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Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб

В начале суток в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага.

Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27.

В настоящее время продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.

На улицах Киева сейчас проходят активные боевые действия. Везде враг получает достойный отпор и несет потери.

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Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
⚡️В Василькове становится тихо, российский десант в аэропорту практически уничтожен. ВСУ и добровольцы зачищают город. https://t.me/OneNewsUkraine/15584 . Минут 40 назад была слышна сильная перестрелка в городе. минут 5 . видать добивают
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26.02.2022 06:29
+46
кацапские твари радовались, когда в Луганске сбили наш самолет с десантом, теперь и мы порадуемяся: за одну ночь Герои ВСУ уничтожили два говнолета ил76 с кацапско-фашистскими оккупантами. Слава Украине!
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26.02.2022 06:27
+45
Нам бы F-35 пару-тройку как гуманитарную помощь вместе с летчиками-добровольцами
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26.02.2022 06:18
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Страница 2 из 2
Китайские банки присоединились к санкциям против России

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1031233100

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26.02.2022 07:32 Ответить
Ласкаво просимо до пекла рашиські паскуди ,а ви планували бліц кріг ? смерть окупантам ,смерть путіну і його банді.
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26.02.2022 07:44 Ответить
Как же приятно читать новости про аншлаги на концерте Кабздона!
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26.02.2022 08:19 Ответить
Slava Ukraine herojam slava!!! 🇺🇦🇱🇹
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26.02.2022 09:18 Ответить
Неужели никто не снимал как горят живьём оккупанты?
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26.02.2022 09:31 Ответить
Став тримати стрій! Дякую усіх, з ким спілкувався, сварився, дискутував на Цензорі! МИ ПЕРЕМОЖЕМО!!! СРАВА УКРАЇНІ!!!
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26.02.2022 10:08 Ответить
Похання до киян!!! Поставте кацапські мітки на домах мураєва, мертвечука й іншої, прокацапської тіварі! Нехай в них влучають ракетами їхній срюські браття!!!
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26.02.2022 10:11 Ответить
Ой хороша ідея !
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26.02.2022 10:23 Ответить
З фіолетовою лампочкою
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26.02.2022 11:10 Ответить
Що за лампочки* У Вінниці бачила. Щось серьозно?
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27.02.2022 07:09 Ответить
Это вам ответочка за наших десантников!
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26.02.2022 11:19 Ответить
Дайте ж хоч якусь інфу по Іл-76. Екіпаж чи з баранами? Бо треба ж на кацапських форумах доводити!
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26.02.2022 12:21 Ответить
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26.02.2022 12:43 Ответить
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26.02.2022 12:43 Ответить
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26.02.2022 12:44 Ответить
Уничтожайте эти метки!!!
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26.02.2022 12:44 Ответить
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26.02.2022 12:45 Ответить
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26.02.2022 12:46 Ответить
Молодці! 💪
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26.02.2022 15:56 Ответить
трбеа щоб нам в Украіну дали великі крилаті ракети щоб ми змогли бомбити мОСКВУ щоб кацапи зрозуміло що таке війна бомбити і бомбити до кінця Зло треба стерти з землі
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26.02.2022 15:57 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ
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26.02.2022 16:38 Ответить
Где то есть фото видео сбитого самолета, а то кацапня не поверит?
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26.02.2022 16:43 Ответить
Наші ракети влучили в нафтобазу в окупованому м.Ровеньки. щойно пролунав другий потужний вибух Горить солярка.
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26.02.2022 21:10 Ответить
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