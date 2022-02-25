ЕС впервые ввел персональные санкции в отношении Путина и Лаврова, вслед за ним это сделало британское правительство
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ЕС вводит санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы включили в список (санкций.- Ред.) президента России Путина и главу МИД Лаврова. Это окончательный результат обсуждения", - сказал он.
Боррель напомнил, что под санкциями ЕС уже находятся члены Госдумы, которые поддержали вторжение в Украину. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter сообщил, что это второй пакет санкций и ЕС сразу готовит третий.
EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 25, 2022
Вслед за ЕС санкции против Путина и Лаврова ввело правительство Великобритании.
Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал лидеров Европы немедленно принять меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму. По его словам, Великобритания вскоре введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, который Великобритания объявила вчера, сообщает правительственный сайт.
Пожалуйста, подождите...
Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
Але коли влада каже за тиждень, що їх повідомлення про вторгнення гірше ніж фейкі скабєевой, можливо щось їх стримало. Так що думайте хто винен...
Але ми переможемо. Та найвеличніший скаже.....
НБУ відкличе ліцензії і ліквідує всі банки, які знаходяться під контролем ка🐐ії
Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ - у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.
Про це рішення офіційно повідомила пресслужба РЄ.
Все це через агресію Росії проти України.
Пойдут его деньги ну например на погашение недоимки по дани Чингисхану ну или что-то там Китайцы придумают типа возмещение ущерба по Доманскому или за аренду Порт-Артура!
Есть публичные дома там ты точно много найдёшь и как жвачку их использовать сможешь.
Задача кацапов оставить Украину 1:1 с Педирацией,а убрав Германию они сразу 27 стран выигрывают.
Чекаю завтра в новинах, що Пуцін повіситься.
Ні, швидше, втопиться.
Вони просто не залишили йому іншого вибору.
Санкції "наших друзів" ж такі добірні та підступні...
Я чудово знаю як діють санкції. Тому й зазначив, що до Пуціна завтра зранку має завітати в гості "пухнастий" гаплик.
А вже наступні, "пекельні санкції", його взагалі в порошок зітруть...
А наші хлопці ото справжні герої.
Смерть ворогу!
По-друге: я не впевнений, що ми з тобою співвітчизники;
По-третє: серед співвітчизників теж достанньо таких, що є гіршими за іншого ворога.
Тож зроби мені послугу - не суйся більше в калашний ряд зі своїми "памідорами"
Хлопці наші герої, Україна переможе а ти не зрозуміеш, нема у тебе інтелекту. І стиль у тебе як у кремлебота, а там багато хто косить під справжніх українців.
Тільки ти не дуже напружуй мозок щоб зрозуміти що я написав, це тобі не під силу кацапчику...
ь, що саме цікаве в розмові З таким дoвбнeм як ти? Те , що ти навіть не розумієш наскільки твій інтелект низький. Саме через це і не зрозуміЄш.
Хлопці наші -- герої, Україна переможе, а ти не зрозуміЄш, нема у тебе інтелекту..."
Про який саме інтелект ви вели зараз розмову, проффесоре?
Давай-ка, кот учьоный, до свіданья!
Тебе будьоновка видає с потрохами, так само як "поребрик"))))))
Оооооо, так я з кацапурою розмовляю, тху на це, зараз вимию руки від тебе.
Они ж не идиоты переть не подтянув тылы.
Щас закрепяться и ещё миллион русосвиней подтянут.
Ну все - грошей нема, дочка Пукіна піде на панель