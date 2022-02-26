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Российских войск в Киеве нет. Сейчас, к сожалению, действуют диверсионные группы, – Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российских войск в Киеве нет. Сейчас, к сожалению, действуют диверсионные группы, – Кличко

По состоянию на утро, 26 февраля, российских войск в Киеве нет. Впрочем, в городе действуют диверсионные группы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы", - рассказал Кличко.

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Топ комментарии
+25
Ну, что собаки в город прорвались, но их всех поубивали. Ночные защитники должны отоспаться, а дневные - переоборудовать баррикады, доработать оборону и подготовить всё к ночи. Надеюсь, организаторы с боевым опытом авдеевской промки, Широкино и т.д. имеются.

"Як тебе не любити, Києве мій".

Тримайся. Бо українці - найкращі в світі воїни. Собакам до них далеко.
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26.02.2022 09:52
+19
Слово "нісенітниця" ще краще проти російськомовних щелеп.
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26.02.2022 09:56
+11
Намагайтеся спілкуватися українською. Кодове слово паляниця.
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26.02.2022 09:54
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⚡️«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с charlesmichel дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее.» - пишет президент Украины в своем Instagram.
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26.02.2022 09:49 Ответить
Диверсионные группы в городе очень легко выявить. Жители должны выйти и осмотреть свои дома на наличие чужих. Военные и тероборона должны при встрече первыми произнести несколько украинских фраз типо *паляниця* которые кацапы не смогут произнести или понять смысла.
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26.02.2022 09:51 Ответить
Нужно ещё по звуковым факторам рюськой речи определять чужаков, слово паляныцю они могут выучит в подворотне
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26.02.2022 10:05 Ответить
Выучить могут, произнести НЕТ.
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26.02.2022 10:11 Ответить
Вставят в рот два теннисных шарика и смогут сказать ПАЛЯНИЦЯ
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26.02.2022 10:18 Ответить
ну по шарикам им и дадим!! )))
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26.02.2022 11:57 Ответить
Это то слово, которые не всегда правильно могут произнести многие, прожившие всю жизнь в Украине и слышащие постоянно мову.
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26.02.2022 12:29 Ответить
не так просто.. коли у в тебе немає зброї!
бо вони так спаляться - а отже, вони тупо тебе розстріляють!!! бо в тебе немає зброї!...
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26.02.2022 11:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F7OVIS84xvA
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26.02.2022 09:51 Ответить
Posmotrel i poslusal uze kotorii raz. Kak v vodu gladel. Velikii celovek!
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26.02.2022 10:14 Ответить
Диверсанти можуть перевдягнутись в українську формі і закривати обличчя
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26.02.2022 09:52 Ответить
Ну, что собаки в город прорвались, но их всех поубивали. Ночные защитники должны отоспаться, а дневные - переоборудовать баррикады, доработать оборону и подготовить всё к ночи. Надеюсь, организаторы с боевым опытом авдеевской промки, Широкино и т.д. имеются.

"Як тебе не любити, Києве мій".

Тримайся. Бо українці - найкращі в світі воїни. Собакам до них далеко.
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26.02.2022 09:52 Ответить
Намагайтеся спілкуватися українською. Кодове слово паляниця.
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26.02.2022 09:54 Ответить
Слово "нісенітниця" ще краще проти російськомовних щелеп.
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26.02.2022 09:56 Ответить
А Вы знаете толк в извращениях ...
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26.02.2022 10:01 Ответить
Ну ты прям хочешь чтобы у кацапа сразу шея сломалась
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26.02.2022 10:05 Ответить
Якщо хтось з рашистів підготувався та вивчив слово "паляниця", то можна добити контрольними в голову:

"чорнобривці" та "взаємодія".

Люди в чат-рулетці перевіряли - не можуть, хоч ріж ножем їх.
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26.02.2022 10:18 Ответить
Не діє. Навіть перукарня не діє. Закарпатський або Львівський говір діє.
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26.02.2022 10:03 Ответить
Игорь - Вы гений
Игор - Ви геній... яка чудова підказка !!
тільки так ! бо навіть само слово "Незалежність" їм дере горло ...
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26.02.2022 10:04 Ответить
2,8 міліонів, ВИЙШЛИ й обійшли Київ й ЩЕЗНЕ ворог!
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26.02.2022 10:02 Ответить
Это конечно неприятно и опасно, НО!
Ахметов, Кличко и др., кто побогаче.
Объявляйте премию за голову каждого диверсанта.
Сезон большой охоты в Укратне открывается!
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26.02.2022 10:03 Ответить
хорошая идея.
даже из бюджета можно выплачивать.
это как выплаты за вакцинацию.
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26.02.2022 10:08 Ответить
Ахмєтов ДНР створив. Нічого про нього чути не хочу.
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26.02.2022 10:19 Ответить
Та нічого він там конкретно не створював.
І з його активами і імперією, ця ДНР нахрін була йому непотрібно - тим більше Росія (щоб Пу відібрав все нажите непосильною працею).
Так - ну не патріот на всі 100%.
Але таких людей потрібно використовувати з вигодою.
Тоді він свої активи рятував, як міг (це він так думав).
А Коломойський в Дніпрі як підняв сомооборону і теж винагороду призначив.
І що, він патріот?
Я вас перепрошою - всі вони бояться за свої активи.
Ось це і використовувати потрібно.
Є така українська приказка "хоч чорт, хоч біс - аби яйця ніс"
Але завжди потрібно памятати - патріотизму в таких = 0. Але тиснути "на больной мозоль" потрібно.
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26.02.2022 10:36 Ответить
Можно "Язык", потому что 20 голов неподъёмны
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26.02.2022 10:34 Ответить
Diversantov ubivatj na meste. Vplen ne bratj.Eto ne frontovije soldati.
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26.02.2022 10:06 Ответить
І це не буде порушенням правил війни.

В полон мають право попадати тільки ті, що в формі загарбника та називаються собою.
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26.02.2022 10:21 Ответить
Toze pravda! Uveren- hlopci razberutsa kogo na udobrenie, a kogo v polon.
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26.02.2022 10:25 Ответить
на самом деле козлячие войска в Киеве еще остались, только обугленные и размазанные по асфальту и бетону.
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26.02.2022 10:06 Ответить
Ребят, есть сомнения пусть поет гимн Украины. У нас каждый знает его, хотя бы начало. Ну а там уже по акценту. Кацапа сразу можно вычислить. Ну а если наш предатель то с этим сложнее.
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26.02.2022 10:08 Ответить
S odnoi storoni - eto izdevatsja na svjatoe. S drugoi storoni - svjatoe (gimn) prostit. Diversantov na kol! Eto tocno ne greh. Bog prostit. On toze nemnozko Ukrainec.
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26.02.2022 10:21 Ответить
Наших предателей можно пытать зажав пальцы рук в тисках,
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26.02.2022 10:36 Ответить
только расстрел на месте и никаких пленений.
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26.02.2022 10:20 Ответить
Кличко, почему не работают аптеки? У моей матери лекарств осталось на один день.
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26.02.2022 10:56 Ответить
 
 