НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу, несмотря на агрессию России
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Несмотря на войну, которую Россия развернула против Украины, Североатлантический альянс настаивает на праве Украины самостоятельно выбирать союзы безопасности, к которым она хочет присоединиться.
Об этом говорится в заявлении лидеров государств-членов НАТО, принятом по итогам экстренного саммита, состоявшегося в виртуальном формате в пятницу, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ
"НАТО по-прежнему привержено всем основным принципам европейской безопасности, в том числе потому, что каждая страна имеет право выбирать собственные механизмы безопасности", - говорится в решении государств Альянса.
Стоит отметить, 22 февраля, до начала вторжения, глава государства-агрессора Владимир Путин заявил, что для нормализации отношений с РФ Украина должна признать суверенитет России над Крымом, отказаться от членства в НАТО и провести частичную демилитаризацию страны.
Россия не раз спекулировала, что считает членство Украины в НАТО угрозой собственной безопасности.
В НАТО подчеркнули, что считают войну России против Украины серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.
Члены Североатлантического союза решительно осудили полномасштабное вторжение России в Украину, осуществляемое при поддержке Беларуси, и призвали прекратить военные действия.
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У сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 знаходиться понад 22000 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактору.
І не відкривайте нікому двері, упевніться що це свої.
Ты ж всё понял
Много в Африку денег перечислил,там дети с голоду дохнут.
Разгневанная толпа преследует автомобиль с российским послом, когда тот пытается заехать на территорию посольства.
https://www.facebook.com/gleb.a.morev/posts/5630008877012467
Принимайте и срочно, а не блаблабла .
Параша за один день приняла ЛУГАНДОНИЮ И ДАУНБАСС,
а вы только смотрите, как Украина одна встала на защиту вас, мудаков.
😡😡😡😡😡😡😡.
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Но есть другие поумнее-строили дороги,скверики,машинки покупали,пока в жопу не клюнул жаренный петух.
В НАТО надо взносы платить и не малые,у вас деньги есть?В долг?
Пусть деньги назад вернут-тогда это помощь.
А говоря проще, скорее всего Украину просто слили в обмен на что-то...
приєднатись до Альянсу , можливо негайно
Спасибо, благодетели. Мать вашу... Т.е. когда не было войны, Украина имела право сама решать, вступать ей в НАТО или нет. А когда закончит войну, то тоже будет иметь такое право, если уцелеет. Ну а если нет, так нет. Нет страны, нет проблемы, я правильно вас понял, НАТО?