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Новости Война в Украине
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Конгресс США (956) помощь (6145) гуманитарная помощь (1202)

Байден может запросить у Конгресса более 10 миллиардов долларов для Украины и союзников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Администрация Байдена хочет, чтобы Конгресс предоставил 6,4 млрд долларов на оплату первоначального ответа США на вторжение России в Украину, причем большую часть на военную и гуманитарную помощь в регионе.

Об этом ABCnews сообщили в пятницу два человека, знакомых с запросом, сообщает Цензор.НЕТ.

Большая часть денег пойдет на министерства обороны и государства, а также на Агентство США по международному развитию, распределяющее гражданскую иностранную помощь, сказал собеседник издания. Меньшие суммы будут предназначены для министерства финансов и торговли, чья главная роль в украинском кризисе будет заключаться в применении санкций против России, ее финансовых учреждений и государственного бизнеса и ее лидеров, включая президента Владимира Путина.

Это предварительная оценка затрат, и она меньше 10 миллиардов, о которых говорил ранее сенатор Крис Кунс журналистам. Но сумма может измениться в зависимости от хода событий в Украине.

Кроме затрат на оборону, Кунс также сказал, что ожидает, что запрос администрации возместит расходы на помощь миллионам украинских беженцев, которые могут бежать в Польшу и соседние страны НАТО, а также на поддержку вооруженных сил этих стран.

Кунс сказал, что эти деньги также возместят расходы на мониторинг и соблюдение санкций США против России, а также на счета Пентагона за размещение дополнительных 7000 американских войск, которые президент Джо Байден приказал направить в Европу.

"Я ожидаю, что будет дополнительный запрос на сумму более 10 миллиардов долларов", - сказал Кунс журналистам, назвав это "предварительным предположением".

Кунс выступил по возвращении из длительной поездки в Германию, Польшу и Литву, где он и другие члены Конгресса обсуждали кризис с европейскими лидерами.

Ожидается, что Байден расскажет о вторжении во время обращения к Конгрессу во вторник.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
піздець кацапам підкрадається все швидше
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26.02.2022 02:04
+13
Оператор ПТУРів Сухейл Хамуд на прізвисько Abu TOW вирішив допомогти Україні дати відсіч російській агресії.

Сухейл Хамуд відомий тим, що з початку громадянської війни у Сирії зробив щонайменше 130 підтверджених влучань по бронетехніці, авто та піхоті. Найчастіше він віддавав перевагу старій американській моделі BGM-71 TOW.

"Як я можу піти в Україну та воювати за українську армію? Чи є спосіб?" - запитав Сухейл Хамуд.
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26.02.2022 02:06
+11
10 млрд це якщо вважати що рашиків 140 млн. - то виходить по 71 долар на п"яне роскосе рило. Вони передушаться в черзі!
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26.02.2022 02:04
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піздець кацапам підкрадається все швидше
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26.02.2022 02:04 Ответить
почитай уважно.
там стільки всього, що на зброю залишаться копійки
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26.02.2022 02:10 Ответить
А по остаточній вартості
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26.02.2022 02:19 Ответить
І всьо решта то копійки
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26.02.2022 02:20 Ответить
zbroja bezplatno bude 100%
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26.02.2022 02:21 Ответить
10 млрд це якщо вважати що рашиків 140 млн. - то виходить по 71 долар на п"яне роскосе рило. Вони передушаться в черзі!
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26.02.2022 02:04 Ответить
якщо їм запропонувати 74 бакса за закінчення війни то буде непоганий гешефт

Пиня на кичу піде бонусом
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26.02.2022 02:08 Ответить
Слава Богу, что президентом стал не Трамп.
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26.02.2022 02:06 Ответить
чому????
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26.02.2022 02:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o53xq3CkzIA
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26.02.2022 02:22 Ответить
tam otvet na tvoi "чому????"
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26.02.2022 02:27 Ответить
idi ***** pridurok.
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26.02.2022 02:34 Ответить
varbuut vinjs tieshaamm ne buuu ne bee anglju valodaa, var jau reizeem paskaidrot.
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26.02.2022 02:45 Ответить
es savukārt neprotu ukrainiski - bez tam rakstu translitā - kā tu iedomājies lai es viņam to pārtulkoju ?
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26.02.2022 02:51 Ответить
tak paskaidro iisumaa krievu meelee, gan jau sapratiis, rekur maxis paskaidroja un izraadaas cilveeks normaaals nevis ivanu portjanka
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26.02.2022 03:11 Ответить
ruskij korabeļ. iģi *****. apmēram tā arī paskaidroju.
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26.02.2022 03:13 Ответить
trump GAVNO
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26.02.2022 02:23 Ответить
Назвал ***** гением за его признание ордла и ввод туда "русских миротворцев"( это слова Трумпа про миротворцeв), рассказал, шо "русские миротворцы" быстро установят мир в Украине. Это вкратце, а облизывал он ***** минут 15.
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26.02.2022 02:32 Ответить
Будь ласка, Пане.
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26.02.2022 02:37 Ответить
Оператор ПТУРів Сухейл Хамуд на прізвисько Abu TOW вирішив допомогти Україні дати відсіч російській агресії.

Сухейл Хамуд відомий тим, що з початку громадянської війни у Сирії зробив щонайменше 130 підтверджених влучань по бронетехніці, авто та піхоті. Найчастіше він віддавав перевагу старій американській моделі BGM-71 TOW.

"Як я можу піти в Україну та воювати за українську армію? Чи є спосіб?" - запитав Сухейл Хамуд.
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26.02.2022 02:06 Ответить
Запрошую в гості

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26.02.2022 02:14 Ответить
Пусть приезжает! После ударной работ подарю дом, Субару и абонемент на бесплатное посещение финской сауны !
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26.02.2022 02:29 Ответить
BBC написало что помощь готовят а не планируют
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26.02.2022 02:06 Ответить
Якщо даже захватить Україну не дай бог,а що далі,усім росіянам будуть плювати в обличчя по всьому світу
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26.02.2022 02:13 Ответить
проблема в тому, що росіянам це ок. вони й так завжи "в кальцє врагоф".
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26.02.2022 02:18 Ответить
Нет, они успели привыкнуть к жирной жизни и от того гонор появился на соседей наезжать, а теперь отвыкать будет тяжело.
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26.02.2022 10:07 Ответить
Russia threatens 'serious military repercussions' if Finland joins NATO
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26.02.2022 02:17 Ответить
Россия угрожает «серьезными военными последствиями», если Финляндия вступит в НАТО
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26.02.2022 02:18 Ответить
Соснуть. Все що могли, кинули в Україну. І тут їм земля бетоном
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26.02.2022 02:27 Ответить
Так может? Или запросит? Украина стоит под навалой рашизма. И, выстоит.
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26.02.2022 02:19 Ответить
ну, я теж можу запросити!
що це змінить????
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26.02.2022 02:20 Ответить
как сказать. Конгрес настроен за Украину. Главное время.
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26.02.2022 02:21 Ответить
зацените вот это :
https://twitter.com/i/status/1497312261559525380
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26.02.2022 02:25 Ответить
Мы, в курсе ******* рашистов.
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26.02.2022 02:27 Ответить
Байден! Ты идиот!, Или ты реально не понимаешь что происходит!, Что же всякое безмозглое дерьмо лезит во власть, Ты такое же как и БЕСпутин! раша вне закона! Ее надо бомбить, вплоть до ядерного удара! Иначе завтра будет поздно! Ты и так резину тянул! Ты президент или тряпка!, Ты ничтожен и в твоем позавчерашнем блеянии ты показал, что ты в сговоре с рашей. Если не принять ответных мер против фашистской резервации, то завтра война и придет в сша! Если ты этого, старый пердун, не понимаешь, иди на пенсию и выращивай цветы. Ты показал себя, как ИМПОТЕНТ, передбесноватым БЕСпутиным. Ты лжец! И не можешь быть президентом и лидером демократии. ТЫ ГОВНО!!! Так и запеш и в конституции. Твои блабла, про демократию-ложь! Ты -ГОВНО! ТВОЯ ОБЯЗАННОСТЬ, КАК ГАРАНТА БЕЗОПАСНОСТИ СТОЯТЬ РАДОМ С УКРАИНОЙ И БОМБИТЬ,ДА,ДА,ДА!!! ИМЕННО БОМБИТЬ И СВЕРГНУТЬ ФАШИСТСКИЙ РЕЖИМ беспутина.
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26.02.2022 02:33 Ответить
a ti gotov v putinsky rai s jadernym peklom popast? a tvoja mama ? zena ? deti ?
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26.02.2022 02:37 Ответить
а ты готов ? а твоя мама? ты в вопросе разберись, прежде чем глупость писать. прочитай внимательно мой комент три, а если не понял то и 1000 раз. Я пишу о том, что помощь и обещания байдена для Украины , вилами по воде писана и ее ПРОСТО НЕТ!!! Если ты хочешь БЕСпутинский рай попасть, то иди и воюй на стороне раССее. А если ты не разобраля в вопросе, то и не лезь со своими ответами ко мне. Пиши отдельный комент и не докучай мне своими глупостями.
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26.02.2022 02:57 Ответить
ПРОСТО НЕТ!!! sluhai pridurok vatny - idi ka ty v SPAM.
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26.02.2022 03:00 Ответить
СЛЫШЬ ТЫ ДОЛБОЙОПП Кремлеботский вали НА *** тварь кацапская. Чтоб ті здохло!!!
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26.02.2022 03:02 Ответить
Валинах у йса в смаб. Дерьмо Собачье
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26.02.2022 03:09 Ответить
Китай призупиняє купівлю російської морської нафти після вторгнення (повідомляє Bloomberg), тому що деякі банки вже запроваджують обмеження на фінансування угод, пов'язаних Росією. Ось ще один приклад, як швидко працюють санкції. І це все при тому, що Китай - найбільший покупець російської морської нафти.
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26.02.2022 03:27 Ответить
Китайские банки присоединились к санкциям против России

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1031233100
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26.02.2022 07:34 Ответить
 
 