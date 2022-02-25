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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу, несмотря на агрессию России

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу, несмотря на агрессию России

Несмотря на войну, которую Россия развернула против Украины, Североатлантический альянс настаивает на праве Украины самостоятельно выбирать союзы безопасности, к которым она хочет присоединиться.

Об этом говорится в заявлении лидеров государств-членов НАТО, принятом по итогам экстренного саммита, состоявшегося в виртуальном формате в пятницу, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ

"НАТО по-прежнему привержено всем основным принципам европейской безопасности, в том числе потому, что каждая страна имеет право выбирать собственные механизмы безопасности", - говорится в решении государств Альянса.

Стоит отметить, 22 февраля, до начала вторжения, глава государства-агрессора Владимир Путин заявил, что для нормализации отношений с РФ Украина должна признать суверенитет России над Крымом, отказаться от членства в НАТО и провести частичную демилитаризацию страны.

Россия не раз спекулировала, что считает членство Украины в НАТО угрозой собственной безопасности.

В НАТО подчеркнули, что считают войну России против Украины серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.

Члены Североатлантического союза решительно осудили полномасштабное вторжение России в Украину, осуществляемое при поддержке Беларуси, и призвали прекратить военные действия.

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Топ комментарии
+73
ну был до этого нейтралитет, помогло это с Крымом? Отжали при нейтралитете
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25.02.2022 20:05
+52
Хто вибере сором, отримає і війну і сором
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25.02.2022 20:04
+48
первая помощь уже из Польши у нас везут ништяки
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25.02.2022 20:04
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Ну, ясно, ясно...осудили, призвали и т.д.
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25.02.2022 20:26 Ответить
Валютой расчёта Запада с Украиной является ОБЕСПОКОИН!
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25.02.2022 20:27 Ответить
НАТО В ХАТУ!
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25.02.2022 20:27 Ответить
Молодцы! И так во всех цивилизованных странах показать засрашке, что они изгои
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25.02.2022 20:41 Ответить
РЕСПЕКТ! І щоб так було в усьому світі!!!
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25.02.2022 21:52 Ответить
Значна кількість плутонію-239 на захопленій ЧАЕС може перетворитися на ядерну бомбу - Міндовкілля
У сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 знаходиться понад 22000 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактору.
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25.02.2022 20:28 Ответить
Тепер нато до нас повинно проситись
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25.02.2022 20:30 Ответить
І окрім Польщі, Англіі та Прибалтики я б нікого і не брав. Німці зі своїми "рускімі бабушками" і касками точно лісом.
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25.02.2022 21:13 Ответить
що за "прибалтика"?
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25.02.2022 21:30 Ответить
Балтийские страны. Прибалтика - кацапское имя.
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25.02.2022 23:15 Ответить
саме про це я цьому Олексію і натякав
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25.02.2022 23:29 Ответить
100%
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25.02.2022 22:12 Ответить
Принимайте срочно и спасайте планету, он болен на рак и пойдёт в ядерную атаку если не успеем все вместе у него сатаны 100% желание утащить всё цивилизованное за собой он хуже гитлера на порядок
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25.02.2022 20:31 Ответить
Они, наверное, не в курсе, что зелёная сопля про нейтральный статус блеет?
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25.02.2022 20:31 Ответить
он старается оттянуть время
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25.02.2022 21:18 Ответить
примите Украину и вместе порвём кацапов , а там и восточный флаг подключится ,пора резать этот пирог
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25.02.2022 20:33 Ответить
Таки да! Беспрецедентный случай. Без вариантов..... Тем более, сами запустили всё так далеко, давно его было остановить, а не Ж7 принимать и ООН.
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25.02.2022 20:33 Ответить
Заклеюйте вікна скотчем щоб не так летіли уламки і це зможе зберегти вікна цілими.
І не відкривайте нікому двері, упевніться що це свої.
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25.02.2022 20:34 Ответить
сегодня ко мне кто то стучался в дверь три раза,спросил кто,в ответ тишина, повылазили короче маргиналы во время войны,проверяют есть кто дома или нет
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25.02.2022 20:41 Ответить
можуть бути диверсанти.
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25.02.2022 20:53 Ответить
воры
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25.02.2022 21:13 Ответить
Вори в кращому випадку, а може бути ДРГ для зайняття вогневої точки. Тоді і вбити можуть.
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26.02.2022 06:24 Ответить
они грабить будут как в грузии
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25.02.2022 21:14 Ответить
НАТО -ПНХ! Вы нас бросили не желая воевать с россией. Мы уже поняли кто из стран нам друзья, а кто крысы.
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25.02.2022 20:34 Ответить
Хоча б дали ракети і свою авіацію, а ще морський флот.
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25.02.2022 20:43 Ответить
Да никто ничего не даст. И так спасибо за Джавелины и Стингеры.
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25.02.2022 20:47 Ответить
Це було сказано вами з окопа чи дивана?
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25.02.2022 20:47 Ответить
А какая разница ? Что в окопе что нак диване,но НАТО за нас воевать не захотело.
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25.02.2022 20:50 Ответить
так вам же пофіг. Не булоб пофіг злізли з дивана і ми пішли б в НАТО.
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25.02.2022 20:53 Ответить
То есть вступление зависит от меня? Так я уже встал.Завтра утром напиши мне приняли нас или нет.
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25.02.2022 20:55 Ответить
Так верни деньги назад,оружие,вакцины,деньги за лечение 100 бойцов АТО в немецких клиниках.
Ты ж всё понял
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25.02.2022 20:47 Ответить
Речь идет не о деньгах и подарках, а о том что НАТО ради нас свою "жору" не подставит.
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25.02.2022 20:53 Ответить
Так вони і за себе не хочуть воювати. В цьому проблема
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25.02.2022 20:55 Ответить
Вот именно!
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25.02.2022 20:56 Ответить
А ты свою жопу где подставил:Сирия,Сомали,Мали,Ирак,Израиль,Турция(курды)?
Много в Африку денег перечислил,там дети с голоду дохнут.
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25.02.2022 21:27 Ответить
НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу - так пусть присоединяют. Уже достали с этой болтовнёй!
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25.02.2022 20:36 Ответить
Вот прикол: ну хорошо Украина в НАТО = угроза Рашистской Фидерастии, а вот Украина внеблоковая никак не угроза Украине (даже не подумайте), если Украина будет нейтральна и сдаст оружие (которое понавезли пиндосы), то россиюшка никогда не нападет и будет братская любов, но без Крыма...
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25.02.2022 20:37 Ответить
мало того процедуру вступления в НАТО Украины надо упростить и сократить до минимума , принять немедленно и вводить натовские войска . сначала авиацию .
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25.02.2022 20:37 Ответить
Достатньо сказати - НАТО введи війська і ми там. В Донецьку це пройшло.
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25.02.2022 20:50 Ответить
По відеозв'язку зібратися, проголосувати, далі 5 стаття і москви нема. Було б добре. Але нажаль це фантастика...
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26.02.2022 06:27 Ответить
опять... только слова.....
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25.02.2022 20:39 Ответить
Україна повинна бути в НАТО,процедуру вступу повинні спростити до мінімуму,тому що ми в даний час оберігаємо всю Европу.
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25.02.2022 20:41 Ответить
да уже поздно , слили
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25.02.2022 21:06 Ответить
НАТО! Мы настаиваем на ракетном ударе по скоплению бесславных раССеянских ублюдков, в том чиле базируемых в ***@дорузии и раССее. Так же удар по стратегическим объектам самой раССее. Договор между западом США и Китаем, что бывшее территории раССей до Урала отдаются Китаю и он не будет иметь никаких притязаний на Таивань и другие бывшие европейские колонии, вернуть Шведам и Финам утраченные земли, лишить заССею ядерного оружия, полная изоляция фндрофагов от цивилизованного мира. БЕСпутина, силовиков, армейских, все правительство бывшей раССее судить требуналом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности.
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25.02.2022 20:41 Ответить
Согласен но кроме одного пункта. Сибирь должна получить статус свободной международной территории!
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25.02.2022 20:45 Ответить
Это они специально собиралась,чтобы проблеять эту мантру которой нас кормят уже 14 лет?Чмошники.
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25.02.2022 20:42 Ответить
Дублин, Ирландия.

Разгневанная толпа преследует автомобиль с российским послом, когда тот пытается заехать на территорию посольства.
https://www.facebook.com/gleb.a.morev/posts/5630008877012467
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25.02.2022 20:42 Ответить
Рішучі засуждачилі.
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25.02.2022 20:45 Ответить
NATO allies to provide more weapons to Ukraine, Stoltenberg says
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25.02.2022 20:47 Ответить
Блин, что вы дразните Украину и злите Пуйла.
Принимайте и срочно, а не блаблабла .

Параша за один день приняла ЛУГАНДОНИЮ И ДАУНБАСС,
а вы только смотрите, как Украина одна встала на защиту вас, мудаков.
😡😡😡😡😡😡😡.
.
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25.02.2022 20:48 Ответить
ещё бы, вы не хотели бы иметь Украину и её ЗСУ в НАТО - такая "крыша"!
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25.02.2022 20:51 Ответить
Германия 75 лет оплачивала свою армию, которая и не понадобилась-сумашедшие деньги на ветер.

Но есть другие поумнее-строили дороги,скверики,машинки покупали,пока в жопу не клюнул жаренный петух.
В НАТО надо взносы платить и не малые,у вас деньги есть?В долг?
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25.02.2022 20:52 Ответить
У тебя одолжим , не волнуйся .
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25.02.2022 20:58 Ответить
Україна в НАТО
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25.02.2022 20:52 Ответить
Бюрокартия вечно опаздывает.
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25.02.2022 20:53 Ответить
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25.02.2022 20:54 Ответить
Це поки ще маленька, але всеж таки перемога.
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25.02.2022 20:55 Ответить
3 процента от внутреннего валого продукта страны. Это сумашедшие деньги.
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25.02.2022 20:56 Ответить
Когда в Ираке нам нужна была помощь украинские военные поехали без вопросов . А теперь , Байден , старая скотина , чего ждешь ? Зачем ввел в Германию 9000 ? Кто на это немецкое лайно нападать будет ? Немедленная военная помощь Украине вот что нужно . Начать с авиаударов по кацасвиньям .
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25.02.2022 20:57 Ответить
Украинские военные туда на зароботки ездили и не воевать,а как частная охранная фирма.
Пусть деньги назад вернут-тогда это помощь.
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25.02.2022 21:30 Ответить
А типа американские военные по зову сердца поехали . У нас вся армия это наемники . После поездки американский рядовой себе в колледже обучение мог позволить и еще кучу ништяков . Я сомневаюсь что украинским военным также платили . Деньги назад не вернут ибо свою задачу выполнили .
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25.02.2022 23:53 Ответить
НАТОвские ихтамнеты - а что? Путин уже показал пример с "вежливыми людьми" в 2014. И интернациональные бригады в Испанской войне 1936-37 - то же.
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26.02.2022 00:44 Ответить
Все это очень странно и печально для Украины. В центре Европы ведутся полномасштабные боевые действия с применением баллистических и крылатых ракет, авиации, огромного количества бронетехники( НАТО об таком количестве может только мечтать), военно-морского флота. И ни одна организация, призванная сохранять мир и безопасность в мире и Европе в частности ни словом не обмолвилась об этом за прошедшие двое суток. Да о пограничных конфликтах в Африке неделями пишут в мировой прессе. А здесь полный игнор... Попахивает глобальным договорняком (((
А говоря проще, скорее всего Украину просто слили в обмен на что-то...
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25.02.2022 20:59 Ответить
Так і є. Короновірусного божевілля їм було мало, глобалістам треба ще сильніше занурити цей світ в хаос, щоб потім тріумфально об'явити їхню прокляту велику перезагрузку.
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25.02.2022 22:10 Ответить
Україна до нападу рашиста просилася в НАТО. НАТО така ж брехлива і лицемірна шарага ,котра годує Україну і її народ взяти і не беруть ,як і рашист ,котрий обіцяв не нападати-нападає,Не взявши Україну в НАТО , НАТО допустило війну в Україні ,дало рашисту дозвіл на окупацію багаторазовими наголошеннями-"Ми війск в Україну не будемо посилати" .Лицемірна натівська брехня
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25.02.2022 20:59 Ответить
Пропоную німцям за шоломи переслати 5 тисяч памперсів.
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25.02.2022 21:01 Ответить
У столтенберга идёт разговор о полной боевой готовности сил быстрого регировани JTFA. Операции будут.
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25.02.2022 21:02 Ответить
да уже поздно это обсуждать , Украину они слили при наличии у них сумасшедших военных возможностей , для них же это обернется гораздо большими потерями , психически ненормальный Путин также вторгнется в европу и применит ядерное оружие , они этого сейчас боятся , так он это сделает однозначно . Через 3 дня он начнет сажать и убивать Украинских государственных деятелей и депутатов Рады , путем подделки выборов поставит своего наместника , и все ! И новый виток холодной войны. Остались считанные часы этого можно еще избежать .
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25.02.2022 21:02 Ответить
Он начнет с Балтийских стран . Потом может Польшу . Учитывая пассивность Америки может потребовать назад Аляску , типа в шутку . И это еще Китай Тайвань не начал оккупировать . Западному сцыклу надо учиться воевать за свою страну у Украинцев. Судя по всему Украина последняя свободная страна с силой духа .
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25.02.2022 23:57 Ответить
Так я не зрозумiм ,
приєднатись до Альянсу , можливо негайно

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25.02.2022 21:03 Ответить
ні!Вони кажуть,що ми маєм право вибирать самі в які союзи нам вступать.Ну це наскільки я зрозуміла.
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25.02.2022 21:26 Ответить
сейчас нужно организовывать партизанское движение , а потом когда они поставят своего наместника организовать всеобщую бессрочную забастовку с майданом и все , а сейчас нужно собрать оставшиеся войска в кулак и отступить в западную часть страны ,
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25.02.2022 21:22 Ответить
Видимо посчитали как далеко пойдёт рф в случае успеха в Украине.. Это при том 1. что Литва- не выдают визы рф. Видимо страдает транзит в/из анклава. Видимо пу подумает о коридоре.. но не о таком, в ширину колеи жд.. 2.Братка ( лукашенковский) вопрос удобного экспорта калия морем. 3.Пу не нравится вопрос по вислинскому заливу. Почему-бу не поставить точки над и, сейчас? Поздней будет как положено опоздавшему. Неужели проанализировали будущие проблемы НАТО и зашевелились? Молю Бога что-бы озадачились
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25.02.2022 21:26 Ответить
Тут витает идея. ***** ******* и если НАТО страны пошлёт своих людей воевать в Украину, точно полезет в Балтйские страны и нажмёт заветную кнопку. Но можно послать НАТОвских ихтамнетов по примеру интернациональных бригад в Испанской гражданской войне в 1936. А что? ***** уже в 2014 показал что так можно.
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25.02.2022 23:23 Ответить
Да не хера , Днепр и Киев им не взять
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25.02.2022 21:30 Ответить
Апетит приходить під час їжі?
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25.02.2022 21:43 Ответить
Настаивает на праве... но принимать отказывается. Демагогия в действии!
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25.02.2022 22:13 Ответить
главное никаких переговоров в минске
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25.02.2022 22:26 Ответить
А вiслюк буде говорити про нейтральний статус.
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26.02.2022 00:32 Ответить
Я дурею от формулировки - "Попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві Української держави самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися."
Спасибо, благодетели. Мать вашу... Т.е. когда не было войны, Украина имела право сама решать, вступать ей в НАТО или нет. А когда закончит войну, то тоже будет иметь такое право, если уцелеет. Ну а если нет, так нет. Нет страны, нет проблемы, я правильно вас понял, НАТО?
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26.02.2022 00:43 Ответить
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