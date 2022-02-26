Мощные бои идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Враг хочет закрепиться на юге, но нет никакого намека, что им это удалось - Подоляк

Враг хочет закрепиться на юге нашей страны, это направление является для них одним из приоритетных.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы ОПУ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет сложной. РФ хотела использовать все свои резервы, чтобы нанести нам максимальное впечатление. Сразу скажу, что этого не произошло... Кратко по направлениям. Юг. Мощные боевые действия идут в городах Херсон, Николаев, Одесса. "Понятно, почему. Потому что это направление считается приоритетным для РФ. Они хотели там закрепиться, но нет никакого намека на то, что им это удалось. И им это не удастся", - отметил Подоляк.

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