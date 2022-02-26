Ведутся городские бои в Ахтырке. В районе Коблево уничтожен катер и до 20 вражеских диверсантов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.
Об этом сообщают в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 06:00 26.02.2022, передает Цензор.НЕТ.
"Враг начал передислокацию резервных подразделений в пограничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Совершены единичные авиационные удары в районах СУМ, ПОЛТАВЫ, МАРИУПОЛЯ. С Черного моря врах совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что управление действиями тактической авиации РФ проходит с территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе МОЗЫРЯ находятся батальонные тактические группы 35-й общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.
"Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе ШУМСКОЕ и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе КОСИВЩИНА", - отмечают в Генштабе.
Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах ЮЖНЫЙ и ОДЕССА, по аэродрому ОЗЕРНОЕ, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.
На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в АХТЫРКЕ.
На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.
Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.
Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.
Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.
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Якраз до вранішньої кави.
Сльози наших жінок і матерів, осиротілі діти. Ми стиснувши зуби тримали в собі лють. Воїни, хлопці настав час для вашої люті!
Знищуйте без жалю рашиську наволоч, щоб земля горіла в них під ногами! З нами правда, з нами Бог! Слава Україні!
Утром Звонил родственник жены из россии, спрашивал что и как, он не поддерживает *****.
А те родственники которые его поддерживают ещё не звонили, стыдно наверно.
они спокойно живут
"операция идет"
Ніякі факти іх очі не відкривають. Реально хвора нація... Все більше та більше в мене менше "знайомих" з ордостану.
Просіть у Всесвіту втрутитися і допомогти нам.
будет массированно бомбардиорвки вести
дальней авиацией
не удивлюсь если начнет
только как он такое по тв объяснит?
что сами напали? хотя уже не важно как