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Киев (24538) Кличко (4512) ранение (3239)

В результате уличных столкновений с ДРГ врага в Киеве ранены 35 человек, среди них - двое детей, - Кличко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В результате уличных столкновений с ДРГ врага в Киеве ранены 35 человек, среди них - двое детей, - Кличко. ВИДЕО

В результате уличных столкновений с диверсионными группами в столице Украины получили ранения 35 человек, среди них – двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, в Киеве действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений, стрельбы, ранены по состоянию на шесть утра 35 человек, в том числе двое детей", - сообщил Кличко.
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***** кремлівські. Падло кончене
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26.02.2022 10:04 Ответить
⚡️Под Киевом возле Стоянки взорван мост на Житомирской трассе. Проехать на Житомир из Киева и обратно по этой дороге теперь невозможно.
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26.02.2022 10:05 Ответить
сижу в аэропорту Цюриха. все рейсы на штаты и англию отменены. летят ништяки для ордынцев судя по всему. история повторяется один в один, одни и те же страны спасают тухлую европу. Слава Украине
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26.02.2022 10:05 Ответить
za detei budet otmestka detjam kremlinov, i zamataite na ili za uho, eto deistvujet 15 let kak minimum.
ohota budet i ona budet rezuljtativna.
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26.02.2022 10:11 Ответить
Стишок про путлера:

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26.02.2022 10:14 Ответить
Этим оркам нужно где-то прятаться или передвигаться - Хлопци , посматривайте в окна за своими дворами , может увидите кого-то чужого ...
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26.02.2022 10:15 Ответить
Внимание! Из Харькова сообщают, что по городу орудуют банды уголовников, звонят в квартиры под видом эвакуации, потом силой заходят в квартиры и грабят и калечат людей. Одинокие и старики в первую очередь. Предупредите родственников.
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26.02.2022 10:22 Ответить
 
 