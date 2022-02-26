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Киевская ГЭС в Вышгороде остается под контролем ВСУ. ТЭЦ-6 на Троещине работает в штатном режиме, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киевская ГЭС в Вышгороде остается под контролем ВСУ. ТЭЦ-6 на Троещине работает в штатном режиме, - Минэнерго

Министерство энергетики сообщило, что Киевская гидроэлектростанция в Вышгороде в ночь на 26 февраля была вынуждена временно прекратить работу из-за военной угрозы, но по состоянию на 8:20 возобновила генерацию электроэнергии.

"Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил. Но пока станция не работает, персонал находится в убежище", – сообщило министерство в утренней сводке, передает Цензор.НЕТ.

Трохи згодом воно оновило свою інформацію, повідомивши, що станція знову працює у штатному режимі.

Немного погодя оно обновило свою информацию, сообщив, что станция снова работает в штатном режиме.

"Украинские вооруженные силы во время длительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов. Станция полностью под контролем. Технический персонал покинул убежище и приступил к работе. По состоянию на 8-30 26 февраля 2022 Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ !" – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположенная на реке Днепр и находящаяся в нескольких километрах от Киева.

Киевская ТЭЦ-6 на Троещине, которую ночью пытались атаковать российские диверсанты, работает в штатном режиме.

В результате боевых действий поврежден ряд воздушных линий и подстанций и отключены от сети 32 населенных пункта в Черниговской области, 53 - в Запорожской, 11 - в Сумской.

Энергосистема Украины третий день работает в изолированном режиме.
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26.02.2022 09:24 Ответить
Чьто расейские братки, всё уже настрелялись по украинской армии, теперь занялись убийством граждан и разрушения инфраструктуры. Ненависть к вам растёт с каждым выстрелом, смерть вам росфашисты.
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26.02.2022 09:25 Ответить
⚡️Dell приостановила продажи техники в России и на Украине

Минцифры Украины попросило Тима Кука прекратить поставку продукции Apple в Россию.
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26.02.2022 09:26 Ответить
Нюрнберг продолжает собирать материалы.
Если переговоры в Минске, то суд обязательно в Нюрнберге.
Шоб ни вашим, ни нашим.
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26.02.2022 09:26 Ответить
В настоящей терробороне подчеркивают, что никогда не использую жилье и автомобили местных жителей.
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26.02.2022 09:26 Ответить
Киевскую ГЭС отбили, она работает в штатном режиме, сообщает Минэнергетики.
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26.02.2022 09:29 Ответить
можу вже сказати за вчорашній день
організація тероборони приємно вражає
постійно приїжджають якісь спортивні хлопці в джинсах і кросовках але професійно обвішані зброєю і обладнанням, віддають накази типу: четверо зі зброєю терміново туди, пятеро зі зброєю і троє без зброї туди, четверо зі зброєю і четверо без зброї змінити хлопців там-то і там-то
їх накази виконуються чітко і швидко, ніхто навіть не питає як їх звати
у них постійний звязок з центром
блок пости обладнані, прикопані коробочки, молотки (коктейлі молотова), на магістральних блок постах люди лише зі зброєю ів них рпг і англійські протитанкові штучки
але найголовніше - у кожного блок поста є постійний звязок з артою підтримки
вчора орки кидали по тец, яка згадується у статті. бо там стояла наша арта, ствольна і реактивна і вона працювала прекрасно. Вона вчасно переїхала без втрат і орки вже вдарили по пустому місці, арта продовжує працювати. вчора біля 16 години голосні бахи на Троєщині - то була наша арта, все норм
коли поруч є зброя і рішучі хлопці і толкові окмандири - відчуваєш себе спокійніше
поспав дві години, пішов...
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26.02.2022 09:37 Ответить
8.24. на "Корре" : Киевская ГЭС под контролем войск РФ. И тоже Минэнерго.Кому верить?
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26.02.2022 09:38 Ответить
поїдь і подивися
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26.02.2022 09:41 Ответить
Ніщо так не об'єднує суспільство, як радість за горіння русні
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26.02.2022 09:41 Ответить
Смерть кацапським свинопсам!!!
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26.02.2022 09:48 Ответить
 
 