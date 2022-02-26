МВД просит граждан не пытаться пересечь р. Днепр в направлении правого берега. По всем целям будет открыт огонь на поражение, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграмме.
"Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывают огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега!" - говорится в сообщении
"Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении правого берега!" – добавили в МВД.
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Путин проводит срочное совещание по вопросу объявления всеобщей мобилизации в России и хочет забрать в армию 500 тысяч человек
Путин твёрдо намерен утопить Украину и Россию в крови, он это планировал долгие годы. Пушечного мяса Путину катастрофически не хватает, и он собрал совещание по вопросу объявления мобилизации в России. Если решение о мобилизации будет принято, то планируется призвать в кратчайшие сроки до полумиллиона человек.
ФСБ, МВД и Росгвардия будут задерживать и доставлять призывников. Возможна блокировка банковских счетов "военнообязанным" - финансисты на совещании подтвердили готовность.
Решение о мобилизации ещё не принято - по информации источника, идёт обсуждение.
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