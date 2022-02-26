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Новости Война в Украине
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В Госпогранслужбе назвали исключения по ограничению выезда на период военного положения мужчинам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Госпогранслужбе назвали исключения по ограничению выезда на период военного положения мужчинам

В Госпогранслужбе назвали исключения по ограничению выезда за пределы Украины на период военного положения мужчинам от 18 до 60 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На период действия правового режима военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Исключения могут касаться только лиц, имеющих:

  • удостоверения об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет, или
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности

Кроме того, ограничения не касаются лиц:

  • на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или
  • самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или
  • на содержании которых есть ребенок с инвалидностью.

А также тех, кто является:

  • усыновителем
  • опекуном, или
  • чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Хто може - воює, я розумію що війна страшно, але закликаю усіх хто покидає Украіну - залишить хоча б каністру пального нашим хлопцям на границі, злійте все що можете - після перетену купите ще, а хлопці вам будуть вдячні, бо пальне це рух, рух до перемоги, прошу поширите це соц мережами
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26.02.2022 02:18
+9
Я навпаки намагаюсь повернутись , за ради рднмх і нашого майбутнього
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26.02.2022 02:23
+8
⚡️ В Николаеве тишина.
Спасибо нашим защитникам!

Верховная рада Украины
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26.02.2022 02:27
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Хто може - воює, я розумію що війна страшно, але закликаю усіх хто покидає Украіну - залишить хоча б каністру пального нашим хлопцям на границі, злійте все що можете - після перетену купите ще, а хлопці вам будуть вдячні, бо пальне це рух, рух до перемоги, прошу поширите це соц мережами
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26.02.2022 02:18 Ответить
Я навпаки намагаюсь повернутись , за ради рднмх і нашого майбутнього
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26.02.2022 02:23 Ответить
Якщо б не діти і я би з задоволенням поїхав, але поки що робимо все що можем - приймаєм пострадалих, допомогаємо грошима (усі ж розуміють, що на роботу ніхто зараз не ходить) та поширюємо соц мережами фото зашквароеної русні, вибачти фашистів, щоб мамка у Рязані знала куди Ванька подівся, Слава Україні!
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26.02.2022 02:31 Ответить
Планирую завтра вьезжать авто на польских номерах, но недооформленном.
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26.02.2022 02:24 Ответить
⚡️ Из Беларуси в сторону Украины едет большое количество техники
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26.02.2022 02:25 Ответить
nadejus prochitajut te kotorie doljni znat ob etom
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26.02.2022 02:52 Ответить
⚡️ В Николаеве тишина.
Спасибо нашим защитникам!

Верховная рада Украины
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26.02.2022 02:27 Ответить
⚡️В Василькове Киевской области идут тяжелые бои, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха, - ВСУ.
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26.02.2022 02:27 Ответить
Мене це зовсім не інтересуе. С ТТ, десять метрів можу. ПМ, СССР розробила для замполітів, застрелитись.
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26.02.2022 02:29 Ответить
Vot posmotrite 2-3 sekundi, chto proizhodit s bukvoi e v slove delfi
https://www.delfi.lv/
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26.02.2022 02:30 Ответить
Припомню как все выли про мобилизацию когда при власти был Порох, к слову Зеленьский тогда от службы откосил -то ли у него было пласкостопие то ли яйца не с того места росли, не помню диагноз.
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26.02.2022 02:31 Ответить
ok, etim ukrainci razberjotsia posle pobedi nad ruskimi okupantami, teperj smotrjat na palci zeljonki i lupjat po polnoi rasjhikov.
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26.02.2022 02:49 Ответить
это было к слову
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26.02.2022 03:25 Ответить
Пропоную поширювати хештег #rus-fascists і вимагати у Німечинни відповіді чому після 77 років вона знову підтримує фашизм, прохаю хто знає німецьку зробить переклад і поширюйте з хештегами #rus-fascists #stopswift #weaponforukraine
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26.02.2022 02:35 Ответить
Почему я вспомнил дым. Лазеры прячутся.
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26.02.2022 02:36 Ответить
В этом длинном видео вся трагедия Украины последних 8 лет. Смерть уже никого не шокирует она стала обыденой. **** и его местная пятая колонна сделали свое грязное дело.

https://www.youtube.com/watch?v=6JG3fXEIhRE
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26.02.2022 02:36 Ответить
Чеченцы прибыли?
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26.02.2022 02:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CBbFW9O-mOQ

кадыровци на 5:30
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26.02.2022 02:52 Ответить
Россия наложила вето на резолюцию ООН по Украине. Раша еще в ООН? Поражаюсь.
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26.02.2022 02:41 Ответить
зацените еще видос :
https://twitter.com/i/status/1497286653391613955
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26.02.2022 02:44 Ответить
Европа кажись запретила целлофановые кульки.
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26.02.2022 02:48 Ответить
Слушай это видео бомба. Прошу редакцию новостей censor.net.ua вывести это видео в отдельную новость в ленте новостей.
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26.02.2022 04:05 Ответить
Мне нравится ролик. Хоть и старый. Посмеемся.

*******.. Четко.. Пацаны ваще ребята. - YouTube
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26.02.2022 02:49 Ответить
Президент Зеленский. Владимир. Мы и так с Вами. А вдруг диверсант? И все по руководству.
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26.02.2022 02:56 Ответить
Так больше не делай.
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26.02.2022 02:57 Ответить
Если рашисты пойдут на Киев сегодня, то 3-5 часы. Когда народ спит. Но, мы Украинцы. Вот здесь и разведка нужна.
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26.02.2022 03:04 Ответить
надо быть начеку
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26.02.2022 03:20 Ответить
 
 