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101 бригада уничтожила вражескую колонну возле метро Берестейская: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили, - Сухопутные войска
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
101 бригада уничтожила вражескую колонну у метро Берестейская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.
"На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили", - говорится в сообщении.
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+67 Slava Holt
показать весь комментарий26.02.2022 06:39
+53 Muron
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+49 ladyar
показать весь комментарий26.02.2022 06:40
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Пожалуйста, подождите...
Слава ВСУ!
І спілкуйтесь УКРАЇНСЬКОЮ щоб диверсантів вичислити.
https://twitter.com/sotiridi/status/1497430077931462657?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
Смерть москалям.
Тримайтеся.
А де тут останІвка?
« РУССКИЙ МИР» пришёл в Украину
Цука КИВА от него спрятался в Испании , ЦУКА жена Мертветчука чихнула в Беларусь
УКРАИНЦЫ - пора всех этих ПРОХОДИМЦЕВ наказать
предлагаю -национализировать активы всех врагов Украины
мертвячук с евнухом сучку отправил...
https://apostrophe.ua/news/politics/2022-02-25/vse-reshitsya-v-blijayshie-chacyi-zelenskiy-soglasilsya-na-peregovoryi-s-putinyim/260551
Русский военный корабль, иди на х"й!
Когда то Ахмад Кадыров сказал чеченцам:
Если каждый из вас убьёт сто русских, война закончится!
Нам в этом отношении гораздо проще, нам надо убить всего то два с половиной россиянина!
СМЕРТЬ ВРАГАМ! Джерело: https://censor.net/ua/b3319303
кава гаряча, москалі холодні 😎🇺🇦
Стоял такой шквал автоматических очередей, сливалось в один звук.
Гумус
Я посмотрел выступление посла Украины в ООН на совете безопастности вчера. Мужик явно на своём месте. Ему все хлопали. Красава! Держитесь, скорее всего будет трудно и самое страшное ещё впереди. }{уйло сделало то чего ни один политический лидер Украины не смог сделать за 30 лет: сплотить украинцев. Оружие будет очень скоро и дух уже ни чем не убить. На вашей стороне правда и весь мир кроме парочки стран- изгоев.
Сейчас не время выяснять кто за Порошенко а кто за Зеленского. Главное что у обоих в данный момент одна задача. Нужно сплотиться вокруг действуещего президента а потом будете разбираться когда }{уйло отгребёт хорошенечко.
если совсем с котушек слетел
он не хочет проиграть и быть в гааге
он хочет войти в историю
не важно как
там же много украинцев и выходцев оттуда
с сибири, кого высылали
не все же кукухой поехали
а про может сбивать тополь м?
или скорее, он же не зря блеял, "мы предупреждали." в 17м
может кинжалы? с яо?
"гиперзвуковые"
уже даже не известно что там у него осталось в запасе
зачем:? зачем он столько скапливал войска?
за более пол года он мог давно атаковать
когда не было никаких тысяч джавелинов и nlaw
хотя и без них ему бы тут передали "привет"
но за это время его технику миллион раз уже все разведки мира вычислили по штуку каждую наверное
плюс самое важное
вояки всю зиму зимовали в поле, как скоты какие то
видимо он ждал ответа на ультиматум
чтобы понять реакцию нато
Ему никогда одному не взять Украину
Плюс ещё рассчитывал что народ со страха сам скажет правительству здаться
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
их даже среди домов можно коктелями молота забрасывать
не то что рпг
это вам не грозный с 4 сторон окружать колонанми танков
твари рашистские