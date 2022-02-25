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Укрэнерго: Сообщение об отключении света в Киеве и других регионах – пропаганда врага

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Укрэнерго не планируют отключение света в Киеве или других городах – это пропаганда врага.

Об этом сообщается на странице Укрэнерго в Facebook, информирует  Цензор.НЕТ.

"Фейковые сообщения о том, что планируется отключение света в Киеве и других регионах Украины – пропаганда врага!" - отметили в Укрэнерго.

"Вторые сутки работы энергосистемы Украины отдельно от сетей сопредельных государств подходят к концу. Энергосистема работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц. Резервы обеспечены в достаточном объеме", - отметили в ведомстве.
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Druzia, NATO sobirajet sili bistrogo reagirovanija, hren jevo znajet, mozhet ja bil prav i na tretii denj otkritogo napadenija mi vstupimsia za vas. To chto oruzhije PVO v puti k vam, eto 100%
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25.02.2022 22:56 Ответить
дебилы! Выключайте ночью уличное освещение. Это гораздо важнее, чем метки искать
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25.02.2022 23:06 Ответить
 
 