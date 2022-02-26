Украинские воины героически отстаивают Харьковскую область: уничтожены более 100 единиц техники войск РФ, сотни убитых врагов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины героически отстаивают границы города Харькова, перекрываются все направления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал на своей странице в Телеграмме.
"За вчера враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов"
Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов из Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Были случаи прорыва Харьковской обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками.
После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу.
Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие.
Пока комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно!!!
Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определить цели и закладки электронных меток для вражеской артиллерии.
"Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!" – написал Синегубов.
Также он отметил, что фиксируются случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам: "Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения".
Харьковская областная военно-гражданская администрация под моим руководством работает в усиленном режиме в соответствии с условиями военного положения и главное – мы в городе Харьков: "Мы поддерживаем связь и координируем наши действия с центральными государственными органами власти. Постоянно на связи Президент Украины - Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский. Наши военные получают подкрепление техникой и воинами".
"Уважаемые граждане! Я горжусь вашей выдержкой и верой в нашу армию – в наших героев.
Вы уже многое сделали, но надо и дальше сохранять спокойствие, иметь холодную голову и горячее сердце. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.
Доверяйте только официальным источникам информации. С нами правда и Бог, за нами победа!
Держимся и поддерживаем наших украинских защитников!" - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Відеозвернення розміщене на офіційному Твітері прем'єр-міністра Великоританії Бориса Джонсона, повідомляє Укрінформ.
«Народу України: Слава України. Народу Росії: Я не вірю, що ця війна ведеться від вашого імені. Ця криза, ця трагедія може і повинна закінчитися. Бо світу потрібна вільна і суверенна Україна», - йдеться у повідомленні.
У відео Джонсон каже, що британці підтримують український народ та вітають «люту хоробрість» та патріотизм українців, українських воїнів, уряду та інших людей, що стали на захист України.
«Дії Путіна ведуть до повної ізоляції Росії, відсторонення міжнародної спільноти, колосальних економічних санкцій перед непотрібною і кровопролитною війною, яка вже коштувала численних життів - від невинних українців до ваших російських солдатів, які ніколи знову не побачать свої сім'ї», - сказав Джонсон.
Він додав російською мовою, що не вірить у те, що війна ведеться від імені росіян.
24 февраля 2022
"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.
Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.
а то у них по тв
Минобороны: ВС блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры для безопасности гражданских
это вонючий яндекс выдает такие новости, вчера
они хотят количеством чтоли задавить?
Прусочане, съе...итесь.
Наш народ - патриот,
Русский народ Путин в ж...пу ...бет
сколько пленных и лежачих не видел
нигде не видел шевроны какой страны войска