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Добро пожаловать в ад: батальоны теробороны Киева получили британское оружие против российских танков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые комплексы NLAW.
Эту новость сухопутные войска сопровождали предписанием: "Welcome to hell". Его, очевидно, адресовалиу врагу, сообщает Цензор.НЕТ.
В январе военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.
NLAW - один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов с калибром гранаты в 150 мм, это идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.
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Наступна зупинка Лондонь!😂😂😂
Героям слава!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/25/73255922
Це ж *** 20 років втюхувати всьому світу що ми пздц. А тут *******. 😂😂😂
Руський корабль іди *****😂😂😂
- Нет, б***ь, Отелло!
1 ч UPD
Фольгою заклеюють мітки активісти. Тому що мітки ультрафіолетові.
Друзі, такі мітки зафіксували. Терміово вийдіть і перевірте біля себе. Суть мітки в тому, що вона показує як пройти на Київ.
Терміново первірте поруч з собою. Особливо якщо ви живете в пригороді.
Друге, ДРГ вдягаюуть нашу форму. Єдиний спосіб їх ідентифікувати - це українська мова. Розмовляйте з військовими, яких зустрічаєте тільки українською!
https://t.me/minval_az/21258
26 февраля 2022, 00:27
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Призыв президента РФ Владимира Путина к украинским военным взять власть в стране в свои руки вызывает недоумение и неприемлем. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы были удивлены этим призывом, это неправильный и неприемлемый призыв», - сказал Чавушоглу.