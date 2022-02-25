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Новости Война в Украине
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санкции (10616) Volkswagen (5)

Только Лада-Калина: Audi, Skoda, Volkswagen и Bentley не будут продаваться в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Концерн Volkswagen Group Rus официально подтвердил прекращение поставок новых автомобилей в Россию. Раньше это сделали другие мировые производители.

Эту позицию компании подтвердили российскому РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав Фольксваген Груп Рус, приостановлены до дальнейшего уведомления.
Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации в Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии", - подчеркнула Наталья Костюкович, директор по связям с общественностью концерна, в который входят марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley, Lamborghini и Ducati.

Ранее 25 февраля компания Renault приняла решение приостановить производство автомобилей на заводе в Москве. Причины - прерывание логистических цепочек.

Сегодня же появилась информация о том, что Volkswagen вынужден минимум на несколько дней остановить производство автомобилей на двух заводах в Германии из-за нехватки поставляемых из Украины компонентов.

Volkswagen Group Rus - не единственная компания, принявшая решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию. Среди других крупных производителей - General Motors и Jaguar Land Rover. На такой шаг компании пошли из-за ситуации в Украине и падения курса рубля. 

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Топ комментарии
+24
Холопы да, а вот привыкшие к роскоши и качеству бояре точно приуныли
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25.02.2022 22:31
+21
Да они всю жизнь проездили на говне с люком в полу !
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25.02.2022 22:29
+19
и еще вишенка на торте Китайские банки Bank of China и ICBC перестал выдавать кредиты для сделок с сырьевыми экспортерами лаптеногих. Они будут придерживаться санкций из-за доллара
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25.02.2022 22:37
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Да они всю жизнь проездили на говне с люком в полу !
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25.02.2022 22:29 Ответить
Холопы да, а вот привыкшие к роскоши и качеству бояре точно приуныли
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25.02.2022 22:31 Ответить
Ну не скажи, как минимум вся Москва на приличных машинах... ездила😁😁😁
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25.02.2022 22:54 Ответить
теперь не те времена. из бамбаса некоторые, до того как стать удобрением успели унитазы преправить, и теперь у многих в ладах уже поверх люка в полу, вместо сидений унитаз. у особо прокачанных по 5 унитазов )))
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25.02.2022 22:59 Ответить
А мерси і бмв?
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25.02.2022 22:29 Ответить
вроде как тоже, раньше еще была новость
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25.02.2022 22:39 Ответить
Главное чтобы украинские автобарыги типа Васадзе и Южаниной не стали прокладками для россиян
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25.02.2022 22:29 Ответить
Так и будет. Все санкции запада для Украины это возможность с кацапами торговать.
Жигули на Запорожье собирают.
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25.02.2022 22:57 Ответить
Зачем вам дороги, если автомобилей нет - это провокация ©
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25.02.2022 22:31 Ответить
Куба 2
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25.02.2022 22:33 Ответить
Хорошая новость. Ещё хюндаи и ниссаны в питере собирали, больше не будут?
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25.02.2022 22:33 Ответить
Піпец які жорсткі санкції
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25.02.2022 22:34 Ответить
Да уж - ********* так *********

Можно сказать - обезглавили верхушку
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25.02.2022 22:48 Ответить
Это не санкции, а решение принятое с учетом этических норм, типа все осуждают торговлю с нацистами. Солидные фирмы дорожат своей репутацией и боятся осуждения своих клиентов.
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25.02.2022 23:08 Ответить
а вот это удар ниже пояса. Эти "борцы с нацизмом" очень любят немецкий автопром почему-то.
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25.02.2022 22:36 Ответить
На Берлин, любят писать на мерседесах. Ну, оно и понятно, на жигулях то не доедеш, сломаются.
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25.02.2022 22:38 Ответить
и еще вишенка на торте Китайские банки Bank of China и ICBC перестал выдавать кредиты для сделок с сырьевыми экспортерами лаптеногих. Они будут придерживаться санкций из-за доллара
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25.02.2022 22:37 Ответить
Це означає що обслуговуватися ці марки теж не будуть.
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25.02.2022 22:37 Ответить
Навіть не сумніваюся, - минеться активна фаза бойових дій.
Негайно буде розпочата торгівля з кацапськими окупантами.
БізЬнєс, блєать, *****...
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25.02.2022 22:38 Ответить
Санкции быстро накладываются, а вот снимаются они долго.
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25.02.2022 22:47 Ответить
Хіба ми самі не торгуємо з окупантом вже восьмий рік війни?
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25.02.2022 23:01 Ответить
Забыли добавить
Porsche, Chevrolet
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25.02.2022 22:41 Ответить
на ослах пусть ездят , вместе с Кадыркой .
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25.02.2022 22:41 Ответить
пускай аквафрешные ПРИДУРКИ на 11 номере едутнах у йпрямо вад!
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25.02.2022 22:43 Ответить
Просто и даже круто агрессору очередного леща по голове
Сегодня же появилась информация о том, что Volkswagen вынужден минимум на несколько дней остановить производство автомобилей на двух заводах в Германии из-за нехватки поставляемых из Украины компонентов. Источник: https://censor.net/ru/n3319243
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25.02.2022 22:43 Ответить
Если к ним Рено присоединится, то даже Калины не будет. На швабре ездить тогда только получится.
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25.02.2022 22:46 Ответить
будут на танках ездить
они же любят танки
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25.02.2022 22:47 Ответить
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25.02.2022 22:47 Ответить
До речі й це кацапи вкрали. То був проєкт Opel.
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25.02.2022 22:50 Ответить
Opel Kadett,
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25.02.2022 22:56 Ответить
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25.02.2022 23:11 Ответить
а я чуть ладу весту не купил. слава ису бог отвёл. каюсь за грешные мысли
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25.02.2022 22:48 Ответить
Ну у параши свой "шикарный автопром" Калина, Приора, УАЗ и суперавто "буханка" 1966 года рождения
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25.02.2022 22:52 Ответить
Tak eto , ona pochti tak zhe moloda kak ja
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25.02.2022 23:09 Ответить
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25.02.2022 23:53 Ответить
Только Лада-Калина и только без электронного блока управления - поставок нет, конвейер стоит
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25.02.2022 22:54 Ответить
Лада-конина, свинособаки.
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25.02.2022 22:55 Ответить
Прекрасный способ предотвратить отток валюты из России, вместе с ограничениями на российские инвестиции на Запад это поддержит российских производителей.
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25.02.2022 22:57 Ответить
Ага, в Калуге собираются кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid для российского рынка,
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25.02.2022 22:58 Ответить
Скоро в рассеюшке - маи мысли маи скакуны и тыгыдыц,тыгыдыц,тыгыдыц.
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25.02.2022 23:05 Ответить
Пора возвращаться к "Москвичу".
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25.02.2022 23:07 Ответить
Теперь московитские Бентли будет чинить дядя Вася.
Потому как дать на обслуживание полякам или финнам - страшно.
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25.02.2022 23:06 Ответить
Теперь только гробы. Они сами выбрали свою "дорогу"
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25.02.2022 23:10 Ответить
ДА ОНИ В КАРТОФЛЯНДИИ КУПЯТ БЕЛАЗЫ И ТРАКТОРА "БЕЛАРУСЬ" И БУДУТ НА НИХ РАССЕКАТЬ
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25.02.2022 23:18 Ответить
И запчасти к ним!!!
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25.02.2022 23:20 Ответить
Интнресно, а что будет делать Кадыров, наверное затребует головы директоров концерна. Как можна делать такое! с пехотинцем *******!?
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25.02.2022 23:35 Ответить


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25.02.2022 23:51 Ответить
Будут как северные корейцы, только на болотах) Из деайфонизируют, а потом и в лапти переоденут)
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25.02.2022 23:56 Ответить
Скоро в россии: "Куплю укрбляхи"...
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26.02.2022 01:50 Ответить
 
 