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Новости Война в Украине
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Резников: Россияне! Через несколько дней будет уничтожено столько же военных РФ, как за две чеченские войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников: Россияне! Через несколько дней будет уничтожено столько же военных РФ, как за две чеченские войны

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам и гражданам страны-агрессора.

Его обращение опубликовано на фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим его полностью.

"Дорогие украинцы!

Более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ.

Мы и так это знали. Теперь это увидели и стали осознавать все.

Наши защитники и защитницы каждую минуту своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку. Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы.

Мы обязательно победим!

Слава Украине! Слава Украинской Армии!

Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации.

Особенно – к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.

За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.

Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле и что их ждёт.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.

Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины.

Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.

Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны".
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Топ комментарии
+87
А знаєте одну з причин, чому ворог несе такі шалені втрати? Тому що ніхто не заважає і не зв'язує руки нашим героям всілякими постійними перемир'ями та припиненнями вогню.
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25.02.2022 22:50
+54
⚡️Обстрел аэродрома в Староконстантинове: техника цела, все живы.

В настоящее время на аэродроме работают пожарные.
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25.02.2022 22:48
+53
Украинская армия мочит российскую нечисть по всей 2000-тысячной линии фронта. Из запаса на фронт направляются еще 250 тыс. военнослужащих Украины с боевым опытом, в каждом украинском городе сформированы многотысячные силы теробороны, из Европы поступили новые партии вооружения и систем ПВО. Русские оккупанты - вы мясо, фарш, вас уничтожат при первой же попытке атаки. Сидите дома - будете живы, приедете в Украину - сдохнете.
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25.02.2022 22:56
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https://t.me/voynareal/9375
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25.02.2022 23:11 Ответить
Antilex➦Soma25.02.22 18:18
около ТРЕХ ТЫСЯЧ молодых россиян добровольно погибли в Украине, причем некоторые - пораскинув мозгами
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25.02.2022 23:11 Ответить
stranno, v osnovnom oni bez mozgov, a kak eto neimeja jeshcho im raskidatsia to.
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25.02.2022 23:16 Ответить
А хтось і засмаг
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25.02.2022 23:24 Ответить
Такі надто самовпевнені заяви адвокатів, м'яко кажучи, насторожують адже "радіти життю треба тихо". Спершу результат а вже потім констатація. Військова вдача мінлива і день на день не схожий. Тому потрібно робити справу і не відволікатись на балаканину до успішного завершення. Тим більше не варто звертатись до ворога. Рано. Ще немає сталої тенденції... Буде ще й друга хвиля а може навіть і третя. І не тільки ми а й вороги вчимось на помилках... ***** може пригнати сюди 320 000 без мобілізації. Менпауер ********** 22,5 мільйона придатних до стройової осіб від 18 до 49 років. Так що людських ресурсів для мобілізації у ***** вдосталь. Треба налаштовуватись на гірший сценарій тобто готуватися до довготривалої війни в декілька етапів. Для остаточного знищення ********** потрібно щоб кожний воїн ЗСУ з урахуванням наших втрат вбив як мінімум трьох кацапів. І тоді з *********** буде покінчено. На жаль наша армія не настільки добре озброєна, організована і підготовлена до швидкої маневрової війни.
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25.02.2022 23:22 Ответить
Так, ніколи і ні разу не треба ділити шкіру невбитого ведмедя. Ось коли їх ляже на багато більше, ніж в чечні, тоді можна про щось говорити
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25.02.2022 23:29 Ответить
Присоединяюсь...Коротше-"Не кажи "гоп",доки не перескочиш". Попереду ще тяжка кривава боротьба...
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26.02.2022 01:22 Ответить
Взагалі не проблема для них, бо вони вмирають "сразу в рай"...
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25.02.2022 23:25 Ответить
Ещё сутки и "братушки" ну просто очень сильно захотят кушать -и что будет?
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25.02.2022 23:25 Ответить
В Чечне погибло около 11 тысяч парашенцев. Значит нужно еще минимум неделю войны. Но и наших погибнут сотни. И нам всем дрожать и по убежищам бегать. Кошмар
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25.02.2022 23:29 Ответить
рашисты грозный в руины превратили после двух воин
по подвалам многие месяцами сидели
многие уезжали в села, где не так сильно бомбили
150 лет назад в кавказской войне они так же уничтожали села
тогда пушками, никого не щадили
а звери почему то кавказцы

они про вас годами ложь распространяли
просто давно по зубам не получали
привыкли воевать с "террористами" или максимум с несчастной грузией
ну или еще привычнее бомбить жилые дома, рынки, школы, больницы в сирии
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25.02.2022 23:52 Ответить
freedom costs a lot....
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26.02.2022 00:09 Ответить
Цікаво!!!Лазерна указка з канцтоварів,осліпляє льотчика,дуже важко для авіації,особливо пілоту гелікоптера!!!
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25.02.2022 23:34 Ответить
Не страдайте хернёй. Вы вертолётчику указкой в глаза посветите (причём хрен ещё попадёте), а он вам в ответ очередь из автоматической пушки шмальнёт (и скорее всего попадёт, бо у него прицел точнее).
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25.02.2022 23:58 Ответить
Попробуй ,когда со всех сторон светят лазерной указкой в глаза,пару минут ничего не будеш видеть!!!
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26.02.2022 00:10 Ответить
Даже пробовать не буду. Я выше написал почему. Попробуйте сами. Потом расскажете, как ка-52 лазерной указкой сбили..
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26.02.2022 00:11 Ответить
Не буду спорить,просто загугли!
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26.02.2022 00:15 Ответить
Нужно направлять указку на кабину,можно пробовать на низко летящий самолет
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26.02.2022 00:16 Ответить
а можно, как в старом анекдоте, разломать кирпич об колено на две половинки и сбить ими два самолёта!
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26.02.2022 00:18 Ответить
Зелёный мы уже давно поняли с чьей ты стороны,просто поржать с тебя,все что мы пишем правильно,где твои змеи
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26.02.2022 00:30 Ответить
Васёк, я тебе запрещаю вертолёты сбивать? Вперёд и с песней . Клавиатуру только до дырки не протри пока сбивать будешь
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26.02.2022 00:36 Ответить
Змий ты уже буквы пукаеш и имена пукаеш,какой васек,ты к с воим ботам обращаетющся,которых типа на учения в Украину отправили!!!порей Кофа,ты один Клаву за всех портиш
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26.02.2022 00:55 Ответить
Хватит оправданий! Указку в руки и киздуй сбивать вертолёты!
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26.02.2022 00:56 Ответить
Хорошо васек,только предупреди своих,чтоб даже в Украину не совались!
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26.02.2022 01:00 Ответить
Васёк, ты ещё тут? Указка сломалась?
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26.02.2022 01:01 Ответить
YES!!!
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25.02.2022 23:36 Ответить
Конечно помогли. Кацапет, раз уж ты "ворвался" на цензор, то не поленись пройтись по новостям и полюбоваться сгоревшей кацапской техникой. По раша-тудей тебе такого не покажут.
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26.02.2022 00:00 Ответить
Почему половина? Все - фейк. Киев захвачен. По Харькову маршируют пионеры в галстуках. Примите таблетку и идите спать. ***** всех переиграл
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26.02.2022 00:08 Ответить
Вы думаете, что столица Украины - аэродром в Гостомели? Вы ошибаетесь. И мой совет остаётся прежним - примите таблетку и идите спать
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26.02.2022 00:19 Ответить
Ой да иди уже в туман, ******* .
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26.02.2022 00:25 Ответить
Вас там всегда гнобили, только сейчас никто руки на связывает, поэтому весь мир увидит унижение самой сильной недоармии.
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26.02.2022 00:30 Ответить
Сергей, что вы делаете? Зачем вы полемизируете с кацапским тролем? В природе нет таких аргументов, чтобы можно было переубедить троля. Это невозможно по определению.
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26.02.2022 00:39 Ответить
каца314дор хватать срать ротом, припадошный. Фейк с ватными шевронами на улицах украинских городов с коментариями украинцев.

Не кудахтай манька а прими реальность - ваших скотов набутылили как никто и никогда. И нихрена у вас свиней не выйдет )) будут вас убивать еще больше и качественнее
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26.02.2022 00:11 Ответить
Выкладывают видео, с каторым гугл поиск не работает, но тебе виднее. От границы с Беларусью растояния смешное но, видимо, не для всех преодолимое. А в остальном можешь гордится, действительно есть повод.
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26.02.2022 00:20 Ответить
Зараз окупант деморалізований. Без набоїв, голодній, знесилений. Це найкращій час брати його у полон, влаштовуючи міні котли. Полонених використовувати як дешеву робочу силу і вагомий козир у переговорах з Путіним.
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26.02.2022 00:00 Ответить
Я ЗНАЮ І ВІРЮ ЩО УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !! ОДІЧАЛІ ВСІ ПОДОХНУТЬ!!!
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26.02.2022 00:03 Ответить
ну що можу сказати?Немає слів МОЛОДЦІ.Ще би мати таку ракету а краще 10 ракет і на.............МОСКВУ.........стерти з лиця земля оте все зло.СЛАВА УКРАІНІ!
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26.02.2022 00:16 Ответить
В Европе нет сильней армии, равной украинской. Украинское войско -единственная армия в Европе, которая может один на один выйти и покрамсать "руссо-супер-пупер-космонавто-галактическую" армию как капусту на борщ. Украинское войско очень матёрое с сильнейшим духом и отвагой. И это было всегда, и с поком веков и по сегодня. Российская империя выигрывала битвы, в те, старые времена, лишь по тому, что в её составе были украинцы, А без украинцев, современная армия россии, ну никак на деле не тянет на непобедимую. Сама себя так распиарила, а мир повёлся и поверил. А вот теперь, когда сталкнулась с сильнейшим украинским войском, то куда это "величиство" делось? А уважаю Украинскую Армию, это мирная армия, но уж если затронишь её, то ***..пеняй уже на себя! Лучше не испытывать судьбу и не драконить украинцев.
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26.02.2022 01:03 Ответить
А уже поздно, мы уже рубим е#аных оккупантов как коса траву!
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26.02.2022 23:13 Ответить
Ой, сейчас кацапия угрожает в открытую Финляндии и Швеции.
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26.02.2022 02:33 Ответить
1-й штурм Грозного 94-95(1січня) - 2000 кацапів вбитими то за 2! доби, в нас за 2 доби вже мінімум-2800! кацапів, ...добре йдем.
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26.02.2022 02:54 Ответить
Рашка діе так само як в 45-50 роках передіваеться в одіж українців ..як були підступні 70 років так і тепе
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26.02.2022 02:59 Ответить
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