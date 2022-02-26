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Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников

Сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Ситуация по российскому вторжению. Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников. Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон был сбит на подлете к Черноморску", - говорится в сообщении.

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

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Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников Григорий Куропятников. БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Те, що ЗСУ робить зараз із російським десантом під Васильковим, не можна назвати інакше, як побиттям. Реально випалюють. Інформація прямо звідти.✌️👍
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26.02.2022 06:31
+12
Хтось писав "спєцьі " рашисскіє , я сказав "***** й спецам буде" .... вгадав.
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26.02.2022 06:35
+9
Мирна Донеччина спала спокійно🙏🇺🇦завдяки нашим ЗСУ! Сбита СУшка явно несла смерть жителям.Все буде Україна! Наші захисники-БОГИ!
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26.02.2022 06:36
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Видео уничтоженных вчерашних переодетых в украинскую форму московских диверсантов террористов на Оболоне.

https://twitter.com/sotiridi/status/1497208542448730113?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:31 Ответить
https://twitter.com/sotiridi/status/1497209896814747652?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:32 Ответить
а звідки знали, що переодіті? бо грузовик не наш?
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26.02.2022 06:47 Ответить
Те, що ЗСУ робить зараз із російським десантом під Васильковим, не можна назвати інакше, як побиттям. Реально випалюють. Інформація прямо звідти.✌️👍
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26.02.2022 06:31 Ответить
Хтось писав "спєцьі " рашисскіє , я сказав "***** й спецам буде" .... вгадав.
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26.02.2022 06:35 Ответить
Кацапйо у ЗСУ проходить дрескод на вєчний концерт Кабздона.
Главноє чтоби макінтошик сідєл. Целофановий , бо цинк на отработаних івашек тратить взападло.
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26.02.2022 06:45 Ответить
Бульк!
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26.02.2022 06:31 Ответить
Чому мало інформації про роботу наших Байрактарів?
Ну до неможна а після хоча б показали - підняли людям настрій.
Хоча й Джави з НЛАВами підіймають настрій непогано.
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26.02.2022 06:34 Ответить
вполне вероятно что их накрыли если бы были то наши бы точно ими пользовались и давали бы инфу по ним
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26.02.2022 06:36 Ответить
байрактари працюють, але точкрво. бо їх нас мало
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26.02.2022 06:39 Ответить
Хотелось бы тоже видеть их половой акт с российскими танками.
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26.02.2022 07:49 Ответить
Німчура казламордим моторчіки на дрони шоб бомби на голови сипали , а нам касочки. Бізнєс , ****.
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26.02.2022 06:36 Ответить
Мирна Донеччина спала спокійно🙏🇺🇦завдяки нашим ЗСУ! Сбита СУшка явно несла смерть жителям.Все буде Україна! Наші захисники-БОГИ!
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26.02.2022 06:36 Ответить
на заднем плане бронемашина переехала легковушкy но ее водитель остался жив.

https://twitter.com/sotiridi/status/1497206501932519427?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:37 Ответить
Птичка в гнезде, фюрер в п*изде
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26.02.2022 06:58 Ответить
Думаю,что сейчас самое время подарить украинским летчикам штук 50 самолетов F-35 (например из Литвы и не только). И ничего страшного не будет,если среди украинских летчиков будут какие нибудь отпускники,например темнокожие.
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26.02.2022 06:58 Ответить
мы им и гражданство можем дать... по ускоренной процедуре...
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26.02.2022 07:05 Ответить
 
 