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беспилотник (2095) разведка (4002) Черное море (1332) дроны (2101)

Беспилотники войск РФ с высоты около 1 км с ночи ведут разведку побережья Черного моря и Дуная, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Беспилотники войск РФ с высоты около 1 км с ночи ведут разведку побережья Черного моря и Дуная, - МВД

Враг дронами пытается активно вести разведку побережья Черного моря и Дуная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Телеграмме.

С утра 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов.

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай.

Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и про каждый из них информируются силы Командования Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, этой ночью на подлете в Чономорску был сбит вражеский дрон, совершивший атаку на корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

Беспилотники войск РФ с высоты около 1 км с ночи ведут разведку побережья Черного моря и Дуная, - МВД 01

Автор: Наталя Джума
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Я совсем не разбираюсь в этом....нам на этой высоте нечем сбивать?
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26.02.2022 07:43 Ответить
Над Одесою збивали з усіх боків В 5,30 було видно. Все добре з цим
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26.02.2022 08:08 Ответить
в приднестровье у них че за "миротворцы" сидят?
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26.02.2022 08:11 Ответить
значит планируют десант с моря.
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26.02.2022 08:22 Ответить
 
 