Ведутся городские бои в Ахтырке. В районе Коблево уничтожен катер и до 20 вражеских диверсантов, - Генштаб

Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщают в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 06:00 26.02.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Враг начал передислокацию резервных подразделений в пограничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВС Украины на Востоке Украины и в северной части Киевской области. Совершены единичные авиационные удары в районах СУМ, ПОЛТАВЫ, МАРИУПОЛЯ. С Черного моря врах совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что управление действиями тактической авиации РФ проходит с территории Беларуси и ТОТ Крым. В районе МОЗЫРЯ находятся батальонные тактические группы 35-й общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

"Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе ШУМСКОЕ и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе КОСИВЩИНА", - отмечают в Генштабе.

Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах ЮЖНЫЙ и ОДЕССА, по аэродрому ОЗЕРНОЕ, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.

Читайте также: Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в АХТЫРКЕ.

На приморском направлении в районе КОБЛЕВО в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.

Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск. Продолжает ведение систематических боевых действий. Нанесение огневого поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.

Ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.