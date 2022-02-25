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взрыв (6103) Киев (24537) Кличко (4512) ТЭЦ (107)

5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6 в Киеве, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

5 взрывов произошло возле ТЭЦ-6 в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - отметил Кличко.

Киевская ТЭЦ-6 расположена на северо-восточной окраине Киева в Деснянском районе.
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Топ комментарии
+39
⚡ Режиссер Дэвид Линч обратился к Владимиру Путину:

«Есть закон природы: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Очнитесь!»
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25.02.2022 21:10
+27
Да там нет к кому обращаться. БЕСпутин антихрист люциферович - проклятый вор, лжец, лицемер, убийца и андрофаг.
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25.02.2022 21:17
+23
Работают Пионы, встречают росиян цветами.
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25.02.2022 21:13
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Похоже закладка диверсантов.
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25.02.2022 21:09 Ответить
Работают Пионы, встречают росиян цветами.
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25.02.2022 21:13 Ответить
⚡ Режиссер Дэвид Линч обратился к Владимиру Путину:

«Есть закон природы: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Очнитесь!»
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25.02.2022 21:10 Ответить
eto SUPER rezisor !
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25.02.2022 21:16 Ответить
Да там нет к кому обращаться. БЕСпутин антихрист люциферович - проклятый вор, лжец, лицемер, убийца и андрофаг.
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25.02.2022 21:17 Ответить
И слетел с катушек.
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25.02.2022 21:19 Ответить
Для пуйла это сотрясение воздуха, не более. Ничто человеческое ему не доступно.
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25.02.2022 21:36 Ответить
це поки що.
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25.02.2022 21:12 Ответить
Видимо задумка такая, чтобы электричество было и интернет работал.
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25.02.2022 21:14 Ответить
vidimo nemogut prosto
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25.02.2022 21:17 Ответить
Возможно. В ТЭЦ ведь попасть на много сложнее, чем в аэродром или в позицию ПВО.
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25.02.2022 21:19 Ответить
Ну ТЭЦ в Счастье расфигачили знатно
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25.02.2022 21:13 Ответить
Район ОРДЛО я вообще во внимание не беру. Там за 8 лет ничего не меняется.
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25.02.2022 21:15 Ответить
Счастье было не ОРДЛО...
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25.02.2022 22:14 Ответить
Счастье наше, на
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25.02.2022 23:09 Ответить
Не крушит, потому что надеялось на блицкриг.
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25.02.2022 21:15 Ответить
В Киеве много ТЭЦ.
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25.02.2022 21:23 Ответить
и где Вам удаётся набирать этого говна?
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25.02.2022 21:27 Ответить
Фейк. З сестрою тільки розмовляв. Вони поруч живуть біля ТЕЦ-6. Все працює. Світло, тепло є.
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25.02.2022 21:48 Ответить
Так, фейк. Я вже знаю. Пробачте мені будь-ласка за ненавмисну передачу неправдивої інформації.
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25.02.2022 23:56 Ответить
они же захватывать планировали, зачем срать в своем доме, а вот теперь понесется, они и по гражданам старались не стрелять вчера, сегодня понеслась, и машины и дома в Харькове, про Донбасс вообще молчу - там ад, впрочем, там всегда так было когда реально воевали...
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25.02.2022 21:18 Ответить
Не верьте тому что они "не собирались"!!!! Они собирались отводить войска, после окончания учений, и вывести войска из Беларуси!
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25.02.2022 22:26 Ответить
Они в Харькове тоже не *******

А потом тупо все подрят начали

Нефте базу задели
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25.02.2022 21:20 Ответить
возможно ******** хотел провернуть трюк 2014 а-ля вежливый блицкриг.
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25.02.2022 21:23 Ответить
Вони вважають, що електростанції їм самим згодяться. Як тільки відчують, що програють і наша інфраструктура їм не знадобиться, тоді у безсилій злобі зруйнують все.
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25.02.2022 21:30 Ответить
Більше. Пів години мабуть *******. Ща хвилин 10 тихо. Закінчили?
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25.02.2022 21:10 Ответить
по інфраструктурі луплять, сцуки!
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25.02.2022 21:12 Ответить
⚡Староконстантинов, Хмельницкая область. Атакуют аэродром.
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25.02.2022 21:12 Ответить
десант, что ли? или из шахт вылезли?
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25.02.2022 21:29 Ответить
ракеты. мне видео прислали
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25.02.2022 22:02 Ответить
ну, это еще попасть надо. Но достаточно нажать и сохранить геотег - то тогда без проблем. Ну, это как мы в сушки в Миллерово попали.
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25.02.2022 22:14 Ответить
⚡В Миргороде атакуют аеродром
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25.02.2022 21:13 Ответить
Доречи, вони вже самі зрозуміли, що план по захопленню України за 2-3 дні повністю провалено, і звучать "прогнози" про 2-3 тижні - так і до 2-3 років, а потім і 20-30 років дійде ще через декілька днів такого суцільного народного спротиву
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25.02.2022 21:14 Ответить
С такими темпами, с которыми наши пацаны этих убогих на уничтожают, им пушечного мяса и на месяц не хватит.
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25.02.2022 21:29 Ответить
"Следующая ночь, под утро, будет очень сложной, - Кличко Мэр столицы заявил, что российские войска подошли впритык к Киеву. Для оборони от агрессора, уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Оборудуются блокпосты.
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25.02.2022 21:15 Ответить
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25.02.2022 21:15 Ответить
Его голова дийсно напоминае ******
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25.02.2022 21:49 Ответить
Київ, Лук'янівка. Фіолетовими ліхтарями у вікнах прокладений маршрут для авіації до Міноборони і ГШ. Якщо бачите фіолетове світло у вікнах, повідомляйте негайно.
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25.02.2022 21:17 Ответить
От я так бачу, що СБУ взагалі не працювало.
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25.02.2022 21:23 Ответить
Сподіваюсь, ці вогні вже поліція відпрацювала?
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25.02.2022 21:24 Ответить
Всего лишь нужно ипашить на свет. Кто не спрятался, никто не виноват.
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25.02.2022 21:26 Ответить
ЦЕ БРЕД та ФЕЙК!
Звичайна підсвітку рослин, я таку у багатьох вікнах бачу на протязі років.
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25.02.2022 21:38 Ответить
И всё верхний этаж ?
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25.02.2022 22:25 Ответить
Это гостинки между Дегтярёвской и мотозаводом.
Одна остановка от Лукьяновки.
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25.02.2022 22:23 Ответить
Все як і планували кацапи - оточити міста України і захопити всі транспортні і енергетичні
магістралі як ведуть у міста, потім шантажувати владу подачей енергоносіїв у місто, як це
кацапи роблять за допомогою Газпрома у ЄС. Щось дуже мутне ...
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25.02.2022 21:17 Ответить
Після сьогоднішнього істерично виступу )(уйла надіюсь всі зрозуміли шо йому кіздець
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25.02.2022 21:18 Ответить
Єдиний вихід для рабсіян зараз це встрелити фуйла і йти каятись перед заходом, покрити всі збитки і вимолювати прощення.
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25.02.2022 21:20 Ответить
Троєщина. Вода гаряча, опалення є, працювало пво- бахкало, диму не видно. Чекаєм.
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25.02.2022 21:20 Ответить
Маяки, які кидають біля скупчення військ,блок постів.
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25.02.2022 21:22 Ответить
Закрашивание меток наведения - не помогает. Их по прежнему видно в ультрафиолете. Надо чем-то закрывать, заливать грязью, сбивать...
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25.02.2022 21:23 Ответить
потрібно такими мітками помітити кожен квадратний метр. хай спробують зорієнтуватися
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25.02.2022 21:32 Ответить
Цемент и вода - дешёво и сердито.
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25.02.2022 22:32 Ответить
Я живу неподалік цієї ТЕЦ. Світло не пропадало ні на мить, значить руйнувань нема.
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25.02.2022 21:25 Ответить
На Оболони м. Минская электроэнергия работает
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25.02.2022 21:27 Ответить
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25.02.2022 21:27 Ответить
Прокачка газа в Европу должна быть выше подозрений:
если что - орки оставят себя без газовых денег.
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25.02.2022 22:30 Ответить
Фейк! ТОлько что по телеканалу "Киев" сказали и показали - там все нормально!
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25.02.2022 21:30 Ответить
С ТЕЦ-6 все в порядке. Но враг пытается атаковать наш город Киев сейчас в нескольких направлениях. Теробороне и ВСУ маскимум стойкости. Слава Украине!
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25.02.2022 21:42 Ответить
солома@elnazaro777



"КИЯНИ, якщо ви чули 30 хвилин тому роботу артилерії по столиці наче по ТЕЦ-6 - не переживайте. Це наші. І не просто артилерія, а ПІОНИ! Спеціально показую грізні фото цього виду дальнобійнї арти"

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25.02.2022 23:07 Ответить
 
 