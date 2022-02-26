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Со стороны Вышгорода в Киев движется вражеская колонна около 100 единиц бронетехники. На ее бортах белая буква V, а на рукавах – белый скотч, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Со стороны Вышгорода в Киев движется вражеская колонна около 100 единиц бронетехники. На ее бортах белая буква V, а на рукавах – белый скотч, - СМИ

Вражеская колонна около 100 единиц бронетехники движется в столицу через Вышгородский район Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Говорится, что на бортах техники белая буква V, на рукавах захватчиков белый скотч.

Сейчас колонна вражеской бронетехники двигается по селу Козаровичи.

Они остановились. Оттуда два направления: либо к северу, либо к Киеву через мост насосной станции в устье реки. Ирпень.

Танков нет. Есть гусеничные БТР.

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Топ комментарии
+67
Мрія згоріти в танку в Києві прямо якась маніакальна.
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26.02.2022 08:12
+52
Русский корабль! Иди *****!
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26.02.2022 08:12
+39
хочется от души пожелать каждой первой кацапско-руснявой семье горя и смертей...чтобы их дети подыхали на украинской земле как псы бездомные и оставались кормом для диких животных...
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26.02.2022 08:16
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опа восточный округ -буряты едут зажарится
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26.02.2022 08:10 Ответить
то кадироровці,
вони V малювали
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26.02.2022 08:27 Ответить
V-вата.Горит добре!
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26.02.2022 08:31 Ответить
А что кадырОвцы из бетона? Их также зашкварят, как и бурятов
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26.02.2022 08:32 Ответить
Ну вони ще більш волосаті, ще краще будуть горіти
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26.02.2022 10:01 Ответить
А білих прапорців у них немає часом?
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26.02.2022 08:11 Ответить
Мрія згоріти в танку в Києві прямо якась маніакальна.
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26.02.2022 08:12 Ответить
Да, так и есть
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26.02.2022 09:04 Ответить
Русский корабль! Иди *****!
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26.02.2022 08:12 Ответить
концерви їдуть на термообробку
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26.02.2022 08:13 Ответить
Зелик таки не ******
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26.02.2022 08:31 Ответить
Авіація і артилерія повинна стерти їх у пилюку. Де наш резерв?
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26.02.2022 08:13 Ответить
ЗСУ роблять усе що можуть! Без паніки!
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26.02.2022 08:14 Ответить
Ти наш резерв. І я і інші коментарі.
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26.02.2022 08:24 Ответить
снаряди вже приїхали.все гаразд
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26.02.2022 08:42 Ответить
Позавчера и вчера (и сегодня ) в ВС отправляется ,, тьма,,резервистов и мобилизованных. Резерва более чем достаточно. Был в военкомате , записывался в тероборону( 66лет, давно мог быть в Германии). Очень много 60+ записываются в тероборону. Не сцыте!! Лучше пуля и уважение, чем крысиная нора и полные штаны гавна.
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26.02.2022 09:38 Ответить
Яке безглузде самогубство
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26.02.2022 08:13 Ответить
Чому міст насосної станції не зруйнований?
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26.02.2022 08:14 Ответить
Тому що на все свій час. Чи ви плануєте самі зруйнувати всю Україну наперед? Щоб кацапам було менше роботи7
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26.02.2022 08:24 Ответить
Это не мост. Это дамба водохранилища. Если подорвать дамбу - снесёт всё левобережье.
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26.02.2022 08:58 Ответить
Увидеть Киев и умереть...
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26.02.2022 08:15 Ответить
100 одиниць бронетехніки, то трохи багато.
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26.02.2022 08:15 Ответить
Кілька мільйонів грн. брухту )
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26.02.2022 08:16 Ответить
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26.02.2022 08:22 Ответить
800 рыл
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26.02.2022 08:18 Ответить
як так розумію це БМП .вони горять від звичайного протитанкового заряду на них не тра тратити джави. . тобто 100 консервних банки з тушонкою
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26.02.2022 08:57 Ответить
Шашлики, про які президент говорив.
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26.02.2022 10:03 Ответить
хочется от души пожелать каждой первой кацапско-руснявой семье горя и смертей...чтобы их дети подыхали на украинской земле как псы бездомные и оставались кормом для диких животных...
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26.02.2022 08:16 Ответить
нужно спросить у пленных кацапофашистов в чем разница между белым и красным скотчем.
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26.02.2022 08:16 Ответить
Белые пассивные боевые питорасы.Красныех-активные
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26.02.2022 08:30 Ответить
Перший і останній в колоні спалити, плюс коктейлі молотова!
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26.02.2022 08:17 Ответить
Кадыровцы . ..
Этих жарить до особой корочки
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26.02.2022 08:17 Ответить
Какие кадыровцы..20 летняя сопля со всех околиц лаптестана
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26.02.2022 08:21 Ответить
а шо кадировці не сопляки
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26.02.2022 08:29 Ответить
нет
там многие старше вроде
а вообще они кажется еще в гомеле отсижываются
если это не фейк конечно
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26.02.2022 08:34 Ответить
Кадыровцы не воевать приехали, а грабить. Они хорошо с мирными воюют, мучают и мародёрят. Ждут, когда их на зачистку пошлют.
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26.02.2022 08:43 Ответить
І намазати салом
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26.02.2022 08:51 Ответить
На Телеграм канале Алексея Гончаренко есть запись от чеченца-блогера, что ето фейк про кадыровцев. Понабирали всех подряд под флаг "кадыровцев"- от охранников до дворников. Говорит мочите их
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26.02.2022 11:23 Ответить
100 единиц... неплохо будет какдыровцам или кацапам подсоединиться к кобзону и уже подбитым 102 танкам, 500 единицам ББМ, сбитым самолетам и вертолетам... в общем хочется их присоединения к кацапским десантникам на ил-76, навечно с толкнувшихся с украинской землей... пусть горе каждую секунду заходит в каждую кацапско-руснявскую семью... смерть рашистским оккупантам!
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26.02.2022 08:21 Ответить
Проблема в том что кацапы на мирных вблизи пока не отыгрываются,только издалека бьют, когда лиц не видно,а кадыровцы,это же не военные ,а каратели.вот они беды среди безоружных,кому в свое время посрали Порошенко и Зеленский выдать оружие беды натворить могут много
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26.02.2022 08:26 Ответить
Не неси херню. В Киевской области масса случаев когда рашисты обстреливали мирные дома. В Марике там вообще город растреливают из Градов. В Харькове такая же херня
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26.02.2022 08:30 Ответить
В Чернігові молотять "Градами" по окраїні (приватний сектор)
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26.02.2022 09:21 Ответить
Херню несёшь ты и это очевидно.во первых я сказал -пока не отыгрываются находясь лицом к лицу,а во вторых сказал -если на расстоянии то рука у них не дрожит направляя огонь на мирных.если со чтением плоховато попробуйте делать это медленно
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26.02.2022 15:58 Ответить
начесало что-нибудь.
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26.02.2022 08:52 Ответить
4 месяца этим тварям Байден и прочие говорили об опасности - в ответ нелепые шуточки, ужимочки, вальяжный Елдак развлекался и "переговаривался" в Европе, говноХламидия обсерал западные СМИ, президент приказывал "не нагнетать" и вот - целыми колоннами катаются. х.з. предатель ли Зеля, но потом нелишнее будет его за это спросить - по сути тупо наложил болт на уже не предупреждения - на крик Запада, типо ах оставьте, мне видней.
особенно гадок членовек-Хламидия - тебе в горах с ишаками бегать, а ты в чужой стране так подосрал, петух.
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26.02.2022 08:21 Ответить
Чтоб заманить силы врага на заранее подготовленные рубежи нужно что то было закидывать в информационное поле. Иначе бы не подловили.
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26.02.2022 08:33 Ответить
Не треба недооцінювати загрози. Сподіваюся наші військові в курсі і готові.
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26.02.2022 08:21 Ответить
Кадыровцы ползут
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26.02.2022 08:22 Ответить
вже є відео, як деякі відповзали своє
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26.02.2022 09:13 Ответить
Шашлыки так шашлыки
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26.02.2022 08:22 Ответить
так авiапташки нeхай накакають iм!
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26.02.2022 08:24 Ответить
Боженька помоги Украине и нашим украинским воинам! наши воины - это Герои!
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26.02.2022 08:27 Ответить
рашисты, добро пожаловать в ад!
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26.02.2022 08:27 Ответить
Бачила, що пишуть, ніби колона бронетехніки (100 од) також рухається від Мозиря (білорусія) в сторону Житомирської області.
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26.02.2022 08:28 Ответить
Може, не сто, але велика.
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26.02.2022 08:28 Ответить
Помните сообщение, что там был перекинут понтонный мост? Очевидно снова ночью поставили.
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26.02.2022 09:06 Ответить
Опять жмурики подкотили.
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26.02.2022 08:29 Ответить
Козаровичи знаю хорошо. Там по дроге для кадыровцев и кацапов взорванный мост и километров 35 до Вышгорода. Не знаю может мост они восстановили но это далеко от Вышгорода
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26.02.2022 08:29 Ответить
Мост взорван после Демидова, по направлению на Петровцы, Козаровичи не на трассе, а в сторонке.
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26.02.2022 09:01 Ответить
Ну, боже, поможи их хорошо поджарить. Украина понад усэ
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26.02.2022 08:32 Ответить
они опять без шевронов все?
че даже войсковую операцию ссать российский триколор показывать?
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26.02.2022 08:33 Ответить
Очкошники тряпочные
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26.02.2022 08:34 Ответить
да что такое
видимо после олимпиады привыклы без флагов выступать
а зачем тогда этот цирк с признанием?
если даже своиш шевроны не надеваете

представляю армию сша, которая проводить операцию
и без шевров)) с повязкой на ноге

кстати зачем на ноге белая повязка?
на видео из генеченска видел
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26.02.2022 08:41 Ответить
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
Караганда с вами! Моя мамть с Б.ЦЕРКВИ.
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26.02.2022 08:33 Ответить
Mne kazetsia eto belorus texnika s bukvoj V
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26.02.2022 08:34 Ответить
jesli belorus a ne Belorus - valitj nahren i vsio.
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26.02.2022 08:39 Ответить
не
вроде это они так направления помечают
хотя их не поймешь
но z на всех было бы лучше
и на головах сразу
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26.02.2022 08:42 Ответить
Слава украинцам! Слава ВСУ! Смерть кацапским ордам!!!
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26.02.2022 08:34 Ответить
Що за єрунда. Вишгород поряд з Києвом, Ірпінь зовсім в стороні.
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26.02.2022 08:34 Ответить
Только что в Киеве ракета попала в жилой дом,разрушено несколько этажей,где-то в районе Жулян.
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26.02.2022 08:37 Ответить
skoro poidu pospatj, no uveren chto ih (kacapov) uzhe nema.

Da u menja uzhe 7:38, jescho ne spal no , poidu pospatj, tak kak Ukraina uzhe pobedila srusnju, i teperj schot toljko na cifri - skoljko skotov obdvuhsotili.
Dobrij nochi (snov) mne i horoshif novostei vam.
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26.02.2022 08:37 Ответить
He he, uzhe ne 100, dazhe ne 50 - ja vami gorzhus Ukainci.
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26.02.2022 08:42 Ответить
да где же наши байрактары???? Истребители, если нет танков то хотябы хоть какие то войска с гранатометами, джовелинами???? *****! мы что неготовы? или как анка пулеметчица поближе подпускаем? Мост дамбу взорвали??? а то:Смерть кацапским одам и с луны орать можно. только орды идут и неслышат.
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26.02.2022 08:42 Ответить
Вот все тебе расскажи. Техника там, где надо.
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26.02.2022 08:46 Ответить
это провокаторская гнида. в спам
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26.02.2022 08:51 Ответить
Не мелите чепухи, взорвут дамбу - зальёт Киев.
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26.02.2022 09:02 Ответить
може треба викласти відео з усіма розташуваннями наших військ, хто де знаходиться, де літають байрактари? ну щоб такі, як ти заспокоїлись? і плювати на те, що вороги теж все це побачать?
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26.02.2022 09:16 Ответить
V - означає ВАТА! 🔥вату
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26.02.2022 08:42 Ответить
что, дуня, диды в гробу переворачиваются, глядя как бандеровцы помет нквдшных выкормышей мочат?
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26.02.2022 08:50 Ответить
А что там подлец убийца ахметов ринат своим **.ом всё торгует. трёхлинейку в зубы и на фронт вместе с рабиновичем мураевым бойко и ежи с ними.
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26.02.2022 08:48 Ответить
Якщо зупинилися, то треба вдарити.
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26.02.2022 08:52 Ответить
Кошачий корм в жестяных банках...
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26.02.2022 08:56 Ответить
Агонія *****.
Слава нації
Смерть москалям
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26.02.2022 08:59 Ответить
Літера V означає Во уж влипли, братцы!"
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26.02.2022 09:06 Ответить
..у тому напрямку їх вже "зустрічають"..)
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26.02.2022 09:10 Ответить
Дати ******** росіянам на проспекті Перемоги - символічно
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26.02.2022 09:12 Ответить
Практически рядом с дамбой стоят шт. 15 танков, БТРов много, зенитки и пара Градов. Это то, что прямо сейчас, ул Ирпиньская - локация возле старой фермы. Похоже или пойдут через дамбу на Лютиж, или........ было уже несколько выстрелов в сторону насосной. Пока криворукие на счастье попадают по болоту, есть там такое рядом заболоченное место.
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26.02.2022 09:23 Ответить
так ударьте по ним, чеченцы наверное
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26.02.2022 09:32 Ответить
Росіяни-зомбі-ватні-загарбники ПНХ!!! Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!!
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26.02.2022 09:40 Ответить
НЛАВ терміново. Вони ще вчора там були
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26.02.2022 11:07 Ответить
как могли их так близко подпустить к Киеву?? ну блин!! с беларуси зашли гады наверное, от "братьев"
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26.02.2022 17:56 Ответить
 
 