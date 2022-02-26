"Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять", - Зеленский обратился к украинцам
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что российские войска планируют нанести штурм этой ночью.
Об этом он сказал в обращении по итогам 25 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Должен сказать откровенно, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города - Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", - предостерег президент.
Президент заявил, что враг применит все существующие силы, чтобы сломить наше сопротивление.
"Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас. Каждый гражданский должен быть максимально осторожным - помогайте друг другу", - обратился Зеленский к военным.
"Ночь будет тяжелой, но будет утро", – заверил он.
Президент также рассказал, что провел многочисленные переговоры в этот день.
"Я очертил, какую помощь еще ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, значительной помощи, за что спасибо партнерам, особенно президенту Байдену", - сказал Зеленский.
Он не стал называть точные цифры потерь как с украинской, так и с российской стороны.
Но подчеркнул, что 25 февраля стало ясно, что Россия готова атаковать даже детей.
"Нет такой правды, какой можно объяснить, почему обстреливали из тяжелой артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру. В Ворзеле Киевской области били "Градами" по детскому дому. В Ахтырке – били "Ураганами". Что это за война против украинских детей в детском саду? Они тоже неонацисты? Или это солдаты НАТО, которые угрожали России?" - отреагировал Зеленский на определенные пассажи из выступления Путина, где тот призвал военных брать власть в свои руки и забрать ее у неонацистов.
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Якщо кацапи нападуть на Україну, то це автоматично вважається нападом на країну НАТО з оголошенням війни Козломордії.
Плюс до того, про ніякі зняття санкцій не може бути мови.
Все его силы и резервы кинуты на захват Киева. Он планирует в идеале захватить Зеленского и заставить его выдать указ о капитуляции, ну это в идеале, наиболее реальным это захват Киева и назначении главой государства условного Януковича(условного а не реального) И вот это чмо и будет подписывать с мордором капитуляцию. Мне только непонятно ***** действительно не понимает что этого ***** никто слушать не буде и оружия не сложит а при первой же возможности пристрелят. Да и Киев конечно столица Но на ней страна не заканчивается. война продолжится, мобилизация и поток оружия с запада не остановится а будет нарастать. Он видимо действительно не понимает что это не тот случай где он победил а тот где он обосрался.
Пруф: https://censor.net/ua/news/3319214/*******************************************************************************
Один з них на задньому плані грався зі смартфончиком.
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Ось мене і змусили дещо нагадати.
Кремлівці у 1996 році по радіопроменю навели скинуту з літака ракету на мобільний телефон Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара ДУДАЄВА.
У такий же спосіб у 2006 році було вбито Шаміля БАСАЄВА.
Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ не хоче доповнити цю практику і хоче дізнатися, чим же закінчиться остання кремлівська авантюра, я раджу йому триматися подалі від людей зі смартфонами чи іншими радіовипромінюючими пристроями, а якщо і користуватися телефонами, то так, як це робить Анатолій ШАРІЙ. Тому як політичному "біженцю" Комісаріат у справах біженців ООН виділив термінал, який здійснює комутацію всіх з'єднань через спецсервери ООН, приховує місцезнаходження і здійснює шифрування при передаванні голосу і даних.