ЕС впервые ввел персональные санкции в отношении Путина и Лаврова, вслед за ним это сделало британское правительство

ЕС вводит санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы включили в список (санкций.- Ред.) президента России Путина и главу МИД Лаврова. Это окончательный результат обсуждения", - сказал он.

Боррель напомнил, что под санкциями ЕС уже находятся члены Госдумы, которые поддержали вторжение в Украину. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter сообщил, что это второй пакет санкций и ЕС сразу готовит третий.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine