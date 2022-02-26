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Брифинг Подоляка по ситуации с вторжением войск РФ на утро 26 февраля. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк проводит брифинг по ситуации с российским вторжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Брифинг доступен по ссылке.
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Украина, вперёд к Победе.
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор: Александра Смелянская
https://www.youtube.com/watch?v=-Ejm710HWMQ
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