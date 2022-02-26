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"Уставшие, но непокоренные": Украинские пограничники отдыхают в перерыве между боями. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники стоят на защите нашего государства.

Об этом в Facebook сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уставшие, но непокоренные. На фотографии - украинские пограничники отдыхают в перерыве между боями. Как всегда рядом верные друзья - служебные собаки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников "Григорий Куропятников". БПЛА сбили на подлете в Черноморск, - ГПСУ

Уставшие, но непокоренные: Украинские пограничники отдыхают в перерыве между боями 01
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Топ комментарии
+56
Руки у кишенях, бо не тільки стомлені, але ще й холодно їм.
Тримайтеся хлопці!!! Тримайся наша собака!!!
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26.02.2022 10:29
+49
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26.02.2022 10:31
+36
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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26.02.2022 10:29
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Руки у кишенях, бо не тільки стомлені, але ще й холодно їм.
Тримайтеся хлопці!!! Тримайся наша собака!!!
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26.02.2022 10:29 Ответить
Песика до себе краще, так всім тепліше. Або котика якщо є. Проходили вже...
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26.02.2022 10:31 Ответить
Не то, чтобы решил докопаться, но собака наш. В рідній мові собака - чоловічого роду.
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26.02.2022 12:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!
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26.02.2022 10:29 Ответить
⚡️В соц. сетях пишут, что в России перестал работать Apple Pay.
Проверяем
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26.02.2022 10:29 Ответить
Пусть у них там все перестанет работать! Как однажды перестал работать мозг.
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26.02.2022 11:51 Ответить
Спить спокійно, песик вас охорняє!!!!
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26.02.2022 10:30 Ответить
Боже допоможи їм!!
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26.02.2022 10:30 Ответить
Наші герої!! Напевне сниться як орків палять! Тримайтесь там мужики! Слава Україні!
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26.02.2022 10:30 Ответить
Смажених орків і так багато, а буде ще більше. Най їм сняться їх сім'ї. Слава Україні!
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26.02.2022 10:49 Ответить
Відпочивайте, Воїни
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26.02.2022 10:31 Ответить
Велика подяка ,бережи вас Бог!
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26.02.2022 10:31 Ответить
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26.02.2022 10:31 Ответить
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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26.02.2022 10:31 Ответить
ВАЖЛИВО! Свинособаки захопили частину під Гостомелем і перевдягаються у нашу форму. Поширте.
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26.02.2022 10:32 Ответить
На сайт зсу
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26.02.2022 10:37 Ответить
Ребята, дорогие, мы гордимся вашим мужеством! Только берегите себя!
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26.02.2022 10:32 Ответить
Зараз уся країна - одне ціле!
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26.02.2022 10:32 Ответить
Тихо... Не шумим...

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26.02.2022 10:32 Ответить
не можна фотографувати сплячих
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26.02.2022 10:33 Ответить
Песик тоже прошел боевое крещение
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26.02.2022 10:33 Ответить
Влада зобов'язана забезпечити всім необхіним захисників України.
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26.02.2022 10:34 Ответить
Бережи вас Божа матір,ну і песика також.Ви наші герої на віки.Слава Україні!
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26.02.2022 10:35 Ответить
Дай Вам Бог здоров'я та сил, ЗАХИСНИКИ наші, НАДІЯ Неньки! Слава Нації! Смерть ворогам, смерть орді!
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26.02.2022 10:37 Ответить
Слава Українським прикордонникам. Дай Вам Бог здоров'я хлопці
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26.02.2022 10:40 Ответить
Мариуполь полностью контролируется украинскими военными, но вся завершающая операция по захвату Мариуполя может произойти со стороны моря, нужно это учесть
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26.02.2022 10:42 Ответить
та они уже все сдались вчера в рашкопрессе))) это постановка))
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26.02.2022 10:44 Ответить
Спасибо, вы Герои! Весь мир с уважением смотрит на вас!
Вы гордость украинского народа!
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26.02.2022 10:53 Ответить
"Я вам предлагаю только кровь, труд, слёзы и пот. Нам предстоит тяжелейшее испытание. Нам предстоят многие долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, каков наш курс? Я отвечу: наш курс в том, чтобы вести войну на море, на земле и в воздухе, со всей нашей мощью и со всей силой, которую даст нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любые примеры из тёмной и плачевной истории человеческих преступлений. Вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом: победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжёлым не был к ней путь; потому что без победы нам не выжить". Сэр У.Черчилль. (13 мая 1940 года) 1
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26.02.2022 10:55 Ответить
Воины Украины! Пусть ваши жены и дети эвакуируются к нам, мы их укроем, накормим, поможем всем. А вы бейте орков до полного уничтожения. Обнимаем вас и знайте Молдова с вами!
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26.02.2022 10:56 Ответить
Мабуть увісні махаються руками.Тому домовились похавати кулаки в кишені щоб не повибивати один одному зуби.
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26.02.2022 11:02 Ответить
Гарний український песик, але на жаль поранений.
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26.02.2022 11:44 Ответить
это боевой пес. Он на службе.
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26.02.2022 17:20 Ответить
Спіть, хлопці. Набирайтеся сил. Ще багато роботи...
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26.02.2022 19:05 Ответить
 
 