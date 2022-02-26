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Брифинг Подоляка по ситуации с вторжением войск РФ на утро 26 февраля. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк проводит брифинг по ситуации с российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Брифинг доступен по ссылке.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
"Русский корабль, иди на х*й!" - это фраза символ героизма защитников Украины "Я в плену, бать... мам,я в плену..."- это фраза как символ трусливой подлости и никчёмности российских оккупантов Почувствуйте разницу. Мы на своей родной земле! Вы же на ней, не более чем удобрения!
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26.02.2022 07:53
+19
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26.02.2022 07:54
+17
Київ, проспект Перемоги. Ранком там догоряє колона російської техніки. Отакий от символізм 😎
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26.02.2022 08:00
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"Русский корабль, иди на х*й!" - это фраза символ героизма защитников Украины "Я в плену, бать... мам,я в плену..."- это фраза как символ трусливой подлости и никчёмности российских оккупантов Почувствуйте разницу. Мы на своей родной земле! Вы же на ней, не более чем удобрения!
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26.02.2022 07:53 Ответить
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26.02.2022 07:54 Ответить
Нам би ще захист з неба і їм ПІЗДА!
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26.02.2022 07:55 Ответить
Везуть уже везуть. Тримайтесь!
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26.02.2022 07:58 Ответить
Однозначно! Их становится всё меньше с каждым часом.
Украина, вперёд к Победе.
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26.02.2022 08:02 Ответить
Київ, проспект Перемоги. Ранком там догоряє колона російської техніки. Отакий от символізм 😎
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26.02.2022 08:00 Ответить
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
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26.02.2022 08:01 Ответить
заходимо на
https://www.youtube.com/watch?v=-Ejm710HWMQ

і коментуємо
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26.02.2022 08:02 Ответить
Набреше як завжди 100 коробов, що бубочка відстояв Київ.
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26.02.2022 08:05 Ответить
ось таких собак як ти , недолуге створіння , треба добивати було ще в 14 році . Ти не людина , ти ********** тварина-провокатор
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26.02.2022 08:24 Ответить
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26.02.2022 08:06 Ответить
Вони думали, що їх там підтримають.
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26.02.2022 08:09 Ответить
Не поспішай. 5-та колона ще себе покаже.
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26.02.2022 08:14 Ответить
Бубочка? Його просто ізолірувати !
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26.02.2022 08:20 Ответить
 
 