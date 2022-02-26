РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6124 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
7 822 25
война (46795) Зеленский (16549) Франция (3077) Макрон (945)

Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского президента.

"Только что позвонил по телефону Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержала отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
показать весь комментарий
26.02.2022 01:00
+18
Зеля, тільки не копітулюй, я тобі шию перегризу!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:59
+15
Задайте немцам такой вопрос:

"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️Россия воспользовавшись «правом вето» заблокировала резолюцию ООН с осуждением её действий вна Украине.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:59 Ответить
Зеля, тільки не копітулюй, я тобі шию перегризу!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:59 Ответить
⚡️❗️Главнокомандующий ВСУ сообщил, что под Васильковом (Киевская область) был сбит ИЛ-76 с десантниками на борту
показать весь комментарий
26.02.2022 01:00 Ответить
передайте всем "виновным" огромное дзякуй .
показать весь комментарий
26.02.2022 01:54 Ответить
Задайте немцам такой вопрос:

"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:01 Ответить
Пора не оборонительную, а наступательное оружие давать, когда начнут гореть города рашки, вот тогда будет о чем договариваться
показать весь комментарий
26.02.2022 01:01 Ответить
Это всё игра слов. Оборонительное, наступательное. Не заморачивайтесь. Оружие оно и есть оружие.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:17 Ответить
Язиком плескати не мішки тягати Вже хочеться почути щось теперішньому чи минулому часі - "надала", "терміново надає" а не ось це бе-ме
показать весь комментарий
26.02.2022 01:02 Ответить
Вчора писали "Гостольський аеродром відбили, але можуть знов здати". А хтось тут написав: "Там мій кум. Він не здасть!"
Того б кума поставити приглядати за зеленським і всим що він збирається підписувати.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:02 Ответить
там якась курва (патрушев) вже поставила свого кума - дерьмаком звуть
показать весь комментарий
26.02.2022 01:20 Ответить
Ti smotri, zelenskij uzhe govorit zhto eto chudo sosuljka nastojashchij drug, nu ok, zelenju posle pobedi, on zasluzhil suda, no eto vsio potom, posle pobedi.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:21 Ответить
похоже Европа начинает осознавать , что с помощью Украины есть шанс покончить с ******
показать весь комментарий
26.02.2022 01:02 Ответить
а что с воззваниямим к говнобабе с фамилией Меркель? гори в аду тварь
показать весь комментарий
26.02.2022 01:03 Ответить
М цинічна ****, такаж сама як і ху-ло
показать весь комментарий
26.02.2022 01:27 Ответить
Меркантиль я ее всегда называю
показать весь комментарий
26.02.2022 01:50 Ответить
на палю бабуШтази.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:55 Ответить
ti ******* i sosuljka *****, Uktraine uzhe nado nastupateljnoje oruzhije, poka vi tam sobirjotes Ukraina uzhe poidjot v kontrnastuplenije. Daite ragfaeli i s polnimi komplektami raket bez ogranichenija.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:19 Ответить
ой пане будь ласка потихіше не налякайте їх, бо здається що ті фріци просто закохані чи то в ху%ла чи в свої бариші я хз...
незнають як і відмовити звиваються мов той вуж на пательні
показать весь комментарий
26.02.2022 01:25 Ответить
nu ja to ih neljublju i pleval na ihh ljubovj
показать весь комментарий
26.02.2022 03:20 Ответить
Макрон молоток. Всё время всех обзванивал, даже ночью уродцу этому из кремля позвонил перед нападением.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:08 Ответить
видимо несданый ***** кал попер
показать весь комментарий
26.02.2022 02:56 Ответить
Грубо, але дуже смішно.
показать весь комментарий
26.02.2022 03:29 Ответить
Европейцы понимают, что отключить всё, что только можно у рашки - это в их же интересах? ***** на разгроме Украины не остановится и полезет дальше
показать весь комментарий
26.02.2022 02:13 Ответить
И не только. Отключить вообще от цивилизации. Через пару поколений они уже на деревьях будут.
показать весь комментарий
26.02.2022 12:41 Ответить
 
 