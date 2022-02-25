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Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с РФ, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Проводятся консультации относительно места и времени переговорного процесса с представителями РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция.
Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", – написал Никифоров.
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+71 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий25.02.2022 23:12
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показать весь комментарий25.02.2022 23:25
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Пожалуйста, подождите...
Вчора ця потвора крала гроші на великому будівництві і тримала ЗСУ на голодному пайку, а зараз аж скавчить із штанів вистрибує, щоб скоріше задовільнити хатєлкі путєна.
Чмо!
Як ще не зрозуміли рашиссти не зупиняться, вони вже порушили усі свої міжнародні зобов'язання.
Не вірте рашисстам.
У Лондоні масові протести щоб Британія допомогла військовою операцією, перемовини можуть загальмувати цей процес.
Рашиссти вже обстріляли багато та вбили цивільних, як з їми й про що розмовляти?!!!
Ни о каких переговорах идти речь не может! Они уже подссыкивают, у вчерашних уже паника...
Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?
- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.
Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
"Дурість - дар божий, але не слід ним зловживати."
"З поганими законами і хорошими чиновниками цілком можна правити країною. Але якщо чиновники погані, не допоможуть і найкращі закони."
Отто фон Бісмарк (Перший райхсканцлер Німецької імперії, прихильник політики, що спирається на силу і владний вплив задля досягнення результату) https://www.jnsm.com.ua/h/PZ13/
Щвец очень настораживающие намеки на планы Путиан и Китая затянуть Зеленского в мир по-путински
ОСТОРОЖНО ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Київ закликав про посередництво не тільки Ізраїль.
«Україна закликала всі країни, в тому числі й Ізраїль, бути посередниками в цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», - підкреслив він.
Що швидше почнуться переговори
пусть возвращают все оккупированные территории и выплачивают контрибуцию! зеля, не бойся, не упусти свой шанс засадить кабаева в Гаагу!
вспомни 13 пограничников на змеином, теперь ты хочешь переговоры с убийцей кабаевым?
До того Ізраїлю, що блокував надання Україні ППО? І того, що продав Грузії в 2008 електроніку, а Росії - можливість її виключати?
Ізраїль проросійський! Хай не в такій мірі, як Білорусь чи навіть Угорщина, але все ж.
Чому ЗЕ третій раз на сьогодні поводить себе так, ніби хоче зрадити, тільки шукає чим менш помітний спосіб?
Крим, Донбас і репарації Зеленський здатен обговорити? Чи просто відмовиться від вступу в НАТО, і все?
Какие на хрен переговоры? Опять перестать стрелять? Проходили уже. Это не работает.
Дожимать надо гадину. Ситуация уже близка к перелому. У мордора иссякают ресурсы, еще день-два, и у этих пи..... только пятки будут сверкать, если раньше не отвалятся. Уже захромала логистика, не успевают подвозить горючку и жрачку.
Переговоры с РФ возможны только в одном случае, для принятия ее капитуляции.
Или этот хрен зеленый хочет дать им передышку и возможность перегруппироваться и подтянусь резервы (не знаю срочников, контрактников или хрен его знает кого еще), горючее, хавчик и боеприпасы?
Господи, и это называется президентом.... Гребаный стыд....
Далі кілька разів на день підривати якісь "хлопушки" (як по українськи?) за стіною, щоб не рвався назовні.
Стільки проблем так можна розв"язати... ех, мрії-мрії...
Спитай в людей.
Чи знову памперс протікає.
13 з острова тобі будуть нагадувати....
если на тебя наехал гопник то либо ты с ним договариваешся и лишаесься всего, либо глаза перевернул и морду тяпкой сделал, как у нас в мариуполе говорят, хватаеш
кирпич, камень ,арматуру и ******. после переговорим,
Настільки правдоподібно, що років зо 2 тут сумнівів не маю.
Вся до- і поствиборна поведінка ЗЕ вписується в таку схему.
- Його українофобія (чи не вся "творчість" до- була вивірено українофобською,
його реакція на вторгнення 2014 було прокацапською,
99% його призначень пост- вписувалися в логіку - який-небудь нацмен, аби не українець).
- Його панічний страх перед пуйлом.
- Його особлива прихильність до найгірших з ригів, що не втекли з України,
- Всі його невимушені ззовні рішення на посту були шкідливими для України (якби був винятковим ідіотом, то часом би випадково прислухався до добрих порад... але ж ні - робив щось корисне тільки під сильним тиском з ціллю політичного самозбереження)
- Особливо шкодив армії, розкладав спецслужби (на щастя, вони вже трохи навчені часами Зека і опиралися, як могли),
- Переслідував патріотів та видавав Росії її ворогів.
- Як старався (і буде старається) розпродати за копійки останній цінний державний ресурс - землю. (ще можна цей процес зупинити!)
- Відверто співпрацював з Московією, надаючи окупантам всі можливі переваги в Лугандонії.
- Починав своє Велике крадівництво зі відносно чесного будівництва доріг для кацапських танків (пріоритет дорогам/мостам в Лугандонію і на півдні в Крим)
- Відверто і відкрито вбивав ВПК
- Робив все, щоб зіпсувати відносини зі справжніми союзниками України
... (всього сходу не згадаєш)
- Всіляко саботував підготовку України до оборони з кінця весни 2021, коли вже стало зрозуміло, що загроза монгольскої навали стає все реальнішою. Всіляко таку загрозу заперечував.
- В 1-й день війни всялко деморалізував укранців.
- Коли стало ясно, що кацапи дістають все сильнішої %и%д%, загорівся бажанням капітулювати
( ОПа ЗЕ домовлялася вдень про політ в Мінськ укр. делегації ! але одумалися і вирішили зробити трішки хитріше )
Україна зараз якнайбільше нагадує левів, котрих пробує завести в капкан продажна зелена вівця!
І навмисно деморалізуючі і винятково настирливі спроби утворити тероборону в недієздатному вигляді, ще й в такий спосіб, щоб чим більше залякати українців війною. Це в останні місяці перед війною! Коли союзники були впевнені на 90-95 %, що вторгнення буде!
І ще, мабуть, багато-багато чого не згадав.
Супер Армии.