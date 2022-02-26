7 822 25
Франция поддерживает отключение России от SWIFT, персональные санкции против Путина и предоставление Украине оборонного оружия, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер украинского президента.
"Только что позвонил по телефону Эмманюэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержала отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+19 Запорізький козак
показать весь комментарий26.02.2022 01:00
+18 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий26.02.2022 00:59
+15 Аркадий Вольнов
показать весь комментарий26.02.2022 01:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"
И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
Того б кума поставити приглядати за зеленським і всим що він збирається підписувати.
незнають як і відмовити звиваються мов той вуж на пательні