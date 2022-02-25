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Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский пограничный отряд.
"Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения", - говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня в 4:25 враг нанес удар по пограничному подразделению "Приморский Посад" в Запорожской области.
Топ комментарии
+38 ruda
показать весь комментарий25.02.2022 22:47
+33 Запорізький козак
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+19 Muron
показать весь комментарий25.02.2022 22:47
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25 голов !!!!!!!!!!!!!!
Писали, що пускові установки передані військовим, але про те, що на них стояли масово-габаритні муляжі ракет, не написали майже нігде.
Просто не згадуйте про Нептуни - вважайте, що їх нема! Грошей не знайшли на їх виготовлення!
Тільки зайвохромосомні росіяни могли повірити такому ідіотизму! У всіх мікрохвильовках на дверці стоїть кінцевий вимикач, який відключає магнетрон при відкриванні дверцят, аби людина не отримала порцію мікрохвильового випромінювання!!
оборонный заказ на 60% не выполнен или сколько там