Со стороны Вышгорода в Киев движется вражеская колонна около 100 единиц бронетехники. На ее бортах белая буква V, а на рукавах – белый скотч, - СМИ
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Вражеская колонна около 100 единиц бронетехники движется в столицу через Вышгородский район Киевщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Говорится, что на бортах техники белая буква V, на рукавах захватчиков белый скотч.
Сейчас колонна вражеской бронетехники двигается по селу Козаровичи.
Они остановились. Оттуда два направления: либо к северу, либо к Киеву через мост насосной станции в устье реки. Ирпень.
Танков нет. Есть гусеничные БТР.
Топ комментарии
+67 Микола Мазуренко
показать весь комментарий26.02.2022 08:12
+52 Опандопало
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+39 Joshua Merlin
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вони V малювали
Этих жарить до особой корочки
там многие старше вроде
а вообще они кажется еще в гомеле отсижываются
если это не фейк конечно
особенно гадок членовек-Хламидия - тебе в горах с ишаками бегать, а ты в чужой стране так подосрал, петух.
че даже войсковую операцию ссать российский триколор показывать?
видимо после олимпиады привыклы без флагов выступать
а зачем тогда этот цирк с признанием?
если даже своиш шевроны не надеваете
представляю армию сша, которая проводить операцию
и без шевров)) с повязкой на ноге
кстати зачем на ноге белая повязка?
на видео из генеченска видел
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
Караганда с вами! Моя мамть с Б.ЦЕРКВИ.
вроде это они так направления помечают
хотя их не поймешь
но z на всех было бы лучше
и на головах сразу
Da u menja uzhe 7:38, jescho ne spal no , poidu pospatj, tak kak Ukraina uzhe pobedila srusnju, i teperj schot toljko na cifri - skoljko skotov obdvuhsotili.
Dobrij nochi (snov) mne i horoshif novostei vam.
Слава нації
Смерть москалям