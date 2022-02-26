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армия РФ (15369) война (46795) Киев (24538) Подоляк Михаил (243)

Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Продолжаются локальные бои, наша армия держит оборону, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Продолжаются локальные бои, наша армия держит оборону, - Подоляк

Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Идут локальные бои, украинская армия держит оборону.

Об этом сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По состоянию на утро 26 февраля российская армия потеряла более трех с половиной тысяч военных, более двухсот - в плену, сообщает Подоляк.

Также читайте: Сбит вражеский вертолет и Су-25 в районе ООС, уничтожены Ил-76 войск РФ и Су-25, летевший в направлении Винницы. Идут тяжелые бои в Василькове и Киеве, - Генштаб

Комментируя ситуацию в Киеве, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила: "По состоянию на данный момент после тяжелой ночи Киев под контролем украинского государства. Продолжается обезвреживание диверсантов. Будьте внимательны и действуйте".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
закрий пельку. Зараз він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
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26.02.2022 07:30
+8
Росія країна - терорист світового масштабу, Путін очолює терористичну країну, а з терористами перемовин не ведуть!
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26.02.2022 07:47
+7
Бачив у себе вчора таку хню треба мабуть піднятись на поверх тих людей і розкуркулить курв
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26.02.2022 07:28
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26.02.2022 07:26 Ответить
Держспецзв'язку просить попереджати про фіолетове світло у вікнах будинків.

Джерело: Telegram Держспецзв'язку.

Дослівно: "Якщо побачили фіолетове світло у вікнах будинків - негайно повідомляйте правоохоронців та українські ЗМІ! Дуже важливо, поширюйте!".
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26.02.2022 07:27 Ответить
Бачив у себе вчора таку хню треба мабуть піднятись на поверх тих людей і розкуркулить курв
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26.02.2022 07:28 Ответить
ну зараз вже ранок. не докажеш, а цю хірь я дізнався щойно. так шо чекаємо вечора і буде їм щастя мудакам. рускій мір прийде до них додому раніше чим вони цього чекали, і Бандера буде, і пляшка і швабра змащена вазиліном
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26.02.2022 07:35 Ответить
І чірінок, юля, від лопати
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26.02.2022 07:36 Ответить
Сообщи 102
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26.02.2022 07:34 Ответить
Обязательно. Я прийду туда под дом и вызову наряд полиции. Благо идти не далеко. я просто не знал чо за фиолетовые огни
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26.02.2022 07:41 Ответить
Але тут є один ньюанс, де в правилах або конституції забороняється будь-яка ілюмінація в своїй приватній оселі? Так отож. тому ніхт їм не буде...
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26.02.2022 07:45 Ответить
В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема щодо заборон та обмежень.
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26.02.2022 08:28 Ответить
також тут писали, що це просте освітлення для рослин на балконах
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26.02.2022 09:12 Ответить
Таке освітлення використовують для вирощування канабиса (коноплі). В будь-якому випадку поліція повинна все перевіряти. Посібники окупантів серед нас.
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26.02.2022 09:51 Ответить
Вибачте, це можуть бути фітолампи для росли. В мене така ,але я не вмикаю зараз
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26.02.2022 11:25 Ответить
На хрена берете пленных?
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26.02.2022 07:27 Ответить
Дарма російську вивчав?
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26.02.2022 07:42 Ответить
Если сдались без единого выстрела сами, то почему нет? Обменный фонд.
А если пришлось пыхтеть, то тут без вариантов должно быть.
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26.02.2022 18:57 Ответить
закрий пельку. Зараз він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
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26.02.2022 07:30 Ответить
Слава Нашим Украинским Воинам на Века!
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26.02.2022 07:48 Ответить
Закрий свою смердючу пельку, ботяра багатоверстатна!
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26.02.2022 07:40 Ответить
Об'єднуйся з підлогою, ******.
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26.02.2022 07:53 Ответить
Не плутайте малиновий колір з фіолетовим. Люди підсвічують росаду зараз. Не вальні
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26.02.2022 07:36 Ответить
Треба: Не вальніть ботанів випадково
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26.02.2022 07:37 Ответить
Jesteście Wielcy..
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26.02.2022 07:37 Ответить
До вас щось прилетіло, чи то фейк?
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26.02.2022 07:39 Ответить
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26.02.2022 07:43 Ответить
ГАНЬБА! ганьба НАТО, Штатам и всем странам, позиционирущим себя "демократами"! У мене нема слiв!!!
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26.02.2022 07:45 Ответить
Росія країна - терорист світового масштабу, Путін очолює терористичну країну, а з терористами перемовин не ведуть!
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26.02.2022 07:47 Ответить
Тільки подоляку не треба говорити дурне. Що війська РФ ідуть щоб замінити зеленського. Вони йдуть, щоб знищити Українську державність.
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26.02.2022 13:12 Ответить
Кстати о птичках: скажите, пжл, а сегодня с утра Искандерами (тактическая ракета - не РСЗО) стреляли по вам?
Если нет, то хочу вас обнадежить: 5 бригад, которые могли по вам стрелять, скорее всего израсходовали свой б/к (кроме н/з). Б/к бригады 48-и ракетный залп, и еще один, через 1,5 -2 часа (после перезарядки ТЗМ).
Теперь полегче будет.
По моим прикидкам, если дней 10 продержитесь (уверен, что продержитесь, если сами себя побежденными не признаете), и произойдет оперативный перелом: инерция наступления иссякнет и противник будет вынужден переходить к обороне (главное, чтобы ваше гениальное командование не проспало этот момент).
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26.02.2022 16:59 Ответить
Дайте оружие киевлянам! Сотни мужчин стоят кучей безоружных под военкоматами, хотят защищать жизни близких, а государство не дает такой возможности и при этом зовет их защищать! Что за маразм?! Вы в свой формализм заигрались. Это преступление!
Открывается военкомат в 9. Приехали камазы с подарками, записали, вооружили и свободны! В чем проблема? Вчера на Оболони сделали же.
Вчера 2 ходки забрали по 50, сегодня только 50 человек...
Сегодня вообще жесть. Боевые в 50 метрах от нас были, а мы такие в красивые все и беззащитные!
Просто нет слов!!!
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26.02.2022 18:55 Ответить
 
 