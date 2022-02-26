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Новости Политика Украины
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Бельгия (330) Германия (6015) Кулеба Дмитрий (2635) Анналена Бербок (229)

Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит агрессию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.

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По результатам разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок Кулеба сообщил: "Согласились, что давление на Россию нужно повышать до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины.
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Топ комментарии
+7
Крым, Донбас - Украина! Только такие условия!!
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26.02.2022 08:31
+4
SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT
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26.02.2022 08:29
+2
Не можна зупинятися до деокупації всіх українських територій! Кацапів за поребрик а далі ізоляція і виплата репарацій.
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26.02.2022 08:43
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SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT SWIFT
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26.02.2022 08:29 Ответить
Крым, Донбас - Украина! Только такие условия!!
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26.02.2022 08:31 Ответить
Запускайте Точку У по підорашці. Чому ми не обстрілюємо їхні міста?!!
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26.02.2022 08:36 Ответить
Нас їх міста не цікавлять. Зараз, наприклад, 150 кацапських військових гелікоптерів в білорусі зібрані на одному полі. Є військові склади ГСМ та склади ***********.
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26.02.2022 08:47 Ответить
Треба бити ще й по їхніх містах, щоб вони там мали чим зайнятись, а не до нас лізти.
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26.02.2022 08:57 Ответить
Знищення військових засобів ********** дає заняття трунарям, ритуальним службам, баяністам на похоронах. Похорони і поминки це теж заняття. Цього з них досить. Головне для нас це збереження життя українців і звільнення від окупантів. А "проблєми індєйцев шеріфа не іпуть".
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26.02.2022 09:10 Ответить
Це не одне і теж . А нищити їхню інфраструктуру.... ще більше їм клопотів.. І немає чого боятись голослівья Во Ви Пу! Вони все -одно найдут привід для ескалації...
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26.02.2022 09:37 Ответить
Ви мабуть забули про 5 підірваних складів. Ну нічим! Тому треба раціонально використовувати те що залишилось і те чим допомагають.
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26.02.2022 10:26 Ответить
пусті відмазки... тим більше - МінОборони і ГенШтаб скредитували себе цим!
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26.02.2022 10:56 Ответить
++++
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26.02.2022 09:35 Ответить
Да,,,было бы неплохо их отработать.У нас война,,,мало ли как оно туда долетело,,,хз кто пальнул,,,по рос новостях у нас неразбериха,,,так шо вполне рабочая схема,,,я не я и хата не моя
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26.02.2022 08:59 Ответить
і так само брехати - ой, це не ми! це ваші щось заблудили і не туди пальнули! ))))
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26.02.2022 09:38 Ответить
Не можна зупинятися до деокупації всіх українських територій! Кацапів за поребрик а далі ізоляція і виплата репарацій.
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26.02.2022 08:43 Ответить
Ну, припинить агресію... потім знов її розпочне.. і????
Винищити, як Гітлера, зруйнувати Москву! осередок Зла!
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26.02.2022 09:35 Ответить
 
 