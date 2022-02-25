5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6 в Киеве, - Кличко
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5 взрывов произошло возле ТЭЦ-6 в Киеве.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - отметил Кличко.
Киевская ТЭЦ-6 расположена на северо-восточной окраине Киева в Деснянском районе.
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«Есть закон природы: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Очнитесь!»
А потом тупо все подрят начали
Нефте базу задели
Звичайна підсвітку рослин, я таку у багатьох вікнах бачу на протязі років.
Одна остановка от Лукьяновки.
магістралі як ведуть у міста, потім шантажувати владу подачей енергоносіїв у місто, як це
кацапи роблять за допомогою Газпрома у ЄС. Щось дуже мутне ...
если что - орки оставят себя без газовых денег.
"КИЯНИ, якщо ви чули 30 хвилин тому роботу артилерії по столиці наче по ТЕЦ-6 - не переживайте. Це наші. І не просто артилерія, а ПІОНИ! Спеціально показую грізні фото цього виду дальнобійнї арти"