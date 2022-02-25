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Новости Война в Украине
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Добро пожаловать в ад: батальоны теробороны Киева получили британское оружие против российских танков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Батальоны территориальной обороны Киева получили противотанковые комплексы NLAW.

Эту новость сухопутные войска сопровождали предписанием: "Welcome to hell". Его, очевидно, адресовалиу врагу, сообщает Цензор.НЕТ.

В январе военно-транспортная авиация Великобритании начала поставки в Украину крупной партии современного противотанкового вооружения из запасов британской армии.

NLAW - один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов с калибром гранаты в 150 мм, это идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.

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Топ комментарии
+114
По информации от френдов, в районе Коблево высадился российский десант. Ну как высадился? Попытался. Там их ждали бойцы 28 бригады. В общем, что я могу сказать?… Нет больше того десанта! Местные бычки будут сыты! О.Петров















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25.02.2022 21:20
+112
⚡️"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - Кулеба.
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25.02.2022 21:18
+103
Гарного палювання вам пацани на кацапські броньовані цілі
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25.02.2022 21:19
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Свиня, а почему ты не в окопе?
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25.02.2022 21:55 Ответить
Та вже і Ужгород пройшли! Підходять до Праги. Наступна зупинка Берлін??? А неее! Берлін ваш!
Наступна зупинка Лондонь!😂😂😂
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25.02.2022 21:53 Ответить
Хлопці! Твердої вам руки, чіткого зору і холодної голови! Смаліть русосвиней без жалю!!!!!
Героям слава!
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25.02.2022 21:46 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/25/73255922
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25.02.2022 21:51 Ответить
ЕЕЕ)
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25.02.2022 21:52 Ответить
НАТО продовжить постачати Україні військову допомогу, включаючи системи ППО
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25.02.2022 21:52 Ответить
Не вводь в облуду! НАТО, як структура, із-за руськамірскаі наволочі в німеції, італійщині та угрії нічим не спромоглося допомогти Україні! Лише окремі країни, які зберегли честь, гідність та історичну пам'ять стали донорами нашої перемоги!
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25.02.2022 23:47 Ответить
все стоят вокруг и наблюдают героическую борьбу Украины против сумашедшей Орды. Поэтуму, никаких правил. Хорошо все, что помагает уничтожить врага. пленные, только те, кто согласен искупить вину кровью, остальные прпавшие без вести. запад ссыт ядерного ответа, он будет все равно рано или позно. ****** все запланировал. Бить по территории Раши и Бульбашии.
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25.02.2022 21:53 Ответить
Совершенно верно, я об этом же думаю. Либо его усыпят сегодня, либо он поставит всю планету на колени. Дальше отодвигать невозможно!
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25.02.2022 21:57 Ответить
Ця війна ввійде в світову історію під назвою "як дебіл Володя піднімав гівно і всрався" .
Це ж *** 20 років втюхувати всьому світу що ми пздц. А тут *******. 😂😂😂
Руський корабль іди *****😂😂😂
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25.02.2022 21:59 Ответить
Руський корабль ??? Русский - це росіянин , не "руський"!!!
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25.02.2022 22:35 Ответить
Це вже нехай орхографи розбираються як я написав. Но до слів ПІШОВ НА *** я впевнений що орфографія без зауважень!😂
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25.02.2022 22:44 Ответить
Руські - це народ Київської Русі ...А Рускіє - це смердючи кацапи ...
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25.02.2022 22:54 Ответить
Бачу в тебе є час на філософію. Де руські а де русскіе😂😂 зараз трохи є часу відпочити в мене, біля мене 2 рускоговарящіє в татушках, *******, як попугаї😁, один чорний другий небритий. Так хто вони руски чи русски?😂😂😂
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25.02.2022 23:03 Ответить
Є правильніше слово - москалі
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26.02.2022 03:23 Ответить
руцке корАбель, иди на куй!. ...так правильно...
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07.03.2022 19:21 Ответить
Я тоже считаю что от порыва бессилия Путин решит уничтожить планету.
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25.02.2022 22:21 Ответить
обосрется *****. Ядерные чемоданчики всегда делали так, чтобы решение о пуске ракет могли подтвердить одновременно минимум три человека. Президент, нач ГШ и МО. Хотя.. Может они все трое там "бнутые
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25.02.2022 22:58 Ответить
Тот кто выбирает между войной и позором, получат и позор и войну!

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25.02.2022 22:23 Ответить
Средневековый долдон решил поставить двадцать первое столетие на колени, ну тебя же по хорошему предупреждали!
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25.02.2022 21:53 Ответить
Героям Слава!!! Киев. Копают окопы.
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25.02.2022 21:55 Ответить
антисвин e5dc520c Я извиняюсь за французский . Иди на *** от сюда , русне здесь не рады
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25.02.2022 21:55 Ответить
Горите в аду фашнявая раССеянская погань! Да будут ваши поганые имена прокляты и истерты из Книги Жизни. Вы твари нарушив все Законы Божие и возвеличась сами в себе, возгордившись лицемеря оказались вне ЗАКОНА. Да будете прокляты и да придет вдома ваши война, глад, мор и разрушения!!! АМИНЬ!
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25.02.2022 21:56 Ответить
NLAW. страшный подарок от Бори всего 8000 градусов цельсия когда попадёт , оккупанты будете гореть по адски даже трудно будет идентифицировать кем вы были до этого бурятом ,тувинцем или русским
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25.02.2022 21:57 Ответить
Добро пожаловать в Киев господа, кладбище к в вашем услугам!
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25.02.2022 22:01 Ответить
не. не не надо поганить украинские кладбища. там наши предки.
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25.02.2022 22:35 Ответить
в скотомогильник . Или в силосную яму Кивы .
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25.02.2022 22:55 Ответить
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25.02.2022 22:05 Ответить
- Вы бурят?
- Нет, б***ь, Отелло!
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25.02.2022 23:04 Ответить
😂🤣😅
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25.02.2022 23:08 Ответить
Victor Andrusiv

1 ч UPD

Фольгою заклеюють мітки активісти. Тому що мітки ультрафіолетові.

Друзі, такі мітки зафіксували. Терміово вийдіть і перевірте біля себе. Суть мітки в тому, що вона показує як пройти на Київ.
Терміново первірте поруч з собою. Особливо якщо ви живете в пригороді.
Друге, ДРГ вдягаюуть нашу форму. Єдиний спосіб їх ідентифікувати - це українська мова. Розмовляйте з військовими, яких зустрічаєте тільки українською!
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25.02.2022 22:19 Ответить
какие метки, нахрен!? Мост Патона и проспект Соборности всю ночь сияет огнями, как ёлка!
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25.02.2022 22:33 Ответить
Спробуйте обробляти мітки розчином йодиду калію або йодиду натрію. Вони у частини барвників гасять флуоресценцію. Але це слід перевірити.
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25.02.2022 23:27 Ответить
⚡️Группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства.

https://t.me/minval_az/21258
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25.02.2022 22:20 Ответить
Анкара удивлена призывом Путина к военному перевороту в Украине

26 февраля 2022, 00:27

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Призыв президента РФ Владимира Путина к украинским военным взять власть в стране в свои руки вызывает недоумение и неприемлем. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы были удивлены этим призывом, это неправильный и неприемлемый призыв», - сказал Чавушоглу.
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25.02.2022 22:30 Ответить
Но это же невыданная наглость. Они там в Кремле точно не поняли, что воюет не с кодлой какого-нибудь местного царька, но с народом и идеей про по настоящему свободного человека вместе взятых. Хотя совки уже давно доказали что дна у них нет. Полагаю что в ВСУ про это поржали и послали Кремль нахрен. Слава Украине!
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26.02.2022 00:00 Ответить
AC/DC - Highway to Hell
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25.02.2022 22:54 Ответить
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