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Украинские воины героически отстаивают Харьковскую область: уничтожены более 100 единиц техники войск РФ, сотни убитых врагов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины героически отстаивают Харьковскую область: уничтожены более 100 единиц техники войск РФ, сотни убитых врагов

Украинские воины героически отстаивают границы города Харькова, перекрываются все направления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал на своей странице в Телеграмме.

"За вчера враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов"

Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов из Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Были случаи прорыва Харьковской обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками.

После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу.

Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие.

Пока комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно!!!

Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определить цели и закладки электронных меток для вражеской артиллерии.

Также читайте: Оккупанты обстреляли Центр крови в Харькове, есть жертвы среди мирного населения, - Синегубов

"Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!" – написал Синегубов.

Также он отметил, что фиксируются случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам: "Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения".

Харьковская областная военно-гражданская администрация под моим руководством работает в усиленном режиме в соответствии с условиями военного положения и главное – мы в городе Харьков: "Мы поддерживаем связь и координируем наши действия с центральными государственными органами власти. Постоянно на связи Президент Украины - Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский. Наши военные получают подкрепление техникой и воинами".

"Уважаемые граждане! Я горжусь вашей выдержкой и верой в нашу армию – в наших героев.

Вы уже многое сделали, но надо и дальше сохранять спокойствие, иметь холодную голову и горячее сердце. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.

Доверяйте только официальным источникам информации. С нами правда и Бог, за нами победа!

Держимся и поддерживаем наших украинских защитников!" - добавил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+53
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26.02.2022 07:27
+45
Держіться хлопці, за вас весь український народ.
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26.02.2022 07:27
+33
Тримайтеся! Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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26.02.2022 07:30
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Держіться хлопці, за вас весь український народ.
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26.02.2022 07:27 Ответить
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26.02.2022 07:27 Ответить
Тримайтеся! Слава ЗСУ! Смерть кацапам!
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26.02.2022 07:30 Ответить
Глава британського уряду Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян, в якому закликав до закінчення війни, засудив дії Путіна, висловив захоплення хоробрістю та патріотизмом українців.

Відеозвернення розміщене на офіційному Твітері прем'єр-міністра Великоританії Бориса Джонсона, повідомляє Укрінформ.

«Народу України: Слава України. Народу Росії: Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і повинна закінчитися. Бо світу потрібна вільна і суверенна Україна», - йдеться у повідомленні.

У відео Джонсон каже, що британці підтримують український народ та вітають «люту хоробрість» та патріотизм українців, українських воїнів, уряду та інших людей, що стали на захист України.

«Дії Путіна ведуть до повної ізоляції Росії, відсторонення міжнародної спільноти, колосальних економічних санкцій перед непотрібною і кровопролитною війною, яка вже коштувала численних життів - від невинних українців до ваших російських солдатів, які ніколи знову не побачать свої сім'ї», - сказав Джонсон.

Він додав російською мовою, що не вірить у те, що війна ведеться від імені росіян.
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26.02.2022 07:33 Ответить
В останньому він помиляється, а решта правда.
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26.02.2022 07:45 Ответить
Даже такой про российский как они думали Харьков....стоит и уничтожает " спасителей"....орки обречены)
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26.02.2022 07:34 Ответить
Господи, помоги нашим воинам уничтожать черте
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26.02.2022 07:37 Ответить
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26.02.2022 07:37 Ответить
русская армия грабит магазины мелитополя
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26.02.2022 07:38 Ответить
це гіркінд хвалиться чи шо? реально ******* нація
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26.02.2022 07:53 Ответить
Це ж не справжній гіркін.
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26.02.2022 08:02 Ответить
більше мертвих кацапів тим краща екологія
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26.02.2022 07:38 Ответить
Хорошие новости , в плен русню не брать , в Украине не хватает удобрений
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26.02.2022 07:42 Ответить
Путін обламався, він думав, що його хтось тут ждет.
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26.02.2022 07:43 Ответить
***** и ********** прихвостней ждет только СМЕРТЬ 🤬
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26.02.2022 07:59 Ответить
Харківщита це просто мнясорубка для кацапів . Намолотили їх за весь Схід
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26.02.2022 07:43 Ответить
народ заходіть на ютуб, шукайте російські новинні блоки і в коментарях давайте посилання на їхні трупи і наші новини, вони вже починають догадуватись що їх на...бали
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26.02.2022 07:53 Ответить
після санкцій вони вже побігли до банків
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26.02.2022 07:54 Ответить
a v bankah pustota. Banki ne dlja smerdov rashki.😃
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26.02.2022 08:07 Ответить
Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

24 февраля 2022

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
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26.02.2022 07:56 Ответить
может в мозгу зашевелится
а то у них по тв
Минобороны: ВС блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры для безопасности гражданских

это вонючий яндекс выдает такие новости, вчера
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26.02.2022 08:04 Ответить
знаю, розмовляю з ними, не знають правди
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26.02.2022 08:17 Ответить
сколько еще у них техники осталось не считая того что с крыма зашла?
они хотят количеством чтоли задавить?
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26.02.2022 07:58 Ответить
zhelezo bez vodili, eto toljko zhelezo
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26.02.2022 08:06 Ответить
Харьковчане, держитесь.
Прусочане, съе...итесь.
Наш народ - патриот,
Русский народ Путин в ж...пу ...бет
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26.02.2022 07:58 Ответить
После того ,что делает сейчас Украина ,ни Украина должна просится в НАТО а НАТО должно просится в Украину !!!
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26.02.2022 07:58 Ответить
tiho, eto linija ochenj hrupka
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26.02.2022 08:05 Ответить
100%. Если отстаите страну, то будите сами выбирать куда вам присоеденяться.
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26.02.2022 08:07 Ответить
ГОРДОСТЬ ПЕРЕПОЛНЯЕТ СЕРДЦЕ ЗА НАШУ СТРАНУ ,ЗА НАШ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ НАРОД ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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26.02.2022 07:59 Ответить
Ja vami Ukrainci gorzhus, mochi sruskuju mrazj. Beregi Bog Ukrainskih voinov, da eto ukaz Bogu a ne prosjba, ja zhe nde rab Bozhij a jevo detjo i mogo trebovatj.
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26.02.2022 08:04 Ответить
эти уроды че опять без шевронов что ли?
сколько пленных и лежачих не видел
нигде не видел шевроны какой страны войска
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26.02.2022 08:05 Ответить
десь в районі ворзеля було багато вертольотів і чутно було двигуни Іл-76, вчора я бачив як від'їджали грузові російські машини з буквою V , а тепер я зрозумів що це напевно вони робили полосу для посадеки Іл. І з цього слідує що це висадка десанту
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26.02.2022 08:10 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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26.02.2022 08:58 Ответить
Мене зараз цікавить одне: де знаходиться диверсант допа?
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26.02.2022 09:51 Ответить
 
 