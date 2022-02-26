Россия в Совбезе ООН ветировала резолюцию по поводу ответственности за агрессию против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия воспользовалась полномочиями постоянного члена СБ ООН и ветировала проект резолюции Совбеза по реагированию Организации на акт вооруженной агрессии РФ против Украины.
Голосование состоялось в пятницу, во время срочного заседания Совбеза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Проект резолюции, инициированной США, Албанией (представляющей сейчас в СБ ООН страны Восточной Европы), а также десятком других стран-членов ООН, поддержали 11 членов Совбеза. Россия высказалась против, кроме того, три страны – Китай, Индия и ОАЭ – воздержались.
Содержание проекта резолюции озвучила перед голосованием постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд: "Мы и Албания в консультациях с партнерами подготовили этот проект резолюции, где привлекаем Россию за агрессию в Украине".
По ее словам, в документе осуждается агрессия РФ, подтверждается суверенитет и независимость, единство и территориальная целостность Украины. Текст также содержит требования к Российской Федерации безотлагательно, полностью и без всяких условий вывести свои силы.
Кроме того, в резолюции содержится призыв к посредничеству быстрого, безопасного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи нуждающимся в Украине.
Ожидается, что проект подобной резолюции будет вынесен в ближайшие дни на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН.
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РАЗОГНАТЬ ЕЕ!
ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ ВЕТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ!
ЭТО СУД, В КОТОРОМ ПРЕСТУПНИК МОЖЕТ ВЕТИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ СУДЬИ!
она по идиотскому принципу создана.
организация, заседания которой- это когда все по кругу сказали "я осуждаю".
Я не понимаю, зачем США и Британии этот клоповник?
Я тут почитал данные по ООН - до 60-70% финансирование США.
70 лет тысячи чиновников хорошо спят, вкусно едят и нихрена не делают!
Да за это время США могли бы тупо раздать каждому своему гражданину не менее как по миллиону долларов!
Это же прямой конфликт интересов
(маразм, идиотизм, имитация усилий, циничная издевка)
Теперь ровно такой же случай и надо повторить!!!!