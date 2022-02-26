Беспилотники войск РФ с высоты около 1 км с ночи ведут разведку побережья Черного моря и Дуная, - МВД

Враг дронами пытается активно вести разведку побережья Черного моря и Дуная.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Телеграмме.

С утра 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских дронов.

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают на побережье Черного моря и реки Дунай.

Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и про каждый из них информируются силы Командования Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, этой ночью на подлете в Чономорску был сбит вражеский дрон, совершивший атаку на корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.