Убито около 3,5 тыс. российских оккупантов около 200 попали в плен, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около 200 российских военных попали в плен. По состоянию на утро враг российские оккупанты потеряли около 3,5 тыс. своих военных.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На утро сегодняшнего дня - 3500 убитых и чуть менее 200 пленных. Если показать этих людей, пришедших в Украину убивать, то Россия поймет, что она делает в Украине", - подчеркнул он.
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Отработает и по этим.
Через Вышгородский район Киевщины движется около 100 единиц бронетехники россиян
С буквой V.
Гениальный сарказм. Респект Андрею Голубу.
Так можно было бы прикинуть, сколько русне нужно Ванек, чтобы ПОЛНОСТЬЮ "уничтожить" нас)))
все разведданные оперативно передаются
"очистить от бандеровцев" уже не выйдет картинка
вот ковровые бомбардировки да
это они могут
Они не сдаютсяб ка вы обещали!!!
Я хочу домой к маме........
Заодно наконец как-то покажите и докажите уже им и ВСЕМ, что они бомбят и убивают мирных людей и ДЕТЕЙ!!!
У нас сю100500 новостей об этом, а Небензя в ООН заявляет, что это фейки.
все мировые сми показывают
сейчас не время официальных каналов
все в инете берут оперативно
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
это бы 15й год
когда их там не было так много
и не воткрытую как сейчас
они реально больные
а народу похрен!!!
они сидят телек смотрят, в игры играют
я чела с воронежа спрашиваю
ему ПОФИГУ
он ничего не знает
и это воронеж
А якщо в минуле історії заглянути,там козаки їх на фарш перетворювали так,що на сотню років вони забували дорогу до України.
так готовиться к вторжению
видимо боялись что если в открытую развернут лагеря
то все сразу пойму
а тут ваньку гоняли про учения, куда хотим туда возим технику
аха, аж с хабаровска и улан удэ
видимо ВО там нет и есть общий западный во
Обісруться, вже обісралися.
До речі а де Мураєв з Медведчуком?
Пора вже їх за яйця підвісити!
RIP
кадировских собак в полон не беремо!
Їхня буква V, це тіпа вова путін,так прогнувся рамзан.бо слоган перемога з орками не звучить.
Я даже не маю уяви,як підоросія буде забирати свої трупи по всій Україні?
Це лайно валяється на дорогах,в кюветах,в посадках,скрізь...
По всьому Києву кацапські трупи....
Вони дійши до Києва за два дні,тепер захарченку розповідають про свої подвиги.