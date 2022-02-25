Глава немецкой разведки застрял в Киеве из-за нападения РФ, но его уже эвакуировали, - СМИ
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Спецподразделение немецкой разведки эвакуировало из Киева главу своего ведомства Бруно Каля, которое находилось в украинской столице, когда Россия совершила нападение на Украину.
Об этом пишет немецкий Focus, который цитирует "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Несколько дней назад, перед российским вторжением, Бруно Каль отправился в Киев, чтобы обсудить ситуацию с украинскими коллегами.
"Но нападение России ранним утром в четверг, которое удивило всех, также удивило Каля", - отмечает издание.
После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел Федеральной полиции по вопросам личной защиты за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи по суше.
Но Каль не смог вовремя добраться до эвакуационного подразделения. Поэтому из этой опасной ситуации его пришлось спасать специальному отделу разведки. Во второй половине дня в пятницу он должен был прибыть на территорию Польши.
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допалював крнфідийційні документи?
и шольцу передаст
а то те думают что будут себе спокойно газ получать
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