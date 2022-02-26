В результате уличных столкновений с ДРГ врага в Киеве ранены 35 человек, среди них - двое детей, - Кличко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
В результате уличных столкновений с диверсионными группами в столице Украины получили ранения 35 человек, среди них – двое детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"К сожалению, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, стрельбы, ранены по состоянию на шесть утра 35 человек, в том числе двое детей", - сообщил Кличко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ohota budet i ona budet rezuljtativna.