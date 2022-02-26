РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10556 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
8 396 24
Россия (91262) санкции (10616) США (23185)

США и союзники готовы применить новые санкции против РФ, если не увидим деэскалацию, - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США и союзники готовы применить новые санкции против РФ, если не увидим деэскалацию, - Госдепартамент

США вместе с другими странами ввели болезненный пакет санкций против России и готовы усилить их, если Москва не продемонстрирует признаков деэскалации и прекращения насилия.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы ввели самый болезненный, самый впечатляющий и опустошающий пакет санкций, который когда-либо видел мир. У нас есть дополнительные меры, которые готовы применить, если не увидим деэскалации, если не увидим прекращения насилия – опять же – вместе с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул Прайс.

Он назвал действия России "ненужной, неспровоцированной, грязной кампанией против Украины", фундаментально изменившей отношения, которые имела Москва не только с Соединенными Штатами, но и со странами по всему миру. Сегодня, по его словам, восприятие отношений между США и Россией "является совсем другим, чем несколько недель или даже несколько дней назад".

В этой связи представитель Госдепа выразил солидарность США с народом Украины и подчеркнул, что Путин просчитался в своем наступлении. "Путин не учел всех факторов. Он не учел смелость и решительность народа Украины", – отметил Прайс.

Представитель Госдепа также подчеркнул: "Москва сейчас является изгнанником на международной арене, Путин является изгнанником для мира, его экономика будет страдать, его финансовая система испытает последствия".

В то же время, он отметил, что у Соединенных Штатов и других стран Запада есть свои интересы национальной безопасности, которые заключаются в отстаивании цивилизованных ценностей и готовы начать дипломатическое урегулирование с РФ при условии немедленного прекращения агрессии и вывода войск с Украины.

Однако, по его словам, США так и не увидели "ни одного признака, что Путин готов пойти на деэскалацию, что он хочет создать условия, в которых дипломатия будет иметь успех".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Горжусь Украиной. Если она выстоит-это будет не только удар по козлостану.
Это будет победа всей Западной цивилизации. Победа, в том числе и для НАТО. Это повысит вес НАТО в мире, в том числе и перед Китаем.
НАТО будет многим обязано за это Украине.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:17
+7
Карфаген має бути знищений!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:13
+7
Головне триматись, за нас почав вставати весь світ, подивиться що у Португалії, якщо ми вистоємо хочаб тиждень ***** піздець, його братва зрозуміє що вн ішак обіссяний
показать весь комментарий
26.02.2022 01:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПУТІН БОЇТЬСЯ ТІЛЬКИ ЕМБАРГО! ЙОМУ ***** НА ВАШІ САНКЦІЇ!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:11 Ответить
де факто эмбарго он уже получил, когда даже китайские трейдеры отказались закупать его говенную нефть
показать весь комментарий
26.02.2022 02:49 Ответить
_ля! які ж вони у...бки!!!!!! Бажаю, щоби кацап до них прилетів і приїхав! може дійде до їхніх тугих мізків розум!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:12 Ответить
Срочная новость!!!Сорвалась срочная поставка дип груза с Колумбии и Аргентины!!!Путин и ко сдаются!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:12 Ответить
якщо європейські імпотенти самі не знають де їм газ ще можна дістати - хай їм Америка допоможе в цьому питанні!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:13 Ответить
Карфаген має бути знищений!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:13 Ответить
⚡️В Сумах на Кондратьева передвигается вражеская военная техника
Приблизительно в 00.40 26 февраля около 10 единиц вражеской техники зафиксировали камеры наблюдения возле ЗАГСа по ул. Кондратьева. На вебкамерах зафиксировано движение колонны вражеской бронетехники мимо военного городка. В составе колонны БМ
показать весь комментарий
26.02.2022 01:14 Ответить
Вау ...breaking news ....

Росію ізолювали, а Китай Утримався від голосування в Раді Безпеки ООН
показать весь комментарий
26.02.2022 01:15 Ответить
Ось вам рахи і ваші китайські союзнички))))
показать весь комментарий
26.02.2022 01:16 Ответить
ці макаки підставили хла під цугундер, а тепер будуть його кушать

кітайці ******* мариновані хли
показать весь комментарий
26.02.2022 01:26 Ответить
Так і є....бо китайці хитрі, москалі - тупорилі)))
показать весь комментарий
26.02.2022 01:31 Ответить
Нет слов!Куда ж ещё большую деэскалацию?Скоро украинцев-то не останется!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:16 Ответить
Горжусь Украиной. Если она выстоит-это будет не только удар по козлостану.
Это будет победа всей Западной цивилизации. Победа, в том числе и для НАТО. Это повысит вес НАТО в мире, в том числе и перед Китаем.
НАТО будет многим обязано за это Украине.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:17 Ответить
альо, таварищ, при чому тут НАТО ?

США, Британія, Польша, Литва, Естонія, Латвія - да, допомогли
а НАТО до цієї перемоги ніяким боком
показать весь комментарий
26.02.2022 01:29 Ответить
Китай вынужден закрыть АлиЭкспресс после ихних последних заявлений покупают только галоши.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:20 Ответить
Головне триматись, за нас почав вставати весь світ, подивиться що у Португалії, якщо ми вистоємо хочаб тиждень ***** піздець, його братва зрозуміє що вн ішак обіссяний
показать весь комментарий
26.02.2022 01:20 Ответить
Дурбецали!
Ваші "санкції" вже до сраки!
Хочете допомогти - допомагайте винятково зброєю!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:27 Ответить
Навіть Китай почав сумніватися в підтримці Росії.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:28 Ответить
Вони (колективний Захід ) не розуміють наскільки жалюгідно в даний момент виглядає це белькотіння про "санкції" ? Чи вони реально політичні та військові імпотенти ? От ніби і є член (тобто НАТО і його військова потуга ) є ,але коли його реально треба застосувати ,то він повністю непрацездатний і на пів-шостої ...
показать весь комментарий
26.02.2022 01:32 Ответить
Ембарго нефти и газа окончательно решит кацапский вопрос
показать весь комментарий
26.02.2022 01:33 Ответить
********! Идиоты! Какие санкции!, Санкции надо было вводить вчера! Сегодня раССею надо бомбить, как она бомбит Укратну! Вы идиоты европейские не понимаете что сегодня цена вопроса 3 рубля , а завтра 133 рубля! Хлынет поток беженцев и прочие прелести! ***** бесноватое на это и рассчитывает, обескровить европейскую экономику за счет беженцев,потом напасть. Разве вы не знаете ,что у сатанистской СорокаСралаСорокРаз был план по захвату европы? Разве жидпорхатый ( прошу прощения, к евреям это не относится) ЖЫДриновский не говорил раССея от атлантики до тихого и индийского океанов, Опомнитесь! Бомбите рашу пока не стало поздно!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:42 Ответить
smotrju zasedanie OOH - ukrainsky predstavitel zgjot rashku napalmom !!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:48 Ответить
Ну как руководство США не поймёт, что одних экономических санкций недостаточно??? Да оркам плевать на санкции, их олигархи как жили хорошо, так и будут жить, а на нищий ********* скот ордынским паханам плевать.
Когда уже США и остальные участники НАТО начнут помогать Украине своим вооружением и техникой??? Что мешает, к примеру, США, Израилю и Турции бесплатно передать свои крутые беспилотники украинцам, чтобы они изничтожали ублюдскую орду рашкоскотов, не неся при этом потерь???
показать весь комментарий
26.02.2022 01:55 Ответить
Там достаточно на морду пуйла посмотреть чтобы понять что он не остановится пока по зубам не получит. украине нужны крылатые ракеты и Петриоты! и отключение Рашки от Свифта
показать весь комментарий
26.02.2022 01:58 Ответить
 
 