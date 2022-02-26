4 329 14
Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит агрессию"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.
Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.
По результатам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок Кулеба сообщил: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины.
Топ комментарии
+7 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий26.02.2022 08:31
+4 Pure Soul
показать весь комментарий26.02.2022 08:29
+2 НБ
показать весь комментарий26.02.2022 08:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Винищити, як Гітлера, зруйнувати Москву! осередок Зла!