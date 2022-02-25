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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Германия (6013) разведка (4002)

Глава немецкой разведки застрял в Киеве из-за нападения РФ, но его уже эвакуировали, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Спецподразделение немецкой разведки эвакуировало из Киева главу своего ведомства Бруно Каля, которое находилось в украинской столице, когда Россия совершила нападение на Украину.

Об этом пишет немецкий Focus, который цитирует "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько дней назад, перед российским вторжением, Бруно Каль отправился в Киев, чтобы обсудить ситуацию с украинскими коллегами.

"Но нападение России ранним утром в четверг, которое удивило всех, также удивило Каля", - отмечает издание.

После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел Федеральной полиции по вопросам личной защиты за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи по суше.

Но Каль не смог вовремя добраться до эвакуационного подразделения. Поэтому из этой опасной ситуации его пришлось спасать специальному отделу разведки. Во второй половине дня в пятницу он должен был прибыть на территорию Польши.

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Топ комментарии
+26
Ну и куда Ганс побежал?! Вышел бы к кацапам, мирно побеседовал.
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25.02.2022 19:47
+23
Як нєажиданно для глави розвідки був напад кацапів? Розвідки…глави…🤦🏼‍♂️
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25.02.2022 19:47
+21
Надо было через гостомель его эвакуировать
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25.02.2022 19:46
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Сбежал пусечка. В теплую кроватку.
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25.02.2022 19:45 Ответить
Славный наследник Шелленберга.
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25.02.2022 19:56 Ответить
благодаря этой истории Германия решила дать Украине оружие.
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25.02.2022 20:47 Ответить
До Шелленберга ему......
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25.02.2022 22:15 Ответить
цікавіше чого затримався!
допалював крнфідийційні документи?
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25.02.2022 20:31 Ответить
Та ни Швыдка напала. Обдрыстався.
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25.02.2022 20:36 Ответить
Вот немцы паникеры. Сегодня с Киева мой знакомый на машине утром выехал и в Луцк приехал без всяких спецподразделений
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25.02.2022 19:45 Ответить
жаль
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25.02.2022 19:46 Ответить
Надо было через гостомель его эвакуировать
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25.02.2022 19:46 Ответить
Попав би в полон, його б там на руках носили. Свій в дошку. Так не можна палиться.
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25.02.2022 20:06 Ответить
Як нєажиданно для глави розвідки був напад кацапів? Розвідки…глави…🤦🏼‍♂️
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25.02.2022 19:47 Ответить
Карл!)
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25.02.2022 20:03 Ответить
Ну и куда Ганс побежал?! Вышел бы к кацапам, мирно побеседовал.
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25.02.2022 19:47 Ответить
А міг натянути пару сотень шоломів із 5.000 дарованих бідними арійцями, і спокійно вийти додому, до жіночки під ковдрочку.
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25.02.2022 19:59 Ответить
Оце тобі так , ніби і жартувати з цього не варто , але ж чому вони так бояться , адже рашка друг - своїх не займає ? ))
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25.02.2022 19:47 Ответить
Чому вони так розхвилювалися? Ми б йому одну каску з тих 5000, що Німеччина нам дала, йому б виділили і нормуль.
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25.02.2022 19:48 Ответить
Хм-м-м... А якщо саме цього він і боявся?
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25.02.2022 20:38 Ответить
Та ні, він знав, що ті каски до нас ще не доїхали.
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25.02.2022 21:24 Ответить
"Самая главная" новость на сегодня - какой-то Бруно Каль не пострадал. Лично мне наплевать.
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25.02.2022 19:48 Ответить
А надо было оставить чтобы санкции его выручали
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25.02.2022 19:49 Ответить
хоч не обісрався, коли тікав?
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25.02.2022 19:49 Ответить
будет дуню кулаковую любить и за расейских бабушек переживать
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25.02.2022 19:49 Ответить
ой, бідненький, як же ж так.... але санкції проти раші то таке....
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25.02.2022 19:50 Ответить
Не всрався?
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25.02.2022 19:51 Ответить
Обісрався- передай іншому !
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25.02.2022 19:51 Ответить
оце так розвідник, що навіть напад прогавив. а колись німці вміли воювати, зараз переворилися на дешевих шлюх.
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25.02.2022 19:51 Ответить
Ааааху.....ный развечик
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25.02.2022 19:52 Ответить
Я б его взял бы под ручки - и на фронт! И вручил бы каску. А, не! Каску б не дал
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25.02.2022 19:53 Ответить
Ой как здорово...Теперь,когда там будет менять трусы,сможет КАК ОЧЕВИДЕЦ поделиться впечатлениями о "давайте не злить Путина?!" и расскажет,что у украинского воинства есть столько мужества.что они почти на энтузиазме сдерживают наступление России,а стОит дать нормальное оружие и украинские воины погонят поганцев "из-за паребрика" прочь из Украины,включая Крым и Донбасс и тогда "очень мужественное " НАТО сможет безопасно прятаться вместе со всем западом за украинскую спину
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25.02.2022 19:55 Ответить
пусть сфоткает обстрелы "освободителей"
и шольцу передаст
а то те думают что будут себе спокойно газ получать
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25.02.2022 19:56 Ответить
Со своим "миротворством" они таки дождутся того, что у них не будет нужды закупать мокшанский газ. Дождутся срепоносцев в гости, и свой сами в избытке производить будут.
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25.02.2022 20:25 Ответить
може після цього одумаються й прозріють
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25.02.2022 19:57 Ответить
******************* операция BND. МОССАД сейчас просто обзавидовался.
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25.02.2022 19:57 Ответить
А чего лично не захотел увидеть, предпочитает в уютном кабинете сводки донесений читать!?
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25.02.2022 19:58 Ответить
Вод это разведчик. Уважаю.
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25.02.2022 19:59 Ответить
Не смог вовремя эвакуироваться , говорите ?
Cherchez la femme
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25.02.2022 20:00 Ответить
Он не смог вовремя эякулировать...
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25.02.2022 20:05 Ответить
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25.02.2022 20:12 Ответить
*** нужно было оставить его , он же в НАТО
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25.02.2022 20:00 Ответить
зря... я бы это тело на СВИФТ поменял.....
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25.02.2022 20:00 Ответить
Нє, ну це вже вапчє. А майстер-клас продемонструвати?
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25.02.2022 20:01 Ответить
не виключено, що цей німецький глава, був наводчиком для рашистів ,так само як інколи це практикувало ОБСЄ , на Донбасі
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25.02.2022 20:02 Ответить
Кулеба, дай ему каску.
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25.02.2022 20:03 Ответить
odnu iz 5000 nemeckih
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25.02.2022 20:15 Ответить
швайн..
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25.02.2022 20:07 Ответить
Це він для козломордих мітки ставив?
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25.02.2022 20:09 Ответить
Ну и ехал бы себе просто машиной до границы Киев второй день выезжает беспрерывно и ничего с ним не случится Во какая цяця что няньку надо
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25.02.2022 20:11 Ответить
Я надіюсь він там обісрався
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25.02.2022 20:12 Ответить
Я навіть знаю на чию користь він "розвєдував".
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25.02.2022 20:14 Ответить
Разведка боем, называется
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25.02.2022 20:14 Ответить
aha ha
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25.02.2022 20:15 Ответить
Ой, а шо такое? Не хочет пообщаться с "руцкими бабушками"????
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25.02.2022 20:15 Ответить
yakyj vin xorobryj rozvidnyk
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25.02.2022 20:25 Ответить
А чого його сюди чорти принесли?
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25.02.2022 20:26 Ответить
на защиту Киева его что бы было что рассказать в Берлине!
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25.02.2022 20:28 Ответить
штаны хоть ему дали переодеть? Или так в обосраных и эвакуировали?
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25.02.2022 20:29 Ответить
Всё теперь только в тероборону и все там начнут прозревыать
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25.02.2022 20:39 Ответить
ось воно

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25.02.2022 21:36 Ответить
Ему памперс поменяли?
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25.02.2022 21:41 Ответить
Может он путьку дожидался, а его эвакуировали?😃
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25.02.2022 22:19 Ответить
 
 