РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4093 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
51 664 359
война (46763) переговоры (4649) Россия (91262) Сергей Никифоров (122)

Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с РФ, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с РФ, - Никифоров

Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с представителями РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция.

Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", – написал Никифоров.

Читайте также: В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+71
показать весь комментарий
25.02.2022 23:12
+62
⚡️ Сервис PornHub запретил доступ пользователям к сайту из России.

Теперь желающие скоротать время, вместо "клубнички" видят украинский флаг и слова поддержки для Украины.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:11
+54
показать весь комментарий
25.02.2022 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
От потвора!!! Це на рівні малороського того, що в них є за інтелект - рефлекторно лягти перед диктатором.
Вчора ця потвора крала гроші на великому будівництві і тримала ЗСУ на голодному пайку, а зараз аж скавчить із штанів вистрибує, щоб скоріше задовільнити хатєлкі путєна.
Чмо!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:56 Ответить
Спробуйте суки -зелені здати інтереси України і вам 3.14зда !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:57 Ответить
Можемо прийняти безумовну капiтуляцiю, нехай пуйло виходить з бiлимi труселями.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:57 Ответить
Немиті кацапи і білі труселя- ти загнув, бро!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:55 Ответить
Кацапи продовжують вбивати!!!
Як ще не зрозуміли рашиссти не зупиняться, вони вже порушили усі свої міжнародні зобов'язання.
Не вірте рашисстам.
У Лондоні масові протести щоб Британія допомогла військовою операцією, перемовини можуть загальмувати цей процес.
Рашиссти вже обстріляли багато та вбили цивільних, як з їми й про що розмовляти?!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:57 Ответить
С террористами не ведут переговоры, их мочат в сортире!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:58 Ответить
кацапы не остановят наступление . переговоры это отмазка .
показать весь комментарий
25.02.2022 23:59 Ответить
В том и дело, что Россия хочет капитуляции и уничтожения Украины. Путин об этом сразу же заявил. Может ли она отступить от этого и вдруг изменится? Я вот не верю.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:01 Ответить
С такой организацией и волей к победе скоро НАТО в Украину захочет вступить
Ни о каких переговорах идти речь не может! Они уже подссыкивают, у вчерашних уже паника...
показать весь комментарий
26.02.2022 00:01 Ответить
При одном только условии - ***** будет вести переговоры с пацанами со Змеиного лично!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:02 Ответить
Хочу обратиться к Зе. Господин президент! Вы хотите переговоров с Путиным. Если, после всего, Вы подчинитесь требованиям Путина, вас не простят ни живые ни мёртвые. Вы предадите всех.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:02 Ответить
Ящер ***** погодиться на переговори і відкине свої хатєлки то єдиним результатом переговорів має бути тільки зелений коридор яким його війска зможуть повернутися додомів без зброї і техніки…. Залишивши Крим і Донбас.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:02 Ответить
Путін вже опублікував (проголосив) свої вимоги: офіційне визнання від України суверенітету РФ над Кримом, "демілітаризація України", офіційна відмова України від вступу до НАТО...

Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?

- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...

Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.

Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
показать весь комментарий
26.02.2022 00:02 Ответить
Ну если основным нашим требованием будет "кацапы сдавайтесь", то пусть переговариваются.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:03 Ответить
З Путіним переговори можна вести тільки в Гаазі. Чого тільки вартує його вислів, що Україна не має права на суверенітет? А Зе це не заділо зовсім? Какая разница.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:03 Ответить
Самая сильная армия в Европе сама укажет, где, когда, и с кем!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:03 Ответить
Вас обдурять кацапи.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:06 Ответить
***** щоби цей #нелох знову з своїми розведеннями нічого не наплужив. дайте украм навоюватися досхочу і повбивати чим більше кацапні..
показать весь комментарий
26.02.2022 00:07 Ответить
Есть шанс прикончить сатанистостан навеки вечные,но подозреваю что зеленое ссыкло сольет Украину.Еще и попросится позаглядывать в глаз в поисках "мира".Украинцы- великая и сильнейшая нация,но какие же конченые ублюдки у руля,выбраные 73% коллаборантов и предателей.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:07 Ответить
"Не сподівайтеся, що одного разу скориставшись слабкістю Росії, ви будете отримувати дивіденди вічно. Росіяни завжди приходять за своїми грошима. І коли вони прийдуть - не сподівайтеся на підписані вами єзуїтські угоди, які вас нібито виправдовують. Вони не варті того паперу, на якому написані. "

"Дурість - дар божий, але не слід ним зловживати."

"З поганими законами і хорошими чиновниками цілком можна правити країною. Але якщо чиновники погані, не допоможуть і найкращі закони."

Отто фон Бісмарк (Перший райхсканцлер Німецької імперії, прихильник політики, що спирається на силу і владний вплив задля досягнення результату) https://www.jnsm.com.ua/h/PZ13/
показать весь комментарий
26.02.2022 00:08 Ответить
Статья от китайцев на будущее Украины после перемирия с Путиным на котором они и настаивают
показать весь комментарий
26.02.2022 00:12 Ответить
Какой Минск?Зеля на радостях туда собирается переговариваться?лететь к этому чёрту усатому, его там просто сожрут.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:13 Ответить
Та дай Боже, щоб його вже хоч хтось зжер, щоб він не здавав Україну, але цього не вийде, бо він їхній і переговори будуть вестись, як акуратно злити країну Пу.
показать весь комментарий
26.02.2022 04:16 Ответить
***** слишком ссыкливое, чтобы добровольно сгореть в ядерном взрыве.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:13 Ответить
Мой хер без боя перешёл им в рот
показать весь комментарий
26.02.2022 00:43 Ответить
Видання The Times of Israel повідомило, що Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом попросив його стати посередником у мирних переговорах. Зокрема, запропонував провести таку зустріч в Єрусалимі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Київ закликав про посередництво не тільки Ізраїль.

«Україна закликала всі країни, в тому числі й Ізраїль, бути посередниками в цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», - підкреслив він.
Що швидше почнуться переговори
показать весь комментарий
26.02.2022 00:14 Ответить
Обязательно Пороха надо брать а то Зеля может сдать Украину и все смерти и разрушения что принесла Пиидорашка будут напрасны
показать весь комментарий
26.02.2022 00:18 Ответить
Обов'язково треба пороха сцикливого брати і кощея на придачу. Має практику підпису угод мінських та встановлення десятків різних перемирів....
показать весь комментарий
26.02.2022 04:38 Ответить
какие переговоры с военным преступником кабаевым? зеля очумел? только Гаага!
пусть возвращают все оккупированные территории и выплачивают контрибуцию! зеля, не бойся, не упусти свой шанс засадить кабаева в Гаагу!
вспомни 13 пограничников на змеином, теперь ты хочешь переговоры с убийцей кабаевым?
показать весь комментарий
26.02.2022 00:19 Ответить
Здесь была инфа,что макарон,по просьбе зе,просил ***** о переговорах Получается,что никифоров врёт(Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї)И да:у зе нет ни единого аргумента против требований мордорфюрера,кроме сдачи интересов Украины
показать весь комментарий
26.02.2022 00:20 Ответить
3 години тому Зеленський звернувся до Ізраїлю за посередництвом?!?!
До того Ізраїлю, що блокував надання Україні ППО? І того, що продав Грузії в 2008 електроніку, а Росії - можливість її виключати?

Ізраїль проросійський! Хай не в такій мірі, як Білорусь чи навіть Угорщина, але все ж.

Чому ЗЕ третій раз на сьогодні поводить себе так, ніби хоче зрадити, тільки шукає чим менш помітний спосіб?
показать весь комментарий
26.02.2022 00:20 Ответить
Ці тварюки зібрались продати Україну.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:21 Ответить
І не перемир'я, а повний світ в Україні на наших умовах. Але зараз трохи ранувато, треба іще чавити здичавілих ракетно-артилерійським вутюгом - смороду мають зазнати гіркі борошна поразки і приниження.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:24 Ответить
Надо очистить мир от как можно больше кацапов пока они сами лезут на убой
показать весь комментарий
26.02.2022 00:26 Ответить
Если Зеленский или кто-нибудь ещё подпишет что-то ослабляющее Украину поедет мгновенно на Ростов без оглядки на прошлые заслуги.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:25 Ответить
Без оглядки на прошлые, я диковато извиняюсь, что-что?
показать весь комментарий
26.02.2022 00:33 Ответить
Відчуваю, що Зеленський зібрався здавати Україну.
Крим, Донбас і репарації Зеленський здатен обговорити? Чи просто відмовиться від вступу в НАТО, і все?
показать весь комментарий
26.02.2022 00:27 Ответить
Договорнячекс
показать весь комментарий
26.02.2022 00:28 Ответить
Б.....! Я не знаю кто это может сделать, но заприте этого урода в кладовке или в подвале, и пасть ему заткните половой тряпкой!
Какие на хрен переговоры? Опять перестать стрелять? Проходили уже. Это не работает.
Дожимать надо гадину. Ситуация уже близка к перелому. У мордора иссякают ресурсы, еще день-два, и у этих пи..... только пятки будут сверкать, если раньше не отвалятся. Уже захромала логистика, не успевают подвозить горючку и жрачку.
Переговоры с РФ возможны только в одном случае, для принятия ее капитуляции.
Или этот хрен зеленый хочет дать им передышку и возможность перегруппироваться и подтянусь резервы (не знаю срочников, контрактников или хрен его знает кого еще), горючее, хавчик и боеприпасы?
Господи, и это называется президентом.... Гребаный стыд....
показать весь комментарий
26.02.2022 00:28 Ответить
ЗСУ слід виділити взвод спецназу і ще знайти на кілька годин доброго психолога (загримувати під полковника), котрий переконає ЗЕ, що для його безпеки йому слід день просидіти десь в бункері під Києвом.
Далі кілька разів на день підривати якісь "хлопушки" (як по українськи?) за стіною, щоб не рвався назовні.
Стільки проблем так можна розв"язати... ех, мрії-мрії...
показать весь комментарий
26.02.2022 01:01 Ответить
Володя не газуй.
Спитай в людей.
Чи знову памперс протікає.
13 з острова тобі будуть нагадувати....
показать весь комментарий
26.02.2022 00:28 Ответить
какие переговоры с **********,
если на тебя наехал гопник то либо ты с ним договариваешся и лишаесься всего, либо глаза перевернул и морду тяпкой сделал, как у нас в мариуполе говорят, хватаеш
кирпич, камень ,арматуру и ******. после переговорим,
показать весь комментарий
26.02.2022 00:43 Ответить
Для Путлера Зеля единственная надежда. Он даже не начинал бы эту авантюру если бы у него не было Зели.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:35 Ответить
Послідовно, по договорнячку, по невміло, як і всі операції ФСБ, замаскованому кремлівському сценарію, під приводом збереження життів здає Україну. Він потім втече, залишивши після себе обрублену з усіх сторін, відрізану від моря, роззброєну країну, на невизначений термін під батогом кремлівських бандитів. Після того що він підпише, незалежність стане недосяжною мрією, а народи країн, що нас підтримують, будуть презирливо плювати в нащу сторону і шкодувати, що змарнували час і гроші.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:03 Ответить
+1
Настільки правдоподібно, що років зо 2 тут сумнівів не маю.

Вся до- і поствиборна поведінка ЗЕ вписується в таку схему.

- Його українофобія (чи не вся "творчість" до- була вивірено українофобською,
його реакція на вторгнення 2014 було прокацапською,
99% його призначень пост- вписувалися в логіку - який-небудь нацмен, аби не українець).
- Його панічний страх перед пуйлом.
- Його особлива прихильність до найгірших з ригів, що не втекли з України,
- Всі його невимушені ззовні рішення на посту були шкідливими для України (якби був винятковим ідіотом, то часом би випадково прислухався до добрих порад... але ж ні - робив щось корисне тільки під сильним тиском з ціллю політичного самозбереження)
- Особливо шкодив армії, розкладав спецслужби (на щастя, вони вже трохи навчені часами Зека і опиралися, як могли),
- Переслідував патріотів та видавав Росії її ворогів.
- Як старався (і буде старається) розпродати за копійки останній цінний державний ресурс - землю. (ще можна цей процес зупинити!)
- Відверто співпрацював з Московією, надаючи окупантам всі можливі переваги в Лугандонії.
- Починав своє Велике крадівництво зі відносно чесного будівництва доріг для кацапських танків (пріоритет дорогам/мостам в Лугандонію і на півдні в Крим)
- Відверто і відкрито вбивав ВПК
- Робив все, щоб зіпсувати відносини зі справжніми союзниками України

... (всього сходу не згадаєш)
- Всіляко саботував підготовку України до оборони з кінця весни 2021, коли вже стало зрозуміло, що загроза монгольскої навали стає все реальнішою. Всіляко таку загрозу заперечував.
- В 1-й день війни всялко деморалізував укранців.
- Коли стало ясно, що кацапи дістають все сильнішої %и%д%, загорівся бажанням капітулювати
( ОПа ЗЕ домовлялася вдень про політ в Мінськ укр. делегації ! але одумалися і вирішили зробити трішки хитріше )

Україна зараз якнайбільше нагадує левів, котрих пробує завести в капкан продажна зелена вівця!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:32 Ответить
Ще згадав "вагнерівців"! Ну явна ж зрада...
І навмисно деморалізуючі і винятково настирливі спроби утворити тероборону в недієздатному вигляді, ще й в такий спосіб, щоб чим більше залякати українців війною. Це в останні місяці перед війною! Коли союзники були впевнені на 90-95 %, що вторгнення буде!
І ще, мабуть, багато-багато чого не згадав.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:50 Ответить
Все так. Мляво створювали, не озброювали. Зараз потрібно вже не тероборону створювати, а вивозити зброю вантажівками на вулиці міст і сіл і роздавати ополченцям- добровольцям. Тоді у москалів буде земля горіти під ногами. Це розуміють всі, але говнокомандувач, який дуже старався приспати народ до нападу, не дає команду озброїти і після нападу. Наївністю чи дурістю тут вже не пахне. Це створення перепони для швидкого, в найкоротший термін, на що не здатні воєнкомати збільшення армії.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:10 Ответить
зеленскому некуда возвращаться с этих переговоров...
показать весь комментарий
26.02.2022 01:06 Ответить
Возможно он и не собирается возвращаться. Пуйлу достаточно его подписи.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:53 Ответить
Этот Зеленский не достоен, Нашей страны, Нашего народа и Нашей

Супер Армии.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:11 Ответить
Зялёная цвiль шукае пасярэднiкаў, каб здацца i стаць губернатарам кiiўскай вобласцi ?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:55 Ответить
Никто не сможет принудить народ к капитуляции рашке. Особенно, если этот народ успешно уничтожает ********** войска. Пусть ЗЕшобла договаривается о чём хочет, но решат всё украинцы
показать весь комментарий
26.02.2022 02:49 Ответить
Зеля -зрадник !
показать весь комментарий
26.02.2022 16:33 Ответить
Страница 4 из 4
 
 