Укрэнерго: Сообщение об отключении света в Киеве и других регионах – пропаганда врага

В Укрэнерго не планируют отключение света в Киеве или других городах – это пропаганда врага.

Об этом сообщается на странице Укрэнерго в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Фейковые сообщения о том, что планируется отключение света в Киеве и других регионах Украины – пропаганда врага!" - отметили в Укрэнерго.

"Вторые сутки работы энергосистемы Украины отдельно от сетей сопредельных государств подходят к концу. Энергосистема работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц. Резервы обеспечены в достаточном объеме", - отметили в ведомстве.