Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

Сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников. Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон был сбит на подлете к Черноморску", - говорится в сообщении.

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

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