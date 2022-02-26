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101 бригада уничтожила вражескую колонну возле метро Берестейская: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили, - Сухопутные войска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

101 бригада уничтожила вражескую колонну возле метро Берестейская: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили, - Сухопутные войска

101 бригада уничтожила вражескую колонну у метро Берестейская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

"На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили", - говорится в сообщении.

101 бригада уничтожила вражескую колонну возле метро Берестейская: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили, - Сухопутные войска 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+67
Героям слава!
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26.02.2022 06:39
+53
Хлопці, викладайте фото кацапожмуриків, надішлемо "открытку на родину-уродину"
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26.02.2022 06:40
+49
Чув, як їх валили і кінцівку цього чудового бою. Музика!
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26.02.2022 06:40
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Героям слава!
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26.02.2022 06:39 Ответить
Чув, як їх валили і кінцівку цього чудового бою. Музика!
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26.02.2022 06:40 Ответить
бои идут на проспекте Победы и в районе вокзала...
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26.02.2022 06:40 Ответить
Слава Украине!

Слава ВСУ!
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26.02.2022 06:40 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.02.2022 09:04 Ответить
Хлопці, викладайте фото кацапожмуриків, надішлемо "открытку на родину-уродину"
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26.02.2022 06:40 Ответить
Кроваві пильмєні, робимо з кацяпів кроваві пельмені, від сотні штук, можимо піджарити.
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26.02.2022 06:47 Ответить
Українці! Розповсюджцйте білше інфи і фото по мережі про втрати свинорилих Деморалізуємо їх. Нищимо їх! Усе буде як на майдані: вистоїмо ніч, день і, сподіваюсь, свої ж ***** повісять на зірці кремля. Слава Україні!
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26.02.2022 06:42 Ответить
Героям Слава!
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26.02.2022 06:43 Ответить
я думав в однокласниках викладати, але вже не пам"ятаю, що там і як.....потрібно якісь форуми
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26.02.2022 08:53 Ответить
ЦЕ ж чудово.
І спілкуйтесь УКРАЇНСЬКОЮ щоб диверсантів вичислити.
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26.02.2022 06:42 Ответить
Вирахувати (русизм, по-моему). Я бы использовал "выкрыты"
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26.02.2022 06:47 Ответить
Роспізнати теж влучно
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26.02.2022 07:20 Ответить
Якщо дослівно, то вирахувати. Граматєй.
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26.02.2022 07:29 Ответить
Ха! Здоров будь, хороняка. Береги себя.
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26.02.2022 14:04 Ответить
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26.02.2022 06:44 Ответить
Добре, що сніжок пройшов. Вдень розтане і цапські танки знову сядуть в багні. Природа з нами
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26.02.2022 06:47 Ответить
Московські загарбники займають Мелітопіль.

https://twitter.com/sotiridi/status/1497430077931462657?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:45 Ответить
https://twitter.com/sotiridi/status/1497427326480437248?s=20&t=LLrqrwNb0s6ehQA4hXRwng
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26.02.2022 06:47 Ответить
https://twitter.com/sotiridi/status/1497427044967145472?s=20&t=LLrqrwNb0s6ehQA4hXRwng
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26.02.2022 06:48 Ответить
Слава нації
Смерть москалям.
Тримайтеся.
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26.02.2022 06:45 Ответить
Навіяло: "А гдє здєсь астановка? - Зупинка - за рогом, але ти, москалику, вже приїхав!" (с)
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26.02.2022 06:46 Ответить
в оригіналі звучить так:
А де тут останІвка?
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26.02.2022 08:33 Ответить
Звідки вони там взялись???
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26.02.2022 06:46 Ответить
можливо висадився десант
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26.02.2022 06:56 Ответить
да нет у нас линии фронта вот и катаются зомби по дорогам пока их не прежмурят.
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26.02.2022 08:01 Ответить
А не далековато они прошли такой-то коллоной?
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26.02.2022 06:47 Ответить
Киев никто не готовил как город-крепость. Тут нужно поработать.
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26.02.2022 06:49 Ответить
''Увідєть Кієв і умєрєть.'' Яке романтічне мєсто кацапйо собі вибрало.
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26.02.2022 06:49 Ответить
Ales goot, чудово, і мені так хочеться співати бо я в житті не разу не співав
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26.02.2022 06:49 Ответить
То співай
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26.02.2022 07:01 Ответить
Мысли в слух
« РУССКИЙ МИР» пришёл в Украину
Цука КИВА от него спрятался в Испании , ЦУКА жена Мертветчука чихнула в Беларусь
УКРАИНЦЫ - пора всех этих ПРОХОДИМЦЕВ наказать
предлагаю -национализировать активы всех врагов Украины
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26.02.2022 06:51 Ответить
Я знаю як зробити гільотину )
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26.02.2022 06:53 Ответить
ЦЕ ДОБРЕ !! Е більш дієвий спосіб
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26.02.2022 06:55 Ответить
поліція вчора вчила киян як робити коктейлі
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26.02.2022 06:58 Ответить
Це добре
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26.02.2022 07:03 Ответить
трохи вас підправлю- для палЬОМнИцы марченко бульбаш були транзитом, вона у москві. було на «Таблоіді» вд 23.02 фото з басковим «як виявилося, вже дісталася до Москви, подолавши важкий, за її словами, шлях на машині через Білорусь. Про це вона згадала під час своєї розмови з російським співаком Миколою Басковим"
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26.02.2022 07:23 Ответить
з басковим «як виявилося, вже дісталася до Москви
мертвячук с евнухом сучку отправил...
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26.02.2022 07:55 Ответить
Чули, ОП пропонує перемовини про нейтральний статус під якісь гарантії. Це що? Зрада.
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26.02.2022 06:51 Ответить
*****!? Не розганяй фейки
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26.02.2022 07:02 Ответить
Все решится в ближайшие чаcы: Зеленский согласился на переговоры с Путиным

https://apostrophe.ua/news/politics/2022-02-25/vse-reshitsya-v-blijayshie-chacyi-zelenskiy-soglasilsya-na-peregovoryi-s-putinyim/260551
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26.02.2022 08:01 Ответить
Наши воины понимали несопоставимость сил, но предпочли погибнуть, а не сдаться в плен. Пусть герои вечно живут в нашей памяти, а мы повторим:

Русский военный корабль, иди на х"й!

Когда то Ахмад Кадыров сказал чеченцам:

Если каждый из вас убьёт сто русских, война закончится!

Нам в этом отношении гораздо проще, нам надо убить всего то два с половиной россиянина!

СМЕРТЬ ВРАГАМ! Джерело: https://censor.net/ua/b3319303
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26.02.2022 06:53 Ответить
сходи українське сонце, помирай мордор!

кава гаряча, москалі холодні 😎🇺🇦
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26.02.2022 07:10 Ответить
Докладаю, что патронов не жалели.
Стоял такой шквал автоматических очередей, сливалось в один звук.
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26.02.2022 07:04 Ответить
Васильків відстояли!
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26.02.2022 07:05 Ответить
Коротко.
Гумус
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26.02.2022 07:07 Ответить
У Василькові був повітряний десант. Висаджувалися в полях поблизу з вечора.
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26.02.2022 07:09 Ответить
уничтожили?
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26.02.2022 07:10 Ответить
Бої у місті припиняються. Думаю, десант, що вижив, відходить з міста. Наваляли добре.
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26.02.2022 07:12 Ответить
у вас там ил 76 с кацапами вальнули
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26.02.2022 07:19 Ответить
Завали всех
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26.02.2022 07:43 Ответить
ДЯКУЮ ВАМ ГЕРОЇ
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26.02.2022 07:14 Ответить
Україно! Тобі потрібно протриматися до 4 березня! Якщо 4 березня буде війна і країни відмовляться їхати на параолімпійські ігри через війну, то китайози ***** з гімном з'їдять!
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26.02.2022 07:19 Ответить
атака закончилась в связи с окончанием атакующих
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26.02.2022 07:21 Ответить
eto menja radujet, skoro poidu pospatj. Eti poslednije chasi ochenj vozhni, mogu i nedosipatj, eto ne vazhno.
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26.02.2022 07:46 Ответить
Добро пожаловать в Ад,руссня проклята!Горіть в пеклі!Слава Україні!
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26.02.2022 07:22 Ответить
Їх попереджали всі@
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26.02.2022 07:43 Ответить
та багато шляхів, як можна тихенько заїхати. Інша справа, шо за "слабоуміє і отвага" прориватись одним танком і двама грузовиками в 3-мільонне місто, готове до оборони? На шо вони розраховували? чи вони набрали на себе кредитів і самоліквідуються тепер?
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26.02.2022 07:43 Ответить
Надеюсь крыс добили
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26.02.2022 07:38 Ответить
Ребята, во первых - вы все реальные герои! Паники не наблюдаю, уверенность в победе наблюдаю с первого дня. Я делитант конечно, но я прекрастно помню 2014 как Минские солглашения были подписаны. }{йло нагнетало обстановку и повышало градус конфликта в разы во время переговоров с Порошенко. Это его стратегия и надо признаться она работает. Я так понимаю что не сегодня - завтра могут состояться переговоры на уровне министров Украины и *********. Будте готовы ко всему во время переговоров. Вообще-то было бы неплохо взять инициативу и бросить силы на уничтожение максимального количества орков, тогда будет легче разговаривать с ними. Но я понимаю силы нужны в других местах. Просто нужно подготовиться к самому страшному..ковровым бомбардировкам городов. }{уйло перешло рубикон и назад ему пути нету. Оно это прекрастно понимает и проиграть в это войне это для него подобно смерти.
Я посмотрел выступление посла Украины в ООН на совете безопастности вчера. Мужик явно на своём месте. Ему все хлопали. Красава! Держитесь, скорее всего будет трудно и самое страшное ещё впереди. }{уйло сделало то чего ни один политический лидер Украины не смог сделать за 30 лет: сплотить украинцев. Оружие будет очень скоро и дух уже ни чем не убить. На вашей стороне правда и весь мир кроме парочки стран- изгоев.
Сейчас не время выяснять кто за Порошенко а кто за Зеленского. Главное что у обоих в данный момент одна задача. Нужно сплотиться вокруг действуещего президента а потом будете разбираться когда }{уйло отгребёт хорошенечко.
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26.02.2022 07:41 Ответить
у него еще вариант яо остался
если совсем с котушек слетел
он не хочет проиграть и быть в гааге
он хочет войти в историю
не важно как
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26.02.2022 07:50 Ответить
Согласен. Сумашедший, что возьмёшь? Надеюсь его подельники кончат его перед тем как он нажмёт на кнопку. В тюрьме намного лучше чем подписать приговор себе и всей своей семье.
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26.02.2022 07:54 Ответить
ну может среди тех кто в тех войсках будут не совсем дубы
там же много украинцев и выходцев оттуда
с сибири, кого высылали
не все же кукухой поехали

а про может сбивать тополь м?
или скорее, он же не зря блеял, "мы предупреждали." в 17м
может кинжалы? с яо?
"гиперзвуковые"
уже даже не известно что там у него осталось в запасе
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26.02.2022 07:56 Ответить
кроме яо нечего нету всё то что они так показывали на порадах и прочее оказалась- дутым пузырём и якобы 25 армия в Мире даёт за щёку 2й армии мира
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26.02.2022 08:08 Ответить
я вообще не понимаю
зачем:? зачем он столько скапливал войска?
за более пол года он мог давно атаковать
когда не было никаких тысяч джавелинов и nlaw
хотя и без них ему бы тут передали "привет"
но за это время его технику миллион раз уже все разведки мира вычислили по штуку каждую наверное
плюс самое важное
вояки всю зиму зимовали в поле, как скоты какие то

видимо он ждал ответа на ультиматум
чтобы понять реакцию нато
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26.02.2022 07:53 Ответить
Понять маньяка может только другой маньяк.
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26.02.2022 07:55 Ответить
Для согласие Белоруссии в войне, ему нужно было зайти с их территорий, плюс он думал что Казахстан тоже поможет...
Ему никогда одному не взять Украину
Плюс ещё рассчитывал что народ со страха сам скажет правительству здаться
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26.02.2022 11:17 Ответить
А розібраться життєво потрібно ..буде.
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26.02.2022 07:57 Ответить
Приоритет #1, 2, 3, 4...99 это откинуть ********* назад. Всё остальное устаканется. Города и инфраструктура отсроится. Выберете нового президента. Это всё не важно сейчас.
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26.02.2022 08:02 Ответить
господи, речь уже давно не в них речь только в одном в победе.
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26.02.2022 08:05 Ответить
ja rad i gorzhus vami, chto jeshcho - tak i prodolzhaite, vsio.
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26.02.2022 07:44 Ответить
користуйся: https://translit.ru/ua
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26.02.2022 08:36 Ответить
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:46 Ответить
как они собираются колоннами по 1 2 машины +танк прорываться?
их даже среди домов можно коктелями молота забрасывать
не то что рпг

это вам не грозный с 4 сторон окружать колонанми танков
твари рашистские
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26.02.2022 07:48 Ответить
у них нету сил Киев окружить, всё их окружение это езда по дорогам.
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26.02.2022 08:07 Ответить
да нормальная тактика....пусть так и дальше действуют
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26.02.2022 09:02 Ответить
Души кацапа. Київ вся Україна з вами. Хай вам Господь допомагає.
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26.02.2022 08:05 Ответить
З русньою все зрозуміло вже не першу сотню років. А ви білоруси?. Що ви будете розповідати своїм дітям?. Що ви вбивали українців , за русьге язиґ? Чи шо ви " виполнялі пріказ"?. Тварі ви дрожащі.
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26.02.2022 08:11 Ответить
 
 