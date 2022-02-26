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Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Продолжаются локальные бои, наша армия держит оборону, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Идут локальные бои, украинская армия держит оборону.
Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По состоянию на утро 26 февраля российская армия потеряла более трех с половиной тысяч военных, более двухсот - в плену, сообщает Подоляк.
Комментируя ситуацию в Киеве, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила: "По состоянию на данный момент после тяжелой ночи Киев под контролем украинского государства. Продолжается обезвреживание диверсантов. Будьте внимательны и действуйте".
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Джерело: Telegram Держспецзв'язку.
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А если пришлось пыхтеть, то тут без вариантов должно быть.
Если нет, то хочу вас обнадежить: 5 бригад, которые могли по вам стрелять, скорее всего израсходовали свой б/к (кроме н/з). Б/к бригады 48-и ракетный залп, и еще один, через 1,5 -2 часа (после перезарядки ТЗМ).
Теперь полегче будет.
По моим прикидкам, если дней 10 продержитесь (уверен, что продержитесь, если сами себя побежденными не признаете), и произойдет оперативный перелом: инерция наступления иссякнет и противник будет вынужден переходить к обороне (главное, чтобы ваше гениальное командование не проспало этот момент).
Открывается военкомат в 9. Приехали камазы с подарками, записали, вооружили и свободны! В чем проблема? Вчера на Оболони сделали же.
Вчера 2 ходки забрали по 50, сегодня только 50 человек...
Сегодня вообще жесть. Боевые в 50 метрах от нас были, а мы такие в красивые все и беззащитные!
Просто нет слов!!!