"Уставшие, но непокоренные": Украинские пограничники отдыхают в перерыве между боями. ФОТО

Украинские пограничники стоят на защите нашего государства.

Об этом в Facebook сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уставшие, но непокоренные. На фотографии - украинские пограничники отдыхают в перерыве между боями. Как всегда рядом верные друзья - служебные собаки", - говорится в сообщении.

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