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Убито около 3,5 тыс. российских оккупантов около 200 попали в плен, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Убито около 3,5 тыс. российских оккупантов около 200 попали в плен, - Подоляк

Около 200 российских военных попали в плен. По состоянию на утро враг российские оккупанты потеряли около 3,5 тыс. своих военных.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На утро сегодняшнего дня - 3500 убитых и чуть менее 200 пленных. Если показать этих людей, пришедших в Украину убивать, то Россия поймет, что она делает в Украине", - подчеркнул он.

Читайте также: Ситуация в Киеве контролируется на 100%. Продолжаются локальные бои, наша армия держит оборону, - Подоляк
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Топ комментарии
+43
Наші ЗСУ попереджали, що буде вам пекло! Слово дотримано. Ви будете через роки сцятись від слова УКРАЇНА!
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26.02.2022 07:49
+24
Народ! Щось я ніде не бачив інформації в якій бригаді тероборони Усік і Ломаченко? А також Сівохи щось не видно.
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26.02.2022 07:53
+23
Українці! Сьогодні поминальна субота. Пом"янемо і вклонімося усім загиблим. Героям Слава!
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26.02.2022 07:57
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з Білоруссії кажуть суне колона,треба бути уважними
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26.02.2022 07:48 Ответить
Думаю сушки заправлены к бою готовы,точки смерчи...
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26.02.2022 07:50 Ответить
Вчера ночью отработал ураган по тех, кто уже доехал до Пущи.
Отработает и по этим.
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26.02.2022 07:54 Ответить
Уже в киевской области.
Через Вышгородский район Киевщины движется около 100 единиц бронетехники россиян

С буквой V.
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26.02.2022 07:54 Ответить
Нові шашлики.
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26.02.2022 08:00 Ответить
Бородатые
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26.02.2022 08:02 Ответить
Ща побреют
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26.02.2022 08:06 Ответить
Ща побреют.

Гениальный сарказм. Респект Андрею Голубу.
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26.02.2022 08:29 Ответить
Наші ЗСУ попереджали, що буде вам пекло! Слово дотримано. Ви будете через роки сцятись від слова УКРАЇНА!
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26.02.2022 07:49 Ответить
Интересно, какое соотношение погибших защитников Украины к погибшим свинособакам?
Так можно было бы прикинуть, сколько русне нужно Ванек, чтобы ПОЛНОСТЬЮ "уничтожить" нас)))
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26.02.2022 07:50 Ответить
А тут хз. Вони звикли противника м'ясом закидати. У другу світову було 1 німець на 6.8 на кацапів.
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26.02.2022 07:52 Ответить
больше мы перегнали даже вермахт в темпах и соотношениях а русня судя по всему воюет как делды
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26.02.2022 07:55 Ответить
Німці у мемуарах пишуть, що росіяни просто завалювали їх своїми трупами на минулій війні. І це не перебільшення. Тому нам би патронів вистачило на всіх кацапів, а кацапів на яловичину фарш аж занадто.
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26.02.2022 07:57 Ответить
не они реально упоротые кидать войска в лоб как в Грозном на Киев ложить их там потом опять кидать по Харькову тоже самое могу сказать сбиваться колонами снабжения на трассе под наши подарки- вабше эпик
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26.02.2022 08:03 Ответить
це називається тактика "людських хвиль" - за Мао Цзедуном, азіати **** - людей, як бруду, чого їх жалкувати...
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26.02.2022 08:14 Ответить
и что она в Корее херово работала в Наме тоже херово до этого под Найкином тоже против ипонцев не сработала поехавший куйло Тут амеры в афиге и это наши основные противники
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26.02.2022 08:17 Ответить
сейчас не 45 год
все разведданные оперативно передаются
"очистить от бандеровцев" уже не выйдет картинка

вот ковровые бомбардировки да
это они могут
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26.02.2022 08:27 Ответить
3500? Множимо на 5 і будемо мати кількість поранених. Тобто 20тис кацапчиків вже відвоювалися.
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26.02.2022 07:50 Ответить
С такими темпами им ещё на 10 дней боев
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26.02.2022 07:52 Ответить
Ні, тут значно більше 200 ніх 300. Наші їх не щадять
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26.02.2022 08:09 Ответить
v Čečni bylo 4500 za 3 goda. Ukraincy, bratki, - kak nasčet "Čečnia za tri dnia"?... Nu i v knigu Ginessa konečno.
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26.02.2022 09:58 Ответить
Швидше вбийте росіян! Полонених ще треба годувати. А цю їжу краще роздати нашим пенсіонерам. Вбити треба їх показово на площі, щоб всі бачили
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26.02.2022 07:51 Ответить
Коротко...гумус
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26.02.2022 07:51 Ответить
не беріть в полон!!!!!!!
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26.02.2022 07:51 Ответить
Народ! Щось я ніде не бачив інформації в якій бригаді тероборони Усік і Ломаченко? А також Сівохи щось не видно.
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26.02.2022 07:53 Ответить
Та мабуть власною дриснею кацапам мітки ставлять.
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26.02.2022 07:59 Ответить
менi цiкавiше-чим зараз зайнятi депутати вiд опж.нiкого не чути,та нема жодноi вiд них заяви на подii.
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26.02.2022 08:03 Ответить
Та давно відлетіли з України. Ківа, наприклад, з Іспанії Зеленському факи надсилав через мережі.
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26.02.2022 08:05 Ответить
Ловят? Как поймают,... пущай полетает!
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26.02.2022 08:15 Ответить
Слава Украінській армІі ! смерть рашиським окупантам.
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26.02.2022 07:54 Ответить
Скільки наших втрат не говорять..
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26.02.2022 07:56 Ответить
Это нормально во время войны. РосСМИ вообще говорят что у них потерь нет.
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26.02.2022 08:10 Ответить
головне не шукати цю інформацію по россмі-помийкам - жодної довіри 100%-вим брехунам, після 14-го, а тим більше після сьогоднішніх подій
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26.02.2022 08:18 Ответить
Українці! Сьогодні поминальна субота. Пом"янемо і вклонімося усім загиблим. Героям Слава!
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26.02.2022 07:57 Ответить
Браво!
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26.02.2022 07:59 Ответить
Владимир Владимирович, СПАСИТЕ НАС!!!!!!!!!!!!
Они не сдаютсяб ка вы обещали!!!

Я хочу домой к маме........
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26.02.2022 08:00 Ответить
Може я щось і пропустив, але здається що жодного українського воїна росіяни в полон не взяли. І це теж добра новина, особливо порівнюючи з 2014-2015 роками.
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26.02.2022 08:08 Ответить
По первому показывали фейки что ЛНР и ДНР берут пленных. Но там вообще чистая постановка под камеры
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26.02.2022 08:13 Ответить
Влупите по Белоруси. Там накапливаются русские резервьІ. ЗасьІлайте туда диверсионньІе групьІ.
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26.02.2022 08:11 Ответить
Белоруские ублюдки открыли нам второй фронт -- реально нож в спину. Утилизируем орков нужно белорусов построить а картофельника повесить
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26.02.2022 08:16 Ответить
Так покажите этих 200 пленных немедленно!!! Потому что находят похожих на них и публикуют, что это якобы кто-то с Украины.
Заодно наконец как-то покажите и докажите уже им и ВСЕМ, что они бомбят и убивают мирных людей и ДЕТЕЙ!!!

У нас сю100500 новостей об этом, а Небензя в ООН заявляет, что это фейки.
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26.02.2022 08:12 Ответить
Цензор все не показывают. В телеграм каналах масса таких видосов. Где-то под Сумами, мужик с вилами подошел к кацапскому офицеру и говорит, что если они зайду к нему во двор, когда ВСУ начнут обстрел, то он лично всех гостей перебьет. Обосраный кацап тупо ******** в ужасе.
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26.02.2022 08:26 Ответить
budj laska, ssylku. Diakuju. Takoe treba bačiti.
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26.02.2022 10:01 Ответить
все есть
все мировые сми показывают
сейчас не время официальных каналов
все в инете берут оперативно
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26.02.2022 08:28 Ответить
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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26.02.2022 08:12 Ответить
Тут надо ещё дополнить их новым ГОСТом на массовые захоронения. И все, потерь нет.
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26.02.2022 08:15 Ответить
ужас
это бы 15й год
когда их там не было так много
и не воткрытую как сейчас

они реально больные
а народу похрен!!!
они сидят телек смотрят, в игры играют
я чела с воронежа спрашиваю
ему ПОФИГУ
он ничего не знает

и это воронеж
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26.02.2022 08:29 Ответить
Да. Сейчас переписываюсь с 1,5 человеками в гнилой кацапии, обыватели... мычат....
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26.02.2022 08:55 Ответить
Эта территория заселёная такой фауной рождает только зло. Значит вопрос нужно решать.
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26.02.2022 09:14 Ответить
Похоже, это кадыровцы. Но они горят не хуже остальных.
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26.02.2022 08:12 Ответить
Знову невдача цим кадировцям,в 14 році кіборги їх розхирячили в аеропорту,тепер під Києвом зашкварили.
А якщо в минуле історії заглянути,там козаки їх на фарш перетворювали так,що на сотню років вони забували дорогу до України.
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26.02.2022 08:43 Ответить
Саме так. Но здесь еще ***** решает свои внутренние проблемы. Кадыров поднимает голову и его надо приструнить. Вот он и решил это сделать нашими руками.
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26.02.2022 08:56 Ответить
Нормально так ваты накосили ,но это ещё не вечер ,будет больше ,гораздо больше ! Слава Украине !
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26.02.2022 08:13 Ответить
3.5% . ще трохи є роботи. Але очевидно що людей ім не хватить для ротацій і контролю захопленоі територіі. Ну і кожен день йде мінус в них. Без ротацій вони ще протримаються тиждень, потім почнеться битовуха, десь раніше, десь пізніше. Час зараз на нашу користь. В них залишились дні , навіть якщо візьмуть Киів то це на 2-3 дні а далі треба буде ім тікати або шось думати
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26.02.2022 08:14 Ответить
По логике они уже вымотаны. Их Путлер передержал на учениях, они уже третью неделю в походных лагерях. Спасибо за это нашим западным друзьям и лично Байдену, хоть на него наш и наезжал, мол у нас экономика страдает от ваших сообщений.
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26.02.2022 08:20 Ответить
У нас всё было готово к наплыву орды. И нам нужно было показать что мы не готовы к их "неожиданному" прыжку чтоб их подловить, переиграть. Тактика.
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26.02.2022 08:26 Ответить
это похоже на какой то саботаж
так готовиться к вторжению
видимо боялись что если в открытую развернут лагеря
то все сразу пойму
а тут ваньку гоняли про учения, куда хотим туда возим технику
аха, аж с хабаровска и улан удэ
видимо ВО там нет и есть общий западный во
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26.02.2022 08:31 Ответить
Що значить якщо візьмуть Київ?
Обісруться, вже обісралися.
До речі а де Мураєв з Медведчуком?
Пора вже їх за яйця підвісити!
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26.02.2022 08:30 Ответить
Что значит - если показать? Снимать видео - и размещать везде, где можно, всё равно увидят.
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26.02.2022 08:14 Ответить
Это - наемники. Таких не следует брать в плен. Прочих русских ублюдков тоже нельзя жалеть. Их заградотряды в спину не гонят.
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26.02.2022 08:16 Ответить
Утилизация кацапского биомусора идет полным ходом. Слава ВСУ!
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26.02.2022 08:18 Ответить
Здесь русский духб говном здесь пахнет!

RIP
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26.02.2022 08:32 Ответить
Після остаточної перемоги,будемо всьому світові показувати цих полоненних орків.
кадировских собак в полон не беремо!
Їхня буква V, це тіпа вова путін,так прогнувся рамзан.бо слоган перемога з орками не звучить.
Я даже не маю уяви,як підоросія буде забирати свої трупи по всій Україні?
Це лайно валяється на дорогах,в кюветах,в посадках,скрізь...
По всьому Києву кацапські трупи....
Вони дійши до Києва за два дні,тепер захарченку розповідають про свої подвиги.
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26.02.2022 08:34 Ответить
У полон не дуже беруть. Розумію. На конвенційні формальності немає часу.
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26.02.2022 08:48 Ответить
Що нам зараз потрібно, так це щоб статистика загиблих русонацистів була якмога більше... Селяві, не треба було приходити
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26.02.2022 09:07 Ответить
У них потерь нету.Так ихнее мин. обороны говорят.). Русские солдаты для лысога карлика биомусор.
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26.02.2022 09:03 Ответить
потрібно заставляти полонених, щоб збирали трупи своїх
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26.02.2022 09:05 Ответить
 
 