В результате уличных столкновений с ДРГ врага в Киеве ранены 35 человек, среди них - двое детей, - Кличко. ВИДЕО

В результате уличных столкновений с диверсионными группами в столице Украины получили ранения 35 человек, среди них – двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, стрельбы, ранены по состоянию на шесть утра 35 человек, в том числе двое детей", - сообщил Кличко.