Только Лада-Калина: Audi, Skoda, Volkswagen и Bentley не будут продаваться в России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Концерн Volkswagen Group Rus официально подтвердил прекращение поставок новых автомобилей в Россию. Раньше это сделали другие мировые производители.
Эту позицию компании подтвердили российскому РБК, сообщает Цензор.НЕТ.
"В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав Фольксваген Груп Рус, приостановлены до дальнейшего уведомления.
Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации в Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии", - подчеркнула Наталья Костюкович, директор по связям с общественностью концерна, в который входят марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley, Lamborghini и Ducati.
Ранее 25 февраля компания Renault приняла решение приостановить производство автомобилей на заводе в Москве. Причины - прерывание логистических цепочек.
Сегодня же появилась информация о том, что Volkswagen вынужден минимум на несколько дней остановить производство автомобилей на двух заводах в Германии из-за нехватки поставляемых из Украины компонентов.
Volkswagen Group Rus - не единственная компания, принявшая решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию. Среди других крупных производителей - General Motors и Jaguar Land Rover. На такой шаг компании пошли из-за ситуации в Украине и падения курса рубля.
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Жигули на Запорожье собирают.
Можно сказать - обезглавили верхушку
Негайно буде розпочата торгівля з кацапськими окупантами.
БізЬнєс, блєать, *****...
Porsche, Chevrolet
Сегодня же появилась информация о том, что Volkswagen вынужден минимум на несколько дней остановить производство автомобилей на двух заводах в Германии из-за нехватки поставляемых из Украины компонентов. Источник: https://censor.net/ru/n3319243
они же любят танки
Потому как дать на обслуживание полякам или финнам - страшно.