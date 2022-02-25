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Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков

Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной после заявления о готовности обсуждать нейтральный статус, однако Киев попросил провести переговоры в Варшаве вместо Минска, после чего "ушел со связи".

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал представитель Кремля, после слов президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины российский президент согласился организовать переговоры в Минске. Об этом Москва сообщила украинской стороне, после чего президент Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

По словам Пескова, российская сторона сразу сформировала делегацию и сообщила об этом в Киев.

"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", - сказал он.
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Топ комментарии
+56
2800 вбитих загарбників військових РФ

+ 1000 влада РФ зможе приховати, ну 2000 ще зможе, але більше 2000 НЕ ЗМОЖЕ приховати від російських матерів

+ чому Кадіровці/Чеченці тая к би вступають в гру, бо військові РФ втратили надію, вони вже задаються питаннями а чиватрто бути мясом, ОТ ТУТ потрібні Кадировці вони гонять російських военних як скот на перед а самі в тилу за ними їх підганяють, Коротко кадировців в тилу треба крити великим калібром, а росіяни самі повікають

+ На рахунок ПЕРЕГОВОРІВ у путіна є практика під час переговорів робити масований наступ, облоги взяття в полон і т. д. Путін тиран і діє методом шантажу щоб добитись максимуму від опонента

++++++++++
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25.02.2022 17:55
+47
В Гааге
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25.02.2022 17:53
+42
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25.02.2022 18:17
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Это подстава
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25.02.2022 18:05 Ответить
Словацкое правительство проводит выездное заседание на украинской границе - вопросы обеспечения украинских беженцев всем .

спасибо словакам !!!
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25.02.2022 18:05 Ответить
Гостра фаза операції вторгнення минає, бліц кріг судячи з усього не удався. Московщина втягується у затяжну війну, котру вона в умовах сер"йозних санкцій витримати не зможе. Тому Зеленський "закинув" наживку про переговори, а Путін швиденько за неї вчепився (навіть хутко делегацію сформував!). Правильно зробили наші, що "потягнули резину" - перенесемо у Варшаву, а потім , наприклад, до Бухареста. Московські сили і засоби вичерпуються. Дай, Боже, розуму Зеленському не піти на поступки - перемир"я має запросити саме Росія!
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25.02.2022 18:05 Ответить
Все как бы правильно Вы сказали. Но почему Вы решили что бункерфюрер остановился?
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25.02.2022 18:12 Ответить
Ярема Стогін 6249da91...Гостра фаза операції вторгнення минає, бліц кріг судячи з усього не удався. Московщина втягується у затяжну війну, котру вона в умовах сер"йозних санкцій витримати не зможе. Тому Зеленський "закинув" наживку про переговори, а Путін швиденько за неї вчепився (навіть хутко делегацію сформував!). Правильно зробили наші, що "потягнули резину"
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25.02.2022 20:57 Ответить
путлер хочет спастись,если сейчас уступим, следующее нападение будет фатальным.
Это дать путлеру время на передышку и снятие санкций.
Зе,не вздумай уступать! Вспомни ребят что отдали свои жизни, за Украинуне делай их великую жертву бесполезной.
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25.02.2022 18:06 Ответить
Вот это может что-то конкретнее сказать?
https://www.youtube.com/watch?v=3zNLrZXTZsA
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25.02.2022 18:10 Ответить
Разговор с кацапами должен быть не длиннее автоматной очернди...
( Роман Шухевич.)
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25.02.2022 21:31 Ответить
Пошел лесом, поц *********!
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25.02.2022 18:06 Ответить
Какой нейтральный статус? Ты зелень плеснявая не *****-ли?
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25.02.2022 18:07 Ответить
На условиях вывода войск из ОРДЛО и Крыма, выплата контрибуции.
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25.02.2022 18:07 Ответить
Переговори з кацапами на порозі будинку Банкової
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25.02.2022 18:44 Ответить
на Троєщині
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25.02.2022 19:06 Ответить
Время дорого, работы много по утилизации оккупантов
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25.02.2022 18:07 Ответить
Це ж кожного треба покласти в луночку, потім поставити дерево, закопати його та полити.
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25.02.2022 19:20 Ответить
Чим довше буде триматись Україна, тим гірше для кацапів, розтягування комунікацій, розмазування 180 тис. солдат на велику територію - смерті подібно. Чим швидше тим краще для бункерного педофіла (психічного збоченця).
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25.02.2022 18:08 Ответить
Я не думаю що там 180 тис каци як завжди брешуть
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25.02.2022 18:20 Ответить
Вже на 3000 менше. Так за 60 днів ми їх всіх добьємо.
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25.02.2022 19:28 Ответить
если вдруг случаться какие то переговоры, главное что бы зеленский всегда помнил "зеленый коридор" Илловайска....
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25.02.2022 18:09 Ответить
"А пан пiсков вважав шо зараз ми их в миньску опять натянем!!!" Нихера, по вам Гаага плачет!! А миньск себе в жопу засуньте, с вашей продажной "усатой шкурой"!!!
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25.02.2022 18:09 Ответить
Покажите пожалуйста, где хоть одним словом Зеленский выразил готовность обсуждать "Нейтральность"? Можно ссылку?
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25.02.2022 18:10 Ответить
наверное там же
где рашисты видели
в минских соглашениях
прямые переговоры с "главами рыспублик"
а мы (раша федераша), посредники
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25.02.2022 18:24 Ответить
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25.02.2022 18:11 Ответить
Рано ще переговори,потрібно ще з 30 літаючих етажерок,100 танків і тис.10 їх там немає,забрати ЧАЕС,Херсон,Донбас,Зміїний і Крим все що було підло вкрадене коли ми були слабкі от тоді можна сідати і за стіл переговорів! А так зараз це буде відмивання злочинця!!!
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25.02.2022 18:12 Ответить
***** сцять
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25.02.2022 18:12 Ответить
Які можуть бути перемовини з ворогом? Вони користуються зелей як г-ном.
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25.02.2022 18:13 Ответить
Ніби пишуть, що ми відмовились від перемов.
Головне , Блінкен вірить в нашу перемогу, а Зе не дуже..
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25.02.2022 18:18 Ответить
може просишь плохо,письков?попробуй еще раз,с выражением
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25.02.2022 18:14 Ответить
на колінах
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25.02.2022 18:45 Ответить
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25.02.2022 18:17 Ответить
Письков сбоку похож на мой йух
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25.02.2022 18:21 Ответить
А бульбараш еще не отказался от параши? Тот же сцикун.
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25.02.2022 18:22 Ответить
А хто він без них ?
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25.02.2022 18:28 Ответить
батько. А так, чмо.
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25.02.2022 18:29 Ответить
Переговоры вести в Гааге через висилицу !!! Хутин , Лавров, Медведев - идите в гости к Кобзону
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25.02.2022 18:22 Ответить
Ну вот, у кацапов кончились резервы и они начинают посылать сигналы, что не плохо бы договориться. ВСУ свою задачу выполнили и, даст Бог, продолжат в том же духе. Теперь дело за владой, чтобы она жидковатой не оказалась.
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25.02.2022 18:23 Ответить
зброя Патріотам - видана (при крайній потребі) !
Тепер вона буде працювати та мати іншу і політичну вагу !
Зе - ти вже довгий час багато говорив з Х..лом ... і ... результат ???
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25.02.2022 18:37 Ответить
Хай говорить. Головне, щоб результат не був такий, як у петруся мальдівського.
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25.02.2022 18:48 Ответить
перемога близько, сраному луці приготуватись
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25.02.2022 18:46 Ответить
То что посылают воевать против Украины чеченов,говорит о том ,что кацапы демарализованы.
Сейчас очень тяжело,но время играет на нас, нельзя уступать убийце и насильнику ,иначе он будет требовать еще и еще.
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25.02.2022 18:23 Ответить
И правильно сделали.С Белорусской шестеркой Пуйла нечего и торговаться.Двое против одного как то не справедливо.
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25.02.2022 18:23 Ответить
Песков, то не пауза...то всі ******* твоїх бандитів під Києвом. Немає часу на розмови з гандонами московськіми
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25.02.2022 18:24 Ответить
...потім Зеленський почитав коменти на Цензорі, згадав, що вже роздав у Києві 18000 автоматів і... "пішов зі зв'язку"!
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25.02.2022 18:25 Ответить
Бреше свиня . Ніхто з вами нейтральний статус обговорювати не збирається . І не збирався . Хіба Чівакуня і ОПЗЖ.
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25.02.2022 18:26 Ответить
Кремлевскую крысу надо додавить,Зе за тобой вся Украина,не вздумай дать шанс кремлевскому убийце выжить.
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25.02.2022 18:27 Ответить
Він виконує ті обіцянки, що він дав у Омані.
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25.02.2022 19:14 Ответить
Зю будет конченной тварью, если пообещает нейтральный статус для Украины.

У нас был нейтральный статус в 2014 году.
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25.02.2022 18:32 Ответить
Peskova docka napisala ona protiv vojni
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25.02.2022 18:32 Ответить
Досить мінська
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25.02.2022 18:34 Ответить
мы только во вкус вошли резать кацапских свинособак.....хотим еще
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25.02.2022 18:35 Ответить
Другий день війни, а найзеленіший уже просить перемовин.
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25.02.2022 18:38 Ответить
ЗЕЛЯ КРАСАВА!!! Красиво тролит путина.
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25.02.2022 18:38 Ответить
Зеля зрадник!
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25.02.2022 19:12 Ответить
В России ограничили доступ к Facebook
20:29

Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа в социальную сеть Facebook. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».



Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», - говорится в сообщении.

В пятницу, 25 февраля, Генеральной прокуратурой России по согласованию с МИД РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан страны.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», - отмечается в документе.
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25.02.2022 18:39 Ответить
Feisbuk zaskromničal priniatj k roskomnadzoru mery, priniatye Zmeinnym.
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26.02.2022 00:01 Ответить
Live masogo vse torgovyje centra i drugyje otkazyvajetsia ot rosijskoj i beloruskoj produkciji,vsio vernut obratno,takze zakryvajet ruskije tv i zakryvajet vizy vsem grazdanam rosiji
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25.02.2022 18:40 Ответить
Вопросы есть вопросов нет считайте что ультиматум а Украина занимается удобрением
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25.02.2022 18:40 Ответить
А чому російські солдаті не кладуть насіння яблука, чи груші хоч би сливи в кишені ?
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25.02.2022 19:10 Ответить
Это еще не те удобрения как сперва складывают бурьян в гноярни а потом через время бурьян превращается в удобрение это то же самое поэтому не надо семена яблок уничтожать
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25.02.2022 19:36 Ответить
Який - нейтральний статус , дебіл ?
Шо воно меле ..?
В нас до цього часу був нейтральний статус , і шо , він нас врятував .? пнх кремлівська наволоч ! Тобі не може бути віри .
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25.02.2022 18:41 Ответить
А переговори проходитимуть коли нас будуть убивать вивести війська кацапські з Украіни а потім побачимо
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25.02.2022 18:41 Ответить
У )(УЙЛа Уже Истерика..Ви шо не бачили його звернення?
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25.02.2022 18:46 Ответить
Піськов ще й знущається
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25.02.2022 18:48 Ответить
само место переговоров - Варшава это для Путина и рашкованов это съесть собственное гавно, которое они веками гадили полякам
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25.02.2022 18:59 Ответить
можно было и фразой из трех слов ответить
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25.02.2022 19:07 Ответить
Вже ж відповіли .
. Але кацапи чи глухі , чи не розуміють що їм говорять .
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25.02.2022 19:25 Ответить
Василь Кук: Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги
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25.02.2022 19:15 Ответить
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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25.02.2022 19:16 Ответить
Переговори тільки з путіним і тільки в Польщі.
А там його під кроваві ручки і в Гоагу.
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25.02.2022 19:21 Ответить
Тількі в Гаазі в трибуналі переговори
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25.02.2022 19:23 Ответить
поцкин,как в 45 пятом-поная и беоговорочная капитуляция,а так же свежая веревочка в Гааге.
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25.02.2022 19:45 Ответить
красавчики
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25.02.2022 19:48 Ответить
***** уже терпит поражение.
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25.02.2022 21:12 Ответить
Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков Источник: https://censor.net/ru/n3319193

ЗНОВУ ГРИБИ ВЖИВАВ ?
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25.02.2022 21:44 Ответить
Можно ещё в Гааге.
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26.02.2022 00:23 Ответить
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