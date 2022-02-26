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Новости Война в Украине Война
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Ведутся городские бои в Ахтырке. В районе Коблево уничтожен катер и до 20 вражеских диверсантов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ведутся городские бои в Ахтырке. В районе Коблево уничтожен катер и до 20 вражеских диверсантов, - Генштаб

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщают в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 06:00 26.02.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Враг начал передислокацию резервных подразделений в пограничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Совершены единичные авиационные удары в районах СУМ, ПОЛТАВЫ, МАРИУПОЛЯ. С Черного моря врах совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что управление действиями тактической авиации РФ проходит с территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе МОЗЫРЯ находятся батальонные тактические группы 35-й общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

"Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе ШУМСКОЕ и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе КОСИВЩИНА", - отмечают в Генштабе.

Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах ЮЖНЫЙ и ОДЕССА, по аэродрому ОЗЕРНОЕ, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

Читайте также: Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в АХТЫРКЕ.

На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.

Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.
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Топ комментарии
+36
Вісім років Українці терпіли знущання кацапів. Вісім років ми щодня хоронили наших бійців.
Сльози наших жінок і матерів, осиротілі діти. Ми стиснувши зуби тримали в собі лють. Воїни, хлопці настав час для вашої люті!
Знищуйте без жалю рашиську наволоч, щоб земля горіла в них під ногами! З нами правда, з нами Бог! Слава Україні!
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26.02.2022 07:44
+30
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26.02.2022 07:42
+25
ничего не сделают,присядут на бутылку
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26.02.2022 07:47
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Правила форума Совет форумчан
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26.02.2022 07:42 Ответить


Якраз до вранішньої кави.
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26.02.2022 07:45 Ответить
Вісім років Українці терпіли знущання кацапів. Вісім років ми щодня хоронили наших бійців.
Сльози наших жінок і матерів, осиротілі діти. Ми стиснувши зуби тримали в собі лють. Воїни, хлопці настав час для вашої люті!
Знищуйте без жалю рашиську наволоч, щоб земля горіла в них під ногами! З нами правда, з нами Бог! Слава Україні!
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26.02.2022 07:44 Ответить
Добре, що не так, як з карабохом - 30 років.
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26.02.2022 07:59 Ответить
https://roar22.livejournal.com/418833.html
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26.02.2022 07:45 Ответить
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26.02.2022 07:48 Ответить
Очень много молодых пацанов 18-20 лет, очень много убитых, я не знаю что люди в РФ с этим Путином сделают.
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26.02.2022 07:46 Ответить
ничего не сделают,присядут на бутылку
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26.02.2022 07:47 Ответить
Там наверное уже 4-5 тыс убитых и 300-х ещё в разы больше.
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26.02.2022 07:51 Ответить
300-е будут если под Град попасть. А после попадания FGM-148 или NLAW с 300-ми уже напряжонка
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26.02.2022 09:28 Ответить
Після NLAW - все стає стерильним.
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26.02.2022 10:09 Ответить
ГААГА плачет.
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26.02.2022 07:48 Ответить
Им по тв этого не покажут
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26.02.2022 07:48 Ответить
А мені ***** на тих людей. 90 відсотків сраку ***** лизали. Бумеранг - це ще та річ.
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26.02.2022 07:50 Ответить
На расии не все поддерживают *****.
Утром Звонил родственник жены из россии, спрашивал что и как, он не поддерживает *****.
А те родственники которые его поддерживают ещё не звонили, стыдно наверно.
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26.02.2022 08:44 Ответить
Упьются вусмерть.Там за каждого 200го несколько лямов рупий компенсации дают
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26.02.2022 07:51 Ответить
у них по тв тихо
они спокойно живут
"операция идет"
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26.02.2022 08:08 Ответить
Нихрена они с путлером не сделают,они вечные рабы.Их удел рожать мясо и хоронить.
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26.02.2022 08:12 Ответить
********** конченый, помнишь ты сам говорил, что если народ против, его взять невозможно, Великий Украинский Народ тебе это доказывает.
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26.02.2022 07:47 Ответить
Мля, друзі, в котре маю спробу вести діалог з ординцями, відповідь одна: америкосы сделали из вас нацистов и нашептуют, что делать. А наши "солдаты" борятся с этими вояками.
Ніякі факти іх очі не відкривають. Реально хвора нація... Все більше та більше в мене менше "знайомих" з ордостану.
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26.02.2022 07:55 Ответить
Вихід один - УТИЛІЗУВАТИ.
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26.02.2022 08:06 Ответить
Зомбированных не вылечить. Проще задавать вопрос - А ваше какое дело, что мы делаем и как живем в СВОЕЙ стране Ну и на закуску - если их так волнует кацапская вата, пусть забирают.
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26.02.2022 08:10 Ответить
Смерть и только смерть вонючкам ватным ,всех этих скотов УНИЧТОЖИМ !!
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26.02.2022 08:05 Ответить
Вища сило, спаси Україну.
Просіть у Всесвіту втрутитися і допомогти нам.
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26.02.2022 08:06 Ответить
если увидит что десантироваться не выйдет быстро
будет массированно бомбардиорвки вести
дальней авиацией
не удивлюсь если начнет
только как он такое по тв объяснит?
что сами напали? хотя уже не важно как
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26.02.2022 08:10 Ответить
уже объяснили . мы оказывается с 2014-го года делаем ядерную бимбу . и у нещастных москале просто не было выхода . им необходимо было нанести удар на опережение . вот так . для быдла заходит на ура
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26.02.2022 08:20 Ответить
Неужели этому верят? Какие дебилы
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26.02.2022 09:00 Ответить
Нет никаких Городских боев в Ахтырке , кацапов погнали в сторону границы
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26.02.2022 09:28 Ответить
Под Писареакой кацапы готовятся к наступлению
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26.02.2022 10:22 Ответить
 
 