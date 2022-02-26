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Ночью была попытка нападения на одну из воинских частей Нацгвардии в Винницкой области, КПП было обстреляно с гражданского авто, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью была попытка нападения на одну из воинских частей Нацгвардии в Винницкой области, КПП было обстреляно с гражданского авто, - МВД

Войска РФ пытаются прикрываться авиацией и наносят огневые удары по объектам критической и военной инфраструктуры, используя в частности крылатые ракеты "Калибр".

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения Национальной гвардии Украины совместно с Вооруженными Силами Украины и подразделениями территориальной обороны ведут тяжелые бои на южном и юго-восточном направлениях нашей страны. А также выполнили ряд задач по отражению ДРГ противника в Киеве и Киевской области, которые продолжались со вчерашнего утра и ночью .

В настоящее время нанесено значительное поражение живой силе и технике противника", - говорится в сообщении.

"В южных областях ведется борьба с передовыми подразделениями вооруженных сил РФ, а также по обезвреживанию возможных диверсионно-разведочных групп противника и попыткам высадки десанта.

Войска РФ пытаются прикрываться авиацией и наносят огневые удары по объектам критической и военной инфраструктуры, используя в частности крылатые ракеты "Калибр".

Около 3 ночи была попытка нападения на одну из воинских частей НГУ в Винницкой области. КПП был обстрелян с гражданского авто, что приблизилось на большой скорости. Был открыт огонь в ответ.

Наши военнослужащие способны отражать атаки противника и наносят значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнули в МВД.

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Верим ЗСУ! Это последняя война рашистов! После неё Лаптестан распадется на отдельные улусы!
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26.02.2022 08:54 Ответить
Для них це ще не найгірший варіант
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26.02.2022 08:56 Ответить
Пишут, что накрошили уже до 10 000 росфашистов. ********** перестань убивать своих солдат на чужой земле.
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26.02.2022 08:58 Ответить
Чому б і ні?
По-перше, добрива дорогі.
По-друге, мокшанські баби знов понароджують.
А по-третє, (моє улюблене) це просто красиво!
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26.02.2022 09:06 Ответить
Ja bi za, no realjno chutj menshe, no bilizko k isite - kazhdij ob200 srusjanoin, eto pljus.
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26.02.2022 09:26 Ответить
Надо срочно вернуть смертную казнь и ускоренный порядок приведения в исполнение по законам ВВ!
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26.02.2022 08:59 Ответить
зачем смертную казнь? Отправить после войны в зону ЧАЭС пусть востанавливают то что там порушили!
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26.02.2022 09:13 Ответить
І які суки це зробили? Любітєлі русского шансончіка міра? ОПЗЖшникі?
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26.02.2022 09:02 Ответить
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26.02.2022 09:04 Ответить
ці суки.."наші согражданє" які жили. і їли наш хліб
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26.02.2022 09:04 Ответить
Vot eto nado presekat osobo zestoko! Diversionie grupi nado UNICTOZAT na meste. V plen nebrat. Eto ne polonenie na pole boja.
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26.02.2022 09:14 Ответить
Vot kakaja raznica mezhdu Igilom i ruskimi ....
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26.02.2022 09:15 Ответить
Терміново!!! Усім силовикам які в містах змінити колір форми. Розповсюджуйте
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26.02.2022 09:31 Ответить
Вважаю треба обявити тотальну війну всім місцевим відкритим сєпарам(звучить як "відкритий підар" ) і особливо балакливій ваті, в кожному місті - знаєте таку мерзоту на 100% впенвені в їх "позиції", не чекайте поки вони почнуть гадити і шкодити, підписуйте їм автівки "я за руцке мір і оккупацию" і все таке, проколюйте шини, а краще спалюйте нах, бийте мармизу, затримуйте, якщо можете - до фізичного знищення без загрози вашому житті, а бо просто коли іншого віходу немає, може і не доводьте, здавайте війсковим, поліції, СБУ

За мітки - ніякого жалю.
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26.02.2022 09:41 Ответить
 
 