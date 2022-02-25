Российские оккупанты сидят в Конотопе и пытаются найти еду и горючее
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским войскам удалось остановить российских оккупантов возле Конотопа Черниговской области.
Об этом сообщают в своем паблике Сухопутные войска Украины, передает Цензор.НЕТ.
"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и поставками. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны россиян", – говорится в сообщении.
По информации военных, в окрестностях городка находится около 40 единиц сожженной российской техники.
"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания российских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - шутят военные.
Пожалуйста, подождите...
...чотири гвоздики.
Вдень спіймати диверсанта, який намагався малювати якісь знаки.
Його балончиком намалювали 5 штук на даху російського консульства...
От тепер чекаємо, що буде...
- "Что ві гаварітє, дедушка?"
- "Пей, пей, солдатик - водичка целебная!"
- Что ти гаваріш?
- Я говорю: пий мєдлено, вода холодна, горло застудиш.
На рассєє немає солдатів, на рассєє лише вбивці. Солдат - це той, хто захищає свою країну від ворогів. А ці у#бани - звичайні нелюди, варвари, вбивці і мародери. Це не люди, це біосміття. Нєх@р їх жаліти. Якщо цю падаль не знищити сьогодні, завтра їхні недоколихані дітки прийдуть вбивати ваших дітей.
А вы посмотрите друг на друга...Догадуететь?
Вас много. Жрите своих же
зневажали, що і розмовляти не навчились. Бувають виключення, але процент
мізерний.