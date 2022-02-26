Ситуация в Киеве находится под контролем ВСУ. Останавливаем орду как можем, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных Сил Украины и граждан.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя ситуацию в столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Останавливаем орду, как можем, ситуация под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева", - отметил он.
Напомним, в Киеве российские войска били по воинской части в районе метро "Берестейская". В настоящее время нападение отражено.
На столичной Шулявке в военной части прозвучал взрыв, его причину выясняют.
Силы российских захватчиков пытались атаковать ТЭЦ-6 в районе жилмассива Троещина. По данным заместителя главы КГГА Андрея Крищенко, сейчас теплоэлектроцентрали ничего не угрожает.
В Госспецсвязи проинформировали, что в Киеве продолжаются ожесточенные бои. ВСУ оттесняют российских диверсантов.
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Слава нації
Смерть москалям.
свинорилих валити нещадно чим можемо!
https://www.youtube.com/watch?v=uxm-Zmjnprs
для безопасности украинцев ,
@ibubenagain
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14 год
Мои друзья из Брюсселя и Вашингтона и даже Пекина сообщают что в понедельник Россию выключат полностью: Эппл, Гугл, Майкрософт, все институты цивилизации абортируют рашку. Вы проснетесь в другой стране и не обижайтесь. Это был ваш выбор.
Орієнтовні втрати противника складають: літаки - 14 од., гелікоптери - 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат - 15 од., ЗРК БУК-1 од.
а ЗСУ.
Не треба дурню писати. Капітан КВН зазрив в одне місце.
А капітан команди КВН вже знову хоче "втретиться и пагаварить".
Сподіваюсь, народ йому цього не дозволить.