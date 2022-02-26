Со стороны Вышгорода в Киев движется вражеская колонна около 100 единиц бронетехники. На ее бортах белая буква V, а на рукавах – белый скотч, - СМИ

Вражеская колонна около 100 единиц бронетехники движется в столицу через Вышгородский район Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Говорится, что на бортах техники белая буква V, на рукавах захватчиков белый скотч.

Сейчас колонна вражеской бронетехники двигается по селу Козаровичи.

Они остановились. Оттуда два направления: либо к северу, либо к Киеву через мост насосной станции в устье реки. Ирпень.

Танков нет. Есть гусеничные БТР.

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