Российских войск в Киеве нет. Сейчас, к сожалению, действуют диверсионные группы, – Кличко

По состоянию на утро, 26 февраля, российских войск в Киеве нет. Впрочем, в городе действуют диверсионные группы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы", - рассказал Кличко.

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