РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10556 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
18 723 54
война (46763) ООН (3928) Россия (91262) Совбез ООН (1020)

Россия в Совбезе ООН ветировала резолюцию по поводу ответственности за агрессию против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия в Совбезе ООН ветировала резолюцию по поводу ответственности за агрессию против Украины

Россия воспользовалась полномочиями постоянного члена СБ ООН и ветировала проект резолюции Совбеза по реагированию Организации на акт вооруженной агрессии РФ против Украины.

Голосование состоялось в пятницу, во время срочного заседания Совбеза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Проект резолюции, инициированной США, Албанией (представляющей сейчас в СБ ООН страны Восточной Европы), а также десятком других стран-членов ООН, поддержали 11 членов Совбеза. Россия высказалась против, кроме того, три страны – Китай, Индия и ОАЭ – воздержались.

Содержание проекта резолюции озвучила перед голосованием постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы и Албания в консультациях с партнерами подготовили этот проект резолюции, где привлекаем Россию за агрессию в Украине".

По ее словам, в документе осуждается агрессия РФ, подтверждается суверенитет и независимость, единство и территориальная целостность Украины. Текст также содержит требования к Российской Федерации безотлагательно, полностью и без всяких условий вывести свои силы.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к посредничеству быстрого, безопасного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи нуждающимся в Украине.

Ожидается, что проект подобной резолюции будет вынесен в ближайшие дни на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
ВСУ накладывает вето на РФ
показать весь комментарий
26.02.2022 01:41
+38
У маньяка є право вето на рішення суду. Зовсім не тупо
показать весь комментарий
26.02.2022 01:41
+31
оце так новина, цікаво що кацапія щє в оон робить
показать весь комментарий
26.02.2022 01:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце так новина, цікаво що кацапія щє в оон робить
показать весь комментарий
26.02.2022 01:40 Ответить
ВСУ накладывает вето на РФ
показать весь комментарий
26.02.2022 01:41 Ответить
Перманентно аннулирует все права, одни словом фошизды 🤣
показать весь комментарий
26.02.2022 02:08 Ответить
У маньяка є право вето на рішення суду. Зовсім не тупо
показать весь комментарий
26.02.2022 01:41 Ответить
Кончені
показать весь комментарий
26.02.2022 01:41 Ответить
Хто їх зараз слухає? Хай краще репарації готують.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:42 Ответить
Трильйон доларів!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:54 Ответить
Після цього її треба гнати під сраку. Виздихай в муках мерзотна
******!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:42 Ответить
Какая неожиданность!!!!!)))) Наша армия с вами не совсем согласна..... И кладет ветто.....
показать весь комментарий
26.02.2022 01:44 Ответить
кладет НА вето!!
показать весь комментарий
26.02.2022 09:58 Ответить
А що, в Статуті ООН статус постпреда вічний і можна на біле казати чорне? Тоді треба розганяти ООН, це повна нісенитниця
показать весь комментарий
26.02.2022 01:44 Ответить
На Генеральній Асамблеї немає права вето. Там і вирішиться, чи жива ще ООН
показать весь комментарий
26.02.2022 02:02 Ответить
Да, ну просто неожиданность, такого просто, не могло быть, да как же так..??? Удивительно......
показать весь комментарий
26.02.2022 01:44 Ответить
да нах исключите это зло из организации
показать весь комментарий
26.02.2022 01:44 Ответить
Внести резолюцію про поділ Росії на Московію, , Русь Уральську, Русь Сибірську та Русь Амурську. Тоді вето буде в 4 рази сильніше!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:46 Ответить
Почему в ООН не изменить правила по которым участник конфликта не имеет права голоса? Это ведь элементарно. Иначе ООН как был говорильней так и будет Лига Наций номер 2
показать весь комментарий
26.02.2022 01:46 Ответить
Хтось мені пояснить, а нах..я це оон? Яка його функція? Циркові виступи на дроті?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:46 Ответить
Что-то мне подсказывает , что их таки выгонят из Совбеза - появился хороший повод это сделать .
показать весь комментарий
26.02.2022 01:47 Ответить
pahodu taki da - amerikanci uzhe zajavili shto vinisut vopros v assambleju - tam gde u rashi net veto
показать весь комментарий
26.02.2022 01:52 Ответить
********.Все там повязаны друг с другом.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:48 Ответить
Короче,верните ядерный статус и идите *****.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:49 Ответить
UA atzhigaet rashku vo vse dyri!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:50 Ответить
Рашка в этом радбезе заявила, что украинские войска прикрываются мирными жителями, а рашка никогда по цивильным объектам не стреляла... вот жеж гандоны!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:51 Ответить
Осиновий кілок через голову аж до сраки!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:57 Ответить
Украинский представитель хорошо выступает. Обвинил рашку в постоянном вранье, назвал их нацистами. В общем говорил вполне очевидные вещи.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:59 Ответить
Якщо армія РФ - це рояль, то Зеленський грає на ній похоронний марш.





показать весь комментарий
26.02.2022 01:51 Ответить
Рот путіна і його зуби це -рояль....далі всі знають що робив Зеленський на роялі,при чому розпочинав сам,а потім і друг приєднався!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:56 Ответить
Це не Зеленський,а -Зброєні Сили України та всі люди України роблять
показать весь комментарий
26.02.2022 04:38 Ответить
Не могу себе представить чтобы представитель гитлера в ООН ветрировал ответственность гитлера за побоище 39-45х годов
показать весь комментарий
26.02.2022 01:51 Ответить
Главный вопрос. Какого *** рф все еще делает в оон?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:53 Ответить
Я не розумію,як можна вето накладувати сам на себе? Значить убивай і тобі за це нічого,бо ти себе заветуєш?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:54 Ответить
***** шлите ветирование недостраны-агреССора. ООН ! нафиг ты нужно, ели в твое членство вшодит срана-террорист, да еще и с правом вето, *******\ссея похерила все земные и Божественные законы и теперь она вне закона. Давите гадину, пока она не раздавила вас! Завтра, будет поздно! БОМБИТЕ ФАШИСТСКУЮ РЕЗЕРВАЦИЮ, как и она бомбит Украину! Отплатите ей с фторицею той же монетой! Не бойтесь гниду БЕСпутина антихриста люциферовича! БОМБИТЕ рашу!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:56 Ответить
К чему этот ООН, так собратся, потриндеть, обьясните
показать весь комментарий
26.02.2022 01:56 Ответить
rebjata !!! vash predstavitelj - eto prosta BOMBA - razkatyvajet rashku po polnoi !!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:58 Ответить
ООН така ж сама імпотентська структура, якою була Ліга націй перед другою світовою.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:59 Ответить
абсолютно бесполезная шарашкина контора, сосущая бабло.....
показать весь комментарий
26.02.2022 01:59 Ответить
ой как удобненькоооо, гасить русню, Слава Україні!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:05 Ответить
оон больше нет , эта ***** теперь нужна только кубе
показать весь комментарий
26.02.2022 02:06 Ответить
Мені якось всеодно що вона там зробила в ООН, там озабоченці
показать весь комментарий
26.02.2022 02:13 Ответить
Неужели нет никаких рычагов, чтоб фашискую страну-агрессор нейтрализовать чтоб у неё забрать право вето? Агрессор никогда непризнает себя арессором!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:15 Ответить
надо хлопцев в ООН послать, разогнать эту кормушку для мировой бюрократии.ни одной войны эта шарага с кацапами и кетайцами с правом мето не остановила.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:19 Ответить
ООН непотрібна витрата грошей платників податків, це доведено, платники податків мають їх розігнати.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:21 Ответить
Китай как всегда ни вашим не нашим
показать весь комментарий
26.02.2022 02:28 Ответить
БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!

РАЗОГНАТЬ ЕЕ!

ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ ВЕТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ!

ЭТО СУД, В КОТОРОМ ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ ВЕТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ СУДЬИ!

она по идиотскому принципу создана.

организация, заседания которой- это когда все по кругу сказали "я осуждаю".
показать весь комментарий
26.02.2022 02:41 Ответить
чикатило с того света: а что так можно было?
показать весь комментарий
26.02.2022 06:02 Ответить
" Я тебе один умный вещь скажу, но ты не обижайся" (Мимино).
Я не понимаю, зачем США и Британии этот клоповник?
Я тут почитал данные по ООН - до 60-70% финансирование США.
70 лет тысячи чиновников хорошо спят, вкусно едят и нихрена не делают!
Да за это время США могли бы тупо раздать каждому своему гражданину не менее как по миллиону долларов!
показать весь комментарий
26.02.2022 07:53 Ответить
ООН - стадо клоунів-імпотентів, і вони знають що далі арени цього цирку номер не піде - це просто місце для спілкування яке не впливає на внутрішні амбіції учасників.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:02 Ответить
Как страна может что-то ветировать против себя самой ?
Это же прямой конфликт интересов
(маразм, идиотизм, имитация усилий, циничная издевка)
показать весь комментарий
26.02.2022 08:48 Ответить
СССр сралина вышвырнули из Лиги Наций за нападение на Финляндию.

Теперь ровно такой же случай и надо повторить!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 23:30 Ответить
 
 