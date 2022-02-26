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Мощные бои идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Враг хочет закрепиться на юге, но нет никакого намека, что им это удалось - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мощные бои идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Враг хочет закрепиться на юге, но нет никакого намека, что им это удалось - Подоляк

Враг хочет закрепиться на юге нашей страны, это направление является для них одним из приоритетных.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы ОПУ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет сложной. РФ хотела использовать все свои резервы, чтобы нанести нам максимальное впечатление. Сразу скажу, что этого не произошло... Кратко по направлениям. Юг. Мощные боевые действия идут в городах Херсон, Николаев, Одесса. "Понятно, почему. Потому что это направление считается приоритетным для РФ. Они хотели там закрепиться, но нет никакого намека на то, что им это удалось. И им это не удастся", - отметил Подоляк.

Читайте также: Убито около 3,5 тыс. российских оккупантов около 200 попали в плен, - Подоляк
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чим більше мертвих кацапів тим краща екологія
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26.02.2022 08:09 Ответить
В самой Одессе тихо, может на подступах ведутся бои? Или Подоляк что-то путает.
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26.02.2022 08:09 Ответить
главное побыстрей засуньте Труханову в жопу миллион алых роз
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26.02.2022 08:19 Ответить
Я вроде слышал что-то издали, но как взрывы не могу идентифицировать.
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26.02.2022 08:39 Ответить
Брехня в Одессе тихо. Есть безпилотниеи
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26.02.2022 09:21 Ответить
Николаеву сегодня ночью досталось....Но город выстоял!!! Не здаётся!!! Слава Украине!!!
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26.02.2022 08:11 Ответить
Пропоную постити фото і відео знищеної російської техніки та солдат у коментарі до твітів російських ЗМІ. Росіяни досі не уявляють масштаби загибелі їхніх військових тут. Міноборони РФ заперечує втрати. Треба доносити справжню картину катастрофи. Зараз важливо усе
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26.02.2022 08:18 Ответить
підарюги чистять коментарі
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26.02.2022 09:07 Ответить
Враг будет разбит ! Победа будет за нами ! Слава Украине ! Никакой пощады врагу ,только СМЕРТЬ !
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26.02.2022 08:20 Ответить
Тут в Чехии Земан разошелся, требует более твердых санкций и отключения Свифт. Сказал, что сумасшедшего нужно изолировать. Кто бы мог подумать...
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26.02.2022 08:20 Ответить
так шавки самі перші перші хочуть урвать у подихаючого звіря
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26.02.2022 08:33 Ответить
Насправді то дуже хороший сигнал. Просто той підарок, мабуть, знає більше, ніж ми з вами, а саме - на підоросії, швидше за все, сильні цього світу поставили хрест і дуже жирний. Тому щурі біжать першими.
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26.02.2022 08:33 Ответить
Потому,что понимает, что если Украина падёт - ***** не остановится.
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26.02.2022 08:36 Ответить
тут тільки угорці можуть бути більш-меньш спокійними, бо вже відсос-ли в ху-ла
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26.02.2022 09:09 Ответить
Так он понимает, что с него теперь спросят и своими воплями хочет "загладить вину"
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26.02.2022 08:38 Ответить
Путлер пошёл ва-банк, это уже понятно. Как бы этот сумасшедший не дал приказ использовать ЯО.
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26.02.2022 08:39 Ответить
Дядя Си Дзи пин не разрешил
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26.02.2022 09:29 Ответить
 
 