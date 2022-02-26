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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: К нам следует оружие и оборудование от партнеров. Антивоенная коалиция действует!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: К нам следует оружие и оборудование от партнеров. Антивоенная коалиция действует!

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Я не призываю наших воинов складывать оружие! Никакого оружия мы не сложим, защищаем государство, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
Прямо зараз добровольці нашого підрозділу тероборони «Азов» готуються до зачистки російських диверсантів у Василькові! 💪🏻
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26.02.2022 08:41
+21
Треба вирізати опзж, бо це ****** пухлина
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26.02.2022 08:43
+18
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26.02.2022 08:47
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А ти як думаєш?
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26.02.2022 08:39 Ответить
Ясно. Власних думок в тебе нема.
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26.02.2022 08:52 Ответить
В территориальной обороне.
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26.02.2022 08:39 Ответить
Воює зі всіма як і Кличко.
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26.02.2022 08:41 Ответить
******* воно, а не "воює", це тваридло дешеве! ШКОДУЮ, що у 96-му не придушив!
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26.02.2022 09:54 Ответить
В теробороні Києва
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26.02.2022 08:44 Ответить
Ще про Ющенко спитайте
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26.02.2022 08:52 Ответить
У Києві. А з якою метою цікавишся? Хочеш мітку люмінесцентну десь поряд намалювати
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26.02.2022 09:00 Ответить
Антивоєнна коаліція???...не антиросійська??!
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26.02.2022 08:39 Ответить
Він каже дипломатично, бо в цьому задіяні й інші країни - краще антивоєнна коаліція зі зброєю, аніж антиросійська без зброї...
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26.02.2022 08:41 Ответить
Точніше потрібно сказати антипутинська коаліція.
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26.02.2022 08:42 Ответить
Антиросійська - невірне формулювання, бо націлене взагалі на російське: мову, культуру і т. д. Звісно, краще "антипутінська" (по прикладу "антигітлерівської", аби вказати справжнього винуватся), але вже як є.

А взагалі, треба радіти. ЄС навряд чи допомагала би, якби бачила, що Україна безперспективна в плані оборони, бо нікому не треба, аби потім Росія як переможець після війни спитала за допомогу. Значить, перемога ерефії під значним сумнівом.
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26.02.2022 08:53 Ответить
Даже во времена второй мировой, когда было принято называть вещи своими именами, была антигитлеровская коалиция, а не антинемецкая.
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26.02.2022 09:51 Ответить
це вже добре
Прощай "срусский мир"
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26.02.2022 08:41 Ответить
Прямо зараз добровольці нашого підрозділу тероборони «Азов» готуються до зачистки російських диверсантів у Василькові! 💪🏻
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26.02.2022 08:41 Ответить
Хай Бог помагає
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26.02.2022 08:42 Ответить
Только смерть рашистм!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 08:46 Ответить
І уруцкаму ізіку. 30 років незалежності, а іпанута худоба на Мову си всрала!
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26.02.2022 09:56 Ответить
Невже ППО дадуть https://youtu.be/kBaxJIZjKM8
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26.02.2022 08:41 Ответить
Треба вирізати опзж, бо це ****** пухлина
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26.02.2022 08:43 Ответить
Потрібно щоб країни в яких вони ховаються витягнули їх, і привезли до нас, а там розстріл їх партії.
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26.02.2022 08:48 Ответить
ОТ МРАЗОТА!!!!
"Вычеркнуть" потом...
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26.02.2022 08:49 Ответить
Будьте ласкаві. Пишіть правильно. Колишній депутат.
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26.02.2022 08:54 Ответить
Чому воно ще живе?
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26.02.2022 08:59 Ответить
Он не сам стал депутатом. Его ВЫБРАЛИ.
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26.02.2022 09:14 Ответить
ТРЕБА за уруцкій ізік в мордяку лупити. В першу чергу! Його "структура" така, яка робить раба, "мужіка" з хлопа!
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26.02.2022 09:57 Ответить
умница
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26.02.2022 08:45 Ответить
Таких, как ты, с сегодняшнего дня цензор деактивирует.
Не слышал?
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26.02.2022 08:48 Ответить
Будет...как только вас руских ********* в ад отправим так и сразу и будет..
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26.02.2022 08:49 Ответить
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26.02.2022 08:47 Ответить
⚡🇱🇻🇷🇺Крупнейшая латвийская телекоммуникационная компания Tet прекращает ретрансляцию телеканалов, принадлежащих или контролируемых российскими властями

⚡🇩🇪🇷🇺Завод Volkswagen в Калуге приостановил работу из-за перебоев с поставками импортных комплектующих на неопределенный срок

⚡🇷🇺Глава "Роскосмоса" Рогозин - России не хватит средств для эксплуатации МКС и одновременного финансирования новой Российской орбитальной служебной станции
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26.02.2022 08:48 Ответить
Там сейчас, по-моему, 8 человек. 2 кацапа и 6 американцев.
Кацапов не кормить, экономить ресурсы!
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26.02.2022 08:50 Ответить
Або можна їх годувати лише горохом, щоб траекторію станції коригували пуканною тягою...)))
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26.02.2022 08:54 Ответить
Продуктами жизнедеятельности.
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26.02.2022 08:58 Ответить
можно випустити їх на орбіту у безстрокове відкрите плавання, можна навіть у скафандрах, ми ж з американцями не звірі якісь
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26.02.2022 09:01 Ответить
Так тоже можно.
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26.02.2022 09:02 Ответить
Тварюка, МОВУ вивчи! Ти - латентний носій антиукраїнського трійла, *****!
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26.02.2022 09:59 Ответить
Ото ще цікаво, як цей цирк з "космосом" тепер будуть згортати, якщо Америка тепер фактично у стані війни з парашкою... Певно скажуть, що через технічні неполадки, викликані кацапським рукожопієм, станція зійшла з орбіти і згоріла в басейні, де вони знімали весь цей фейк.
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26.02.2022 09:11 Ответить
І знову почалося: Рамзанка Диров оголосив велику нагороду за голову одного із наших командирів. Здається хлопці задвухсотили якогось коханця Рамзанки.
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26.02.2022 08:48 Ответить
Чого сам не йде ловить? Сцить?
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26.02.2022 08:56 Ответить
Тоже на халяву подсел
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26.02.2022 09:51 Ответить
А сам він чого йде в Україну,вцявся мабуть рудий чорт.Хай Кадирка їде до нас,ми йому скоро бороду сбриємо і в сраку запхаємо шомполом.
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26.02.2022 08:57 Ответить
Да пох на тих кадирівців( бо чечени то наші друзі) це тільки сруськиї від них сруцься,а як вчора сказав один наш вояк,нам пох яких бородатих палити
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26.02.2022 09:01 Ответить
⚡️США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции персонально против Путина, Лаврова и членов Совбеза.
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26.02.2022 08:50 Ответить
Сподіваюся французи передадуть нам свої зрк "Кроталь",тоді кацапурі літати буде вже неймовірно тяжко і страшно.
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26.02.2022 08:54 Ответить
26/02/2022 - 8:45
Кибервойска Украины перевели деньги оккупантов на нашу армию

Кибервойсками Украины получен доступ к бухгалтерии и системе документооборота ДСК (для служебного пользования) ВЧ 6762, Ставропольский Край г. Железноводск.
Паспорта, военные билеты, личные данные, список кредитных карт личного состава были вскрыты нашими кибервойсками. Все деньги с их карт направили на закупку вооружения для ВСУ
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26.02.2022 08:55 Ответить
Jestj tut nekotorije nike, kotorim mozhno doverjatj odnoznachni - ti odin iz nih.
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26.02.2022 08:57 Ответить
стараюсь фильтровать информацию...
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26.02.2022 09:01 Ответить
ja tozhe, i mi ne bez podtrimki, nas boljshe chem rusikov.
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26.02.2022 09:11 Ответить
красені!
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26.02.2022 09:02 Ответить
Nehochu vas ogorchatj, no ne zavisimo eto zeljona shmarklja ili poroh vami rukovodit - rusnju vam pomozhem dvuhsotit odnoznachno.
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26.02.2022 08:55 Ответить
Может Франция даст что-то типа "Стингеров"
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26.02.2022 08:57 Ответить
luchse Rafael - lehko ispolzovatj i ochenj hochetj bitj po rassejskim pistabolam ( chto na vozduhe, chto na zemle) rezuljtat odin - rusnim nema.
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26.02.2022 09:01 Ответить
Израильтяне будут против.
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26.02.2022 10:02 Ответить
Всё это хорошо, но надо БЫСТРЕЕ. Хочется верить, что уже сделали хаб на территории Польши для переброски.
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26.02.2022 09:11 Ответить
Украина держись! мы с вами!
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26.02.2022 09:20 Ответить
ну если франция что то уже дает
а итальянцы че там?)
каппучино отправят?
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26.02.2022 09:22 Ответить
*******, держитесь! Погоните свиней на север- не останавливайтесь.
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26.02.2022 09:31 Ответить
Вы уже продержались долго друзья.Все СМИ и у нас пишут что помощь уже идет.Джавелины,средсва ПВО и.т.д.Держитесь Украицы.Жгите,истреблайте оккупантов.
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26.02.2022 10:15 Ответить
спасибо вам!
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26.02.2022 17:39 Ответить
 
 