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Ситуация в Киеве находится под контролем ВСУ. Останавливаем орду как можем, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Киеве находится под контролем ВСУ. Останавливаем орду как можем, - Данилов

Ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных Сил Украины и граждан.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя ситуацию в столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Останавливаем орду, как можем, ситуация под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева", - отметил он.

Напомним, в Киеве российские войска били по воинской части в районе метро "Берестейская". В настоящее время нападение отражено.

На столичной Шулявке в военной части прозвучал взрыв, его причину выясняют.

Силы российских захватчиков пытались атаковать ТЭЦ-6 в районе жилмассива Троещина. По данным заместителя главы КГГА Андрея Крищенко, сейчас теплоэлектроцентрали ничего не угрожает.

В Госспецсвязи проинформировали, что в Киеве продолжаются ожесточенные бои. ВСУ оттесняют российских диверсантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 101 бригада уничтожила вражескую колонну возле метро Берестейская: 2 легковушки, 2 грузовика, танк. Все спокойно, всех положили, - Сухопутные войска

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:19
+15
Пам"ятайте! Москалі прийшли убивати ваших батьків, дітей, братів і сестер. МУСИМО
свинорилих валити нещадно чим можемо!
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26.02.2022 07:20
+10
ibubenagain


@ibubenagain

·
14 год



Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
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26.02.2022 07:27
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Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:19 Ответить
Шана і слава Захисникам Київа!
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26.02.2022 07:47 Ответить
Украинцы все как один . Гордость берет тысячи в очередях в Тербаты ... Каждый день все больше и больше ... Вылупки ********** вы даже еще не понимаете какую злость и силу вы подняли
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26.02.2022 07:51 Ответить
Пам"ятайте! Москалі прийшли убивати ваших батьків, дітей, братів і сестер. МУСИМО
свинорилих валити нещадно чим можемо!
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26.02.2022 07:20 Ответить
Мелитополь как? Пишут, оккупанты вошли большой колонной в город.
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26.02.2022 07:22 Ответить
Мелитополь местный мужик посылает русских солдат.
https://www.youtube.com/watch?v=uxm-Zmjnprs
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26.02.2022 07:25 Ответить
И СЕГОДНЯ ЗАСТАВИТЬ ДЕПУТАТОВ ВВЕСТИ ВИЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОСТ СОВКА !!!!

для безопасности украинцев ,
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26.02.2022 07:22 Ответить
бої в Києві йдуть - рада не працює
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26.02.2022 07:32 Ответить
Достаточно решение СНБО. Границы должны быть закрыты. ДРГ столько что просто писец
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26.02.2022 07:55 Ответить
Дивлюсь 5 раз https://youtu.be/beWj7POwh1w
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26.02.2022 07:22 Ответить
Ребята БОГ с вами !!!!!
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26.02.2022 07:23 Ответить
Крайне сложная ситуация на Юге Украины... Враг из района Мелитополя двинул свой бронированый кулак в сторону Бердянска и Мариуполя, пытаясь соединиться с донбасской группировкой и замкнуть кольцо окружения Мариуполя...
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26.02.2022 07:24 Ответить
они будут развеяны сейчас они пошли на свой убой. Слава Украине, Слава ЗСУ
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26.02.2022 07:56 Ответить
тоб то як можемо?на отшибісь?
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26.02.2022 07:24 Ответить
ПОТРІБЕН ТРАКТОР/ЕКСКАВАТОР З КОВШЕМ - допомогти парням окопатися, ПІСОК та мішки ТЕРМІНОВО! КИЇВ р-н СОЛОМ'ЯНКА. ДАНІ ДАМ особисто, пропустять. МАКСИАЛЬНО ПРОШУ ПОШОРИТИ
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26.02.2022 07:25 Ответить
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26.02.2022 07:26 Ответить
vigljadit chto rusnja oblomala zubi.
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26.02.2022 07:53 Ответить
ibubenagain


@ibubenagain

·
14 год



Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
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26.02.2022 07:27 Ответить
WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації.
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26.02.2022 07:37 Ответить
Ukraina, verte svoim vojenim i mochite rusnju, gde eto vozmozhno.
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26.02.2022 07:47 Ответить
❗️Сводка от Генштаба по состоянию на 06:00 26.02.2022



Орієнтовні втрати противника складають: літаки - 14 од., гелікоптери - 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат - 15 од., ЗРК БУК-1 од.
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26.02.2022 07:49 Ответить
У Сотника на фэйсбуке появилась информация, что в Москве передвигают Тополь-М. Похоже он впал в горячку.
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26.02.2022 07:50 Ответить
nu ok, poprobuite ispoljzovatj i vam sruskim skotam budet objavlena voina stranoi NATO, eto boi na poltora chasa i vsi, rusni nema - isporilas.
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26.02.2022 07:55 Ответить
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26.02.2022 07:59 Ответить
super
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26.02.2022 08:00 Ответить
Не він.

а ЗСУ.
Не треба дурню писати. Капітан КВН зазрив в одне місце.
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26.02.2022 08:03 Ответить
Ви несправедливі, він теж бере участь
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26.02.2022 08:26 Ответить
Їбе українська армія та український народ.
А капітан команди КВН вже знову хоче "втретиться и пагаварить".
Сподіваюсь, народ йому цього не дозволить.
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26.02.2022 09:43 Ответить
Под каким контролем Данилов? Почему аптеки не работают? Вы што не понимаете, што мы не от обстрелов помрём а от инсультов и инфарктов!
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26.02.2022 09:42 Ответить
Тримайтеся хлопці перемога буде за нами, правда на нашому боці!
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26.02.2022 09:54 Ответить
 
 