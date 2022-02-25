НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу, несмотря на агрессию России

Несмотря на войну, которую Россия развернула против Украины, Североатлантический альянс настаивает на праве Украины самостоятельно выбирать союзы безопасности, к которым она хочет присоединиться.

Об этом говорится в заявлении лидеров государств-членов НАТО, принятом по итогам экстренного саммита, состоявшегося в виртуальном формате в пятницу, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ

"НАТО по-прежнему привержено всем основным принципам европейской безопасности, в том числе потому, что каждая страна имеет право выбирать собственные механизмы безопасности", - говорится в решении государств Альянса.

Стоит отметить, 22 февраля, до начала вторжения, глава государства-агрессора Владимир Путин заявил, что для нормализации отношений с РФ Украина должна признать суверенитет России над Крымом, отказаться от членства в НАТО и провести частичную демилитаризацию страны.

Россия не раз спекулировала, что считает членство Украины в НАТО угрозой собственной безопасности.

В НАТО подчеркнули, что считают войну России против Украины серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.

Члены Североатлантического союза решительно осудили полномасштабное вторжение России в Украину, осуществляемое при поддержке Беларуси, и призвали прекратить военные действия.

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