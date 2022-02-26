Вражеский боеприпас попал в складские помещения в Соломенском районе, возник пожар, погиб охранник, - ГСЧС

В Соломенском районе по ул. Волынская 69, в результате попадания боеприпаса возник пожар в двух складских зданиях на площади около 700 м кв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Киев. 26 февраля в 08:30 в Соломенском районе по ул. Волынская 69, возник пожар в двух складских зданиях на площади около 700 м кв. с последующим распространением на рядом расположенные гаражи. Возгорание возникло в результате попадания боеприпаса. Во время пожара обнаружено тело охранника одного из складов", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 20 человек и 5 ед. техники ГСЧС.

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