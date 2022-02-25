Оккупанты обстреляли Центр крови в Харькове, есть жертвы среди мирного населения, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы.
Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают циничное и жестокое вторжение в Харьковскую область. Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, час назад в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного заведения, есть жертвы среди мирного населения", - рассказал он.
По словам главы ОГА, с начала российского вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека: 59 гражданских и 23 военных; погибли – 11: 4 военных и 7 гражданских.
Синегубов подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, пограничные подразделения прилагают все усилия и используют весь боевой опыт, чтобы давать достойный отпор врагу.
"Патриоты территориальной обороны так же на боевых позициях. Наши бойцы заставляют врагов бросать технику и вооружение и убегать обратно к российской границе", - подчеркнул Синегубов.
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А треба НЛАВи, гранатомети, кулемети, тощо...
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Кроме того, прошла инфа, что Германия присоединяется к отключению свифта. Так что только фашистов, ******* и
идикиприотов уламать.
это ужас
и это где то как уже пол года идет массово
это скординированная атака, информационная и психологическая
по тв показывать все наоборот
даже то видео, где на бмп у оболони прорывался с машиной
когда машину задавил тот
сказали что всу давит людей
в киеве, всу давит людей
школы, больницы
в грозном одним из первых обстреливали больницы
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сначала в газете написала, боевики там, взорвался снаряд какой то
а потом по типичной "геройской" тактике, кто то получает медаль за отвагу