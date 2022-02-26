Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского президента.

"Только что позвонил по телефону Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержала отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.