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Российских войск в Киеве нет. Сейчас, к сожалению, действуют диверсионные группы, – Кличко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро, 26 февраля, российских войск в Киеве нет. Впрочем, в городе действуют диверсионные группы.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют, к сожалению, диверсионные группы", - рассказал Кличко.
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Пожалуйста, подождите...
бо вони так спаляться - а отже, вони тупо тебе розстріляють!!! бо в тебе немає зброї!...
"Як тебе не любити, Києве мій".
Тримайся. Бо українці - найкращі в світі воїни. Собакам до них далеко.
"чорнобривці" та "взаємодія".
Люди в чат-рулетці перевіряли - не можуть, хоч ріж ножем їх.
Игор - Ви геній... яка чудова підказка !!
тільки так ! бо навіть само слово "Незалежність" їм дере горло ...
Ахметов, Кличко и др., кто побогаче.
Объявляйте премию за голову каждого диверсанта.
Сезон большой охоты в Укратне открывается!
даже из бюджета можно выплачивать.
это как выплаты за вакцинацию.
І з його активами і імперією, ця ДНР нахрін була йому непотрібно - тим більше Росія (щоб Пу відібрав все нажите непосильною працею).
Так - ну не патріот на всі 100%.
Але таких людей потрібно використовувати з вигодою.
Тоді він свої активи рятував, як міг (це він так думав).
А Коломойський в Дніпрі як підняв сомооборону і теж винагороду призначив.
І що, він патріот?
Я вас перепрошою - всі вони бояться за свої активи.
Ось це і використовувати потрібно.
Є така українська приказка "хоч чорт, хоч біс - аби яйця ніс"
Але завжди потрібно памятати - патріотизму в таких = 0. Але тиснути "на больной мозоль" потрібно.
В полон мають право попадати тільки ті, що в формі загарбника та називаються собою.