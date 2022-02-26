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Новости Война в Украине
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"Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять", - Зеленский обратился к украинцам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что российские войска планируют нанести штурм этой ночью.

Об этом он сказал в обращении по итогам 25 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Должен сказать откровенно, эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом многие города - Чернигов, Сумы, Харьков. Наши ребята, наши девушки на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу", - предостерег президент. 

Президент заявил, что враг применит все существующие силы, чтобы сломить наше сопротивление.

"Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет. Этой ночью должны выстоять. Судьба Украины решается именно сейчас. Каждый гражданский должен быть максимально осторожным - помогайте друг другу", - обратился Зеленский к военным.

"Ночь будет тяжелой, но будет утро", – заверил он.

Президент также рассказал, что провел многочисленные переговоры в этот день.

"Я очертил, какую помощь еще ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, значительной помощи, за что спасибо партнерам, особенно президенту Байдену", - сказал Зеленский.

Он не стал называть точные цифры потерь как с украинской, так и с российской стороны.

Но подчеркнул, что 25 февраля стало ясно, что Россия готова атаковать даже детей.

"Нет такой правды, какой можно объяснить, почему обстреливали из тяжелой артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру. В Ворзеле Киевской области били "Градами" по детскому дому. В Ахтырке – били "Ураганами". Что это за война против украинских детей в детском саду? Они тоже неонацисты? Или это солдаты НАТО, которые угрожали России?" - отреагировал Зеленский на определенные пассажи из выступления Путина, где тот призвал военных брать власть в свои руки и забрать ее у неонацистов.
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Топ комментарии
+43
Противник виснажений та деморалізований, не так вже все й плачевно. Головне не втрачати бойовий дух. Ми не загарбники, ми захищаємо Батьківщину.
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26.02.2022 00:34
+41
Вова не бійся Українці з тобою, навіть порохоботи зараз з тобою!!!
А ще "пацанчікі" з Оболні з джавами та нлавами. Вистояти вийде я вірю!
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26.02.2022 00:35
+39
Тебе чекає піздец в разі якихось ******* перемирій
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26.02.2022 00:28
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А не пора ли уже изорвать чужие мундиры о казацкие штыки?
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26.02.2022 01:46 Ответить
Нейтральний статус можна підписати тільки при одній умові:
Якщо кацапи нападуть на Україну, то це автоматично вважається нападом на країну НАТО з оголошенням війни Козломордії.
Плюс до того, про ніякі зняття санкцій не може бути мови.
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26.02.2022 01:55 Ответить
не будет никакого нейтрального статуса . это кацапские уловки . их цель уничтожить Украину.
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26.02.2022 02:02 Ответить
Владимир , держись ! Все тебе прощу , только не сдавайтесь . Удачи Украинским войскам . Всей Украине выстоять и победить в войне .
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26.02.2022 02:00 Ответить
Хоть я тебя и не люблю зеля и во многом ты сам виноват что мы просрали 3 года подготовки к войне, но честно говоря тебя бы сейчас всё таки эвакуировать, а не рембо изображать из себя, а то если не дай бог какая то случайная ДРГ таки прорвется к тебе и на камеру заставит типа мириться, будет хреново, это будет не конец, люди злые ****** и настроены сопротивляться, но будет реально хреново
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26.02.2022 03:40 Ответить
Эта псина и так готова мириться уже и вякает о нейтральном статусе.
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26.02.2022 05:47 Ответить
ну что ж это у же не тайна полишинеля - что хочет путин и как он планирует закончить войну.
Все его силы и резервы кинуты на захват Киева. Он планирует в идеале захватить Зеленского и заставить его выдать указ о капитуляции, ну это в идеале, наиболее реальным это захват Киева и назначении главой государства условного Януковича(условного а не реального) И вот это чмо и будет подписывать с мордором капитуляцию. Мне только непонятно ***** действительно не понимает что этого ***** никто слушать не буде и оружия не сложит а при первой же возможности пристрелят. Да и Киев конечно столица Но на ней страна не заканчивается. война продолжится, мобилизация и поток оружия с запада не остановится а будет нарастать. Он видимо действительно не понимает что это не тот случай где он победил а тот где он обосрался.
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26.02.2022 07:48 Ответить
ВСУ-ДЕЖИТЕСЬ,РЕБЯТА!
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26.02.2022 04:27 Ответить
Можно к Зеле относиться по-всякому, но сегодня у украинцев один враг и все дожны поддержать Президента. Которому не откажешь в личном мужестве. Вот кто бы мог подумать... Надеюсь Киев защитят и правительство продолжит работу. Думаю что Зеленский хорошо знает что в случае занятия города кассавы его в живых не оставят.
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26.02.2022 05:33 Ответить
Просто ему бояться нечего.
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26.02.2022 05:49 Ответить
Молодец Зеленский! Киевский Давид крушит кремлевского Голиафа!
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26.02.2022 05:53 Ответить
Учора ввечері я побачив, як ЗЕЛЕНСЬКИЙ із групою соратників на фоні будівлі ОП зняв черговий відосік на тему "не турбуйтеся, я тут".
Пруф: https://censor.net/ua/news/3319214/*******************************************************************************

Один з них на задньому плані грався зі смартфончиком.

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Ось мене і змусили дещо нагадати.

Кремлівці у 1996 році по радіопроменю навели скинуту з літака ракету на мобільний телефон Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара ДУДАЄВА.

У такий же спосіб у 2006 році було вбито Шаміля БАСАЄВА.

Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ не хоче доповнити цю практику і хоче дізнатися, чим же закінчиться остання кремлівська авантюра, я раджу йому триматися подалі від людей зі смартфонами чи іншими радіовипромінюючими пристроями, а якщо і користуватися телефонами, то так, як це робить Анатолій ШАРІЙ. Тому як політичному "біженцю" Комісаріат у справах біженців ООН виділив термінал, який здійснює комутацію всіх з'єднань через спецсервери ООН, приховує місцезнаходження і здійснює шифрування при передаванні голосу і даних.
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26.02.2022 07:24 Ответить
Николаев сегодня ночью обстреливался ракетами Морского базирования. В черту города долетели порядка 6 ракет - по остальным отработала наша ПВО. господин ********** Украины - почему не наносятся ракетные удары по надводным целям руских фашистов? Почему были брошены наши пограничники на Змеином без ракетной поддержки? вы и ваши посипаки-строители закатали и разворовали десятки миллиардов денег в дороги, закрыли все ракетные программы которые могли уничтожать руских фашистов прямо в портах, аэродромах базирования, в колонах и местах заправок их техники - тем более украинцы постоянно выкладывают фото с техникой фашистов. ты предатель Украины, как бы ты сейчас не говорил.
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26.02.2022 08:25 Ответить
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