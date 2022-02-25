Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной после заявления о готовности обсуждать нейтральный статус, однако Киев попросил провести переговоры в Варшаве вместо Минска, после чего "ушел со связи".
Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал представитель Кремля, после слов президента Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины российский президент согласился организовать переговоры в Минске. Об этом Москва сообщила украинской стороне, после чего президент Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
По словам Пескова, российская сторона сразу сформировала делегацию и сообщила об этом в Киев.
"После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском, и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
спасибо словакам !!!
Это дать путлеру время на передышку и снятие санкций.
Зе,не вздумай уступать! Вспомни ребят что отдали свои жизни, за Украинуне делай их великую жертву бесполезной.
https://www.youtube.com/watch?v=3zNLrZXTZsA
( Роман Шухевич.)
где рашисты видели
в минских соглашениях
прямые переговоры с "главами рыспублик"
а мы (раша федераша), посредники
Головне , Блінкен вірить в нашу перемогу, а Зе не дуже..
Тепер вона буде працювати та мати іншу і політичну вагу !
Зе - ти вже довгий час багато говорив з Х..лом ... і ... результат ???
Сейчас очень тяжело,но время играет на нас, нельзя уступать убийце и насильнику ,иначе он будет требовать еще и еще.
У нас был нейтральный статус в 2014 году.
20:29
Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа в социальную сеть Facebook. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».
Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», - говорится в сообщении.
В пятницу, 25 февраля, Генеральной прокуратурой России по согласованию с МИД РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан страны.
«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», - отмечается в документе.
Шо воно меле ..?
В нас до цього часу був нейтральний статус , і шо , він нас врятував .? пнх кремлівська наволоч ! Тобі не може бути віри .
. Але кацапи чи глухі , чи не розуміють що їм говорять .
А там його під кроваві ручки і в Гоагу.
ЗНОВУ ГРИБИ ВЖИВАВ ?