Киевская ГЭС в Вышгороде остается под контролем ВСУ. ТЭЦ-6 на Троещине работает в штатном режиме, - Минэнерго
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Министерство энергетики сообщило, что Киевская гидроэлектростанция в Вышгороде в ночь на 26 февраля была вынуждена временно прекратить работу из-за военной угрозы, но по состоянию на 8:20 возобновила генерацию электроэнергии.
"Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил. Но пока станция не работает, персонал находится в убежище", – сообщило министерство в утренней сводке, передает Цензор.НЕТ.
Трохи згодом воно оновило свою інформацію, повідомивши, що станція знову працює у штатному режимі.
Немного погодя оно обновило свою информацию, сообщив, что станция снова работает в штатном режиме.
"Украинские вооруженные силы во время длительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов. Станция полностью под контролем. Технический персонал покинул убежище и приступил к работе. По состоянию на 8-30 26 февраля 2022 Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ !" – рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположенная на реке Днепр и находящаяся в нескольких километрах от Киева.
Киевская ТЭЦ-6 на Троещине, которую ночью пытались атаковать российские диверсанты, работает в штатном режиме.
В результате боевых действий поврежден ряд воздушных линий и подстанций и отключены от сети 32 населенных пункта в Черниговской области, 53 - в Запорожской, 11 - в Сумской.
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організація тероборони приємно вражає
постійно приїжджають якісь спортивні хлопці в джинсах і кросовках але професійно обвішані зброєю і обладнанням, віддають накази типу: четверо зі зброєю терміново туди, пятеро зі зброєю і троє без зброї туди, четверо зі зброєю і четверо без зброї змінити хлопців там-то і там-то
їх накази виконуються чітко і швидко, ніхто навіть не питає як їх звати
у них постійний звязок з центром
блок пости обладнані, прикопані коробочки, молотки (коктейлі молотова), на магістральних блок постах люди лише зі зброєю ів них рпг і англійські протитанкові штучки
але найголовніше - у кожного блок поста є постійний звязок з артою підтримки
вчора орки кидали по тец, яка згадується у статті. бо там стояла наша арта, ствольна і реактивна і вона працювала прекрасно. Вона вчасно переїхала без втрат і орки вже вдарили по пустому місці, арта продовжує працювати. вчора біля 16 години голосні бахи на Троєщині - то була наша арта, все норм
коли поруч є зброя і рішучі хлопці і толкові окмандири - відчуваєш себе спокійніше
поспав дві години, пішов...