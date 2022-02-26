101 бригада уничтожила вражескую колонну возле метро Берестейская: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили, - Сухопутные войска

101 бригада уничтожила вражескую колонну у метро Берестейская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

"На метро Берестейская 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с бк, танк. Все спокойно, всех положили", - говорится в сообщении.