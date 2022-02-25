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Новости Война в Украине
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Российские оккупанты сидят в Конотопе и пытаются найти еду и горючее

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинским войскам удалось остановить российских оккупантов возле Конотопа Черниговской области.

Об этом сообщают в своем паблике Сухопутные войска Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и поставками. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны россиян", – говорится в сообщении.

По информации военных, в окрестностях городка находится около 40 единиц сожженной российской техники.

"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - шутят военные.
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Топ комментарии
+46
Крысиного яду
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25.02.2022 21:50
+44
щоб вас, сссуукиии, собачі глисти зїли!
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25.02.2022 21:50
+26
меда с динамитом ***
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25.02.2022 21:51
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Сахар в соляру или в бензин
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25.02.2022 22:12 Ответить
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25.02.2022 22:13 Ответить
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25.02.2022 22:20 Ответить
А я подарував би їй квіти - от чесно!
...чотири гвоздики.
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26.02.2022 00:36 Ответить
Смоли гарячої вам, а не харчів.
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25.02.2022 22:15 Ответить
Львів. Тут така справа...
Вдень спіймати диверсанта, який намагався малювати якісь знаки.
Його балончиком намалювали 5 штук на даху російського консульства...
От тепер чекаємо, що буде...
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25.02.2022 22:15 Ответить
Аххаха
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25.02.2022 23:11 Ответить
Мочите
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25.02.2022 22:16 Ответить
)(уй на рило!
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25.02.2022 22:18 Ответить
)(Уй до рота
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25.02.2022 23:23 Ответить
Нема пального і їжи то самий час по них лупанути, щоб "тирса" посипалася, не дати заправитися і втекти. Горити вам у пеклі -НЕЛЮДИ що вбивають дітей!
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25.02.2022 22:18 Ответить
ЩУРИ В БОЧЦЫ ОДИН ОДНОГОЖЕРУТЬ.
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25.02.2022 22:25 Ответить
Шо там в них в карманах, рублі? А за рублі щас бьют в морду. Це на обід таке блюдо.
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25.02.2022 22:26 Ответить
Пусть друг друга едят
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25.02.2022 22:27 Ответить
над Конотопом червоно-чорний стяг тож мабуть наш! смерть ворогам !
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26.02.2022 00:07 Ответить
"Що ти робиш, синку? Не пий - той колодязь отруєний!"
- "Что ві гаварітє, дедушка?"
- "Пей, пей, солдатик - водичка целебная!"
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25.02.2022 22:30 Ответить
- Чоловіче, не пий! Москалі воду отруїли!
- Что ти гаваріш?
- Я говорю: пий мєдлено, вода холодна, горло застудиш.
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25.02.2022 22:38 Ответить
Солёной водички им, очень солёной дайте. Отчасти, немного жаль их, неведающих, они же по сути пушечное мясо....надеюсь завтра дойдёт до них, куда, зачем и нафиг им это надо. Очень надеюсь!
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25.02.2022 22:30 Ответить
вiд того знання голод всe рiвно нe пропадe.
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25.02.2022 22:53 Ответить
***** по морде им!
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25.02.2022 22:46 Ответить
Миш'яку їм у водичку або щурячої отрути і нехай сьорбають, під@раси.
На рассєє немає солдатів, на рассєє лише вбивці. Солдат - це той, хто захищає свою країну від ворогів. А ці у#бани - звичайні нелюди, варвари, вбивці і мародери. Це не люди, це біосміття. Нєх@р їх жаліти. Якщо цю падаль не знищити сьогодні, завтра їхні недоколихані дітки прийдуть вбивати ваших дітей.
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25.02.2022 22:46 Ответить
Тот кто реально не хотел убивать сдался без боя. Все остальные хотели убивать, но им не дали, что означает что они полноценные военные преступники.
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25.02.2022 23:10 Ответить
банки з мeдом iм!
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25.02.2022 22:52 Ответить
Интересно кацапчики все ещё шутят про украинцев и сало или уже не? Мародёры и окупанты вы показываете именно тот уровень развития, который от вас ожидают.
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25.02.2022 23:09 Ответить
Такое чувство, что российское командование не рассчитывало, что они доживут до обеда. Поэтому фуршет на них и не заказывало.
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25.02.2022 23:10 Ответить
Это даже не смешно. В совке на учениях пехоты СА лейтенант так и сказал - в бою вы будете жить с среднем не более пять минут. Кажется в армии России ещё остались там же.
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26.02.2022 01:21 Ответить
Интересуетесь чем вам питаться?
А вы посмотрите друг на друга...Догадуететь?
Вас много. Жрите своих же
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25.02.2022 23:20 Ответить
от нашо ви так ! там вже підсмажених вистачає , їжте поки тепле !
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26.02.2022 00:12 Ответить
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25.02.2022 23:29 Ответить
А как насчёт орков с ордло?
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25.02.2022 23:40 Ответить
Ім в западло сказати щось рідною мовою - вони на Донбасі в школі ії настільки
зневажали, що і розмовляти не навчились. Бувають виключення, але процент
мізерний.
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25.02.2022 23:44 Ответить
Похоже на нашу агитку. Почти в каждом видео с зажареной техникой, куча сухпайков рассыпана.
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25.02.2022 23:40 Ответить
Смоли гарячої!
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26.02.2022 00:19 Ответить
Насіння соняшникового у кишені але не смаженого щоби при по паданні у землю проростало на перегної.
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26.02.2022 01:11 Ответить
якісний туалетний папір, добавлений в дизель, чудово виводить зі строю паливну апаратуру й вфиває форсунки! не жалійте паперу для загарбників
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26.02.2022 06:49 Ответить
Конотоп це Сумська область. Цензор. Виправте.
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02.03.2022 10:43 Ответить
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