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Новости Война в Украине
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ЕС впервые ввел персональные санкции в отношении Путина и Лаврова, вслед за ним это сделало британское правительство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЕС вводит санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы включили в список (санкций.- Ред.) президента России Путина и главу МИД Лаврова. Это окончательный результат обсуждения", - сказал он.

Боррель напомнил, что под санкциями ЕС уже находятся члены Госдумы, которые поддержали вторжение в Украину. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter сообщил, что это второй пакет санкций и ЕС сразу готовит третий.

Вслед за ЕС санкции против Путина и Лаврова ввело правительство Великобритании.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал лидеров Европы немедленно принять меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму. По его словам, Великобритания вскоре введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, который Великобритания объявила вчера, сообщает правительственный сайт.
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Топ комментарии
+88
⚡️Американская и британская разведки говорят, что Россия замедлилась во вторжении, поскольку не ожидала такого сопротивления от Украины.
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25.02.2022 20:53
+53
А у дочки любовницы Лаврова дом в Лондоне заберут?

Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
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25.02.2022 20:52
+42
Дякуємо, але це треба було робити 8 років назад! Можна було врятувати українців!
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25.02.2022 20:53
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А у дочки любовницы Лаврова дом в Лондоне заберут?

Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
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25.02.2022 20:52 Ответить
Наколядовала
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25.02.2022 21:04 Ответить
Вибачте, а на Цензорі була новина що Мікронезія розірвала відносини з Росією?
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25.02.2022 21:07 Ответить
А у тебя там бунгало,что ты так волнуешься?
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25.02.2022 21:12 Ответить
Закройте небо перепугнное ЕС -- всех остальных мы сами утилизируем
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25.02.2022 21:16 Ответить
Всё они дошли до той точки с которой дальше один шаг вперёд и бездна ,ну помните полезные сказки про золотое копытце и разбитое корыто так сказать про супер жадность и алчность , вот это оно 100% и им уже никто не поможет включая их сраную "супер" армию
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25.02.2022 21:23 Ответить
Дякуємо, але це треба було робити 8 років назад! Можна було врятувати українців!
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25.02.2022 20:53 Ответить
Не вісім, а, щонайменше, чотирнадцять. 08.08.08.
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25.02.2022 20:54 Ответить
Да.
Але коли влада каже за тиждень, що їх повідомлення про вторгнення гірше ніж фейкі скабєевой, можливо щось їх стримало. Так що думайте хто винен...
Але ми переможемо. Та найвеличніший скаже.....
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25.02.2022 21:30 Ответить
⚡️Американская и британская разведки говорят, что Россия замедлилась во вторжении, поскольку не ожидала такого сопротивления от Украины.
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25.02.2022 20:53 Ответить
Теперь пора готовить контр удар по ПАРАШЕ.
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25.02.2022 20:59 Ответить
Гнать с Донбасса и с Крыма
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25.02.2022 21:10 Ответить
И с Кубани заодно
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25.02.2022 21:31 Ответить
Рашка розуміє лише один «язик» - в морду кулаком. От вона зараз юхою і облизується
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25.02.2022 20:59 Ответить
Перерахування зубів в роті дуже сприяє переоцінці цінностей.
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25.02.2022 21:07 Ответить
А скоро в них спєцура і одноразові десантники, що роблять розвідку самоубоєм, майже закінчаться - якщо їх так безглуздо використовувати, і хто буде воювати ті напів-бомжі невмотивовані, що на відосах про полонених?..
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25.02.2022 21:08 Ответить
Hon. Judge redd@Honorable_Dredd%C2%B7" target="_BLANK">Dredd@Honorable_Dredd· 3 ч

НБУ відкличе ліцензії і ліквідує всі банки, які знаходяться під контролем ка🐐ії
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25.02.2022 21:35 Ответить
Ну все! Теперь можно выдохнуть. пустое. Эмбарго давайте!
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25.02.2022 20:53 Ответить
Закроют банк где ***** зарплату складывает ?
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25.02.2022 20:53 Ответить
Золоторезерв Русосвинарника 2000 тонн золота и он на Мацкве
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25.02.2022 21:22 Ответить
Поможем нашим воинам!🔥 Делаем Коктейли Молотова🔥🔥🔥 Групируемся, бросаем с окон, хватит ждать, ДЕЙСТВУЕМ 🔥🔥🔥От каждого из нас зависит исход войны. Слава Украине !!! 🔥🔥🔥
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25.02.2022 20:53 Ответить
Вже готові , поки - що тільки два ящика 💪✊🙁
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25.02.2022 21:33 Ответить
Мордор отримав ще одного "підсрачника."

Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ - у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.
Про це рішення офіційно повідомила пресслужба РЄ.

Все це через агресію Росії проти України.
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25.02.2022 20:54 Ответить
Доці отримають піджопника прямо до Москвы?
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25.02.2022 20:54 Ответить
Вдруг, патруль-облава, заштормило море.. (с)
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25.02.2022 20:54 Ответить
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25.02.2022 20:57 Ответить
поздно ты Европа встралась.... теперь ваши санкции оплачиваются кровью Украинцев, которой и вы замазаны....
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25.02.2022 20:57 Ответить
вытам не ссыте, пацаны, все бывает в первый раз, потом пойдет, как по маслу сначала персональнве санкции к ху@лу и к его лошади, потом закроете небо от летающих свино-собак, а потом и Украина в НАТО и парад на красной площади в Мацквабаде с поднятием украинского флага над ордынским кремлем под звуки похоронного марша в честь зашквареного ху@ла ...
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25.02.2022 20:58 Ответить
І пыво по 20 грн. За келих. 😉. На тій площі де діди😂😂😂
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25.02.2022 21:05 Ответить
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25.02.2022 20:58 Ответить
Такая рожа гармонирует с "бабочкой" из человеческих костей.
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25.02.2022 21:00 Ответить
яка сумна новина((((
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25.02.2022 21:00 Ответить
Интересно в цифрах , что за сумма , но думаю оно подготовилось и большая часть например в Китае
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25.02.2022 21:00 Ответить
tut delo ne v summe....
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25.02.2022 21:04 Ответить
Да нет я думаю если в Китае то получит ***** от мертвого осла уши!
Пойдут его деньги ну например на погашение недоимки по дани Чингисхану ну или что-то там Китайцы придумают типа возмещение ущерба по Доманскому или за аренду Порт-Артура!
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25.02.2022 21:04 Ответить
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25.02.2022 21:00 Ответить
.
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25.02.2022 21:02 Ответить
Путлер - плєшен - фюрер
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25.02.2022 21:34 Ответить
⚡️Сайт «Роскосмоса» не работает
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25.02.2022 21:02 Ответить
Anonymous respect
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25.02.2022 21:04 Ответить
Сайты банков пусть валят. Пусть цапы понервничают.
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25.02.2022 21:10 Ответить
Та уже говорят вынесли 111 ярдов налички с вкладов
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25.02.2022 21:14 Ответить
3тя невідома сила... - дуже вдячні!
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25.02.2022 21:14 Ответить
Anonymous объявили войну московии.
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25.02.2022 21:28 Ответить
напугали ежа голой попой! можно подумать, что он этого не предполагал... после 2014 года пуйло готовился тщательно
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25.02.2022 21:03 Ответить
а где шойгу , оншо нищеброд или на мойке вовкиной пиписьки своим ртом много не заработал
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25.02.2022 21:03 Ответить
Может у кого то есть друзья в германии которые выходят на митинги за Украину. Пусть организуют флешмоб и подарят правительству германии 5000 гандонов в ответ за издевательские пять тысячь касок
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25.02.2022 21:03 Ответить
Могу только тебе использованных в Германии организовать кацап.
Есть публичные дома там ты точно много найдёшь и как жвачку их использовать сможешь.
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25.02.2022 21:20 Ответить
Ты в этих домах уже нажевался гнида, как я посмотрю.
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25.02.2022 22:42 Ответить
Смешно,когда какое то быдло колхозное тут условия Германии ставит ,а не на коленях ползает и благодарит.
Задача кацапов оставить Украину 1:1 с Педирацией,а убрав Германию они сразу 27 стран выигрывают.
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25.02.2022 23:13 Ответить
Это быдло сейчас шинкует вас кацапов на лоскутки.
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26.02.2022 11:21 Ответить
Оперативна інформація-Сумы под контролем ВСУ пишуть друзі
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25.02.2022 21:04 Ответить
Герои! Герои! Герои!)
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25.02.2022 21:06 Ответить
Бріти! - Повага!!!!
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25.02.2022 21:08 Ответить
та вони геть бандерівці!!!!
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25.02.2022 21:10 Ответить
***** напружилось
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25.02.2022 21:10 Ответить
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25.02.2022 21:11 Ответить
С них и надо начинать, а не с обычного народа, которому 20 лет мозги промывают. Знай реальные обстоятельства Те же военные, некому бы и вторгаться было бы.... Он КГБ, промывание мозгов его всё.... зря это не учитывают
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25.02.2022 21:12 Ответить
Капець. Радість яка нечувана.
Чекаю завтра в новинах, що Пуцін повіситься.
Ні, швидше, втопиться.
Вони просто не залишили йому іншого вибору.
Санкції "наших друзів" ж такі добірні та підступні...
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25.02.2022 21:13 Ответить
Ты просто не в курсе как работают персональные санкции. Уже давно пересчитаны все друзья Путина и Лаврова, и все вклады а так же сделки ими совершенные, и по законодательству ЕС их всех свяжут в один узел из-за одного человека и просто заблокируют их деньги, а могут и конфисковать. Это много сотен миллиардов долларов.
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25.02.2022 21:21 Ответить
Відімо ты столяр очєнь старый і поэтому нічєво нє понял..

Я чудово знаю як діють санкції. Тому й зазначив, що до Пуціна завтра зранку має завітати в гості "пухнастий" гаплик.

А вже наступні, "пекельні санкції", його взагалі в порошок зітруть...
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25.02.2022 21:37 Ответить
Бути хамлом в розмові з співвітчизником це суто кацапський тренд. І переходити на особистості типу "раз старий значить тупий" це теж нестача виховання.

А наші хлопці ото справжні герої.
Смерть ворогу!
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25.02.2022 21:51 Ответить
По-перше: не маніпулюй в своїх висловлюваннях, твої жалюгідні спроби мають досить нікчемний вигляд;
По-друге: я не впевнений, що ми з тобою співвітчизники;
По-третє: серед співвітчизників теж достанньо таких, що є гіршими за іншого ворога.
Тож зроби мені послугу - не суйся більше в калашний ряд зі своїми "памідорами"
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25.02.2022 22:26 Ответить
Знаешь що саме цікаве в розмові с таким дoвбнeм як ти? Те що ти навіть не розумієш наскільки твій інтелект низький. Саме через це і не зрозуміеш.
Хлопці наші герої, Україна переможе а ти не зрозуміеш, нема у тебе інтелекту. І стиль у тебе як у кремлебота, а там багато хто косить під справжніх українців.
Тільки ти не дуже напружуй мозок щоб зрозуміти що я написав, це тобі не під силу кацапчику...
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25.02.2022 23:35 Ответить
"ЗнаЄшь , що саме цікаве в розмові З таким дoвбнeм як ти? Те , що ти навіть не розумієш наскільки твій інтелект низький. Саме через це і не зрозуміЄш.
Хлопці наші -- герої, Україна переможе, а ти не зрозуміЄш, нема у тебе інтелекту..."

Про який саме інтелект ви вели зараз розмову, проффесоре?
Давай-ка, кот учьоный, до свіданья!
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26.02.2022 01:38 Ответить
Калашний ряд))))))))))
Тебе будьоновка видає с потрохами, так само як "поребрик"))))))
Оооооо, так я з кацапурою розмовляю, тху на це, зараз вимию руки від тебе.
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25.02.2022 23:38 Ответить
Замедлилась,устанавливают артиллерию и окапываются вокруг больших городов.
Они ж не идиоты переть не подтянув тылы.
Щас закрепяться и ещё миллион русосвиней подтянут.
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25.02.2022 21:17 Ответить
Угу. "Илитные" войска уже тут, а с удешевленным вариантом удобрений для полей уже как то разберемся
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25.02.2022 22:02 Ответить
Тепер тягніть злочинця уйла в Гаагу на шибинецю.
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25.02.2022 21:18 Ответить
Мне кажется, Запад просто выжидает и смотрит, как дело повернётся. Продержимся дней десять - плешивому и ядерная кнопка не поможет…
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25.02.2022 21:19 Ответить
Лавровскую дочурку не забудьте за ухо в скрепостан отправить. Пускай хоть язык выучит крепостных с которых они с папенькой живут.
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25.02.2022 21:20 Ответить
Ласкаво просимо до АДУ!!!!
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25.02.2022 21:21 Ответить
За двух этих ублюдков конечно спасибо, но почему в этом списке нет оленевода шойгу???
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25.02.2022 21:22 Ответить
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25.02.2022 21:23 Ответить
Не розумію чому бульбофюрер не під санкціями, він же співучасник
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25.02.2022 21:25 Ответить
називається-полоскотали...вже-б краще чесно пояснили-Ми його дуже боїмося,тому ніяких санкцій вводити не будемо...
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25.02.2022 21:27 Ответить
Та ніхто Путіна не боїться. Його ляльководи час від часу випускають, мов того чорта з табакерки
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25.02.2022 21:48 Ответить
ЕС впервые ввел персональные санкции в отношении Путина и Лаврова Источник: https://censor.net/ru/n3319229

Ну все - грошей нема, дочка Пукіна піде на панель
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25.02.2022 21:39 Ответить
А родственники туда попадают? Может дочке лаврова даже придётся выучить русский язык. А то батька трудится на московии не покладая копыт, а доця даже языка не знает.
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25.02.2022 21:40 Ответить
Этим,выжившим из ума дятлам,ваши санкции до лампочки-батальоны(украинские) просят огня ,ну,в "нагрузку" к санкциям
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25.02.2022 21:55 Ответить
За два дня потери,как за две чеченские...А главное,что жителям масвобада почему-то пох.
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25.02.2022 22:21 Ответить
ну во-первых в Мордоре потери это секрет, во-вторых ***** ввел военную цензуру. И главное, - откроешь рот вместо компенсации за сдохнувшего родствельника пойдешь у турму
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25.02.2022 22:35 Ответить
 
 