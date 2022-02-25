Только Лада-Калина: Audi, Skoda, Volkswagen и Bentley не будут продаваться в России

Концерн Volkswagen Group Rus официально подтвердил прекращение поставок новых автомобилей в Россию. Раньше это сделали другие мировые производители.

Эту позицию компании подтвердили российскому РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав Фольксваген Груп Рус, приостановлены до дальнейшего уведомления.

Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации в Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии", - подчеркнула Наталья Костюкович, директор по связям с общественностью концерна, в который входят марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley, Lamborghini и Ducati.

Ранее 25 февраля компания Renault приняла решение приостановить производство автомобилей на заводе в Москве. Причины - прерывание логистических цепочек.



Сегодня же появилась информация о том, что Volkswagen вынужден минимум на несколько дней остановить производство автомобилей на двух заводах в Германии из-за нехватки поставляемых из Украины компонентов.



Volkswagen Group Rus - не единственная компания, принявшая решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию. Среди других крупных производителей - General Motors и Jaguar Land Rover. На такой шаг компании пошли из-за ситуации в Украине и падения курса рубля.

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