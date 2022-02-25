Российские оккупанты сидят в Конотопе и пытаются найти еду и горючее

Украинским войскам удалось остановить российских оккупантов возле Конотопа Черниговской области.

Об этом сообщают в своем паблике Сухопутные войска Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и поставками. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны россиян", – говорится в сообщении.

По информации военных, в окрестностях городка находится около 40 единиц сожженной российской техники.

"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - шутят военные.