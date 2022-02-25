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Укрэнерго: Сообщение об отключении света в Киеве и других регионах – пропаганда врага
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Укрэнерго не планируют отключение света в Киеве или других городах – это пропаганда врага.
Об этом сообщается на странице Укрэнерго в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Фейковые сообщения о том, что планируется отключение света в Киеве и других регионах Украины – пропаганда врага!" - отметили в Укрэнерго.
"Вторые сутки работы энергосистемы Украины отдельно от сетей сопредельных государств подходят к концу. Энергосистема работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц. Резервы обеспечены в достаточном объеме", - отметили в ведомстве.
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fedjka - fedjka
показать весь комментарий25.02.2022 22:56 Ответить Мне нравится 0
Иван Стариков
показать весь комментарий25.02.2022 23:06 Ответить Мне нравится 0
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