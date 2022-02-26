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Новости Киевские новости Агрессия России против Украины Война
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Киев (24537) МВД (9221)

МВД просит граждан не пытаться пересечь р. Днепр в направлении правого берега. По всем целям будет открыт огонь на поражение, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

ДРГ противника постоянно работает и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграмме.

"Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывают огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега!" - говорится в сообщении

"Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении правого берега!" – добавили в МВД.

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Топ комментарии
+11
на лівому березі є дрг, які , можливо, пробують добратися на правий берег з метою попасти в урядовий квартал
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26.02.2022 10:51
+9
*ведёт про Украину. Волосы шевелятся от того что он там несет. И его смотрят почти два ляма промытых мозгов. Часть из которых в Украине. А по они бегают и метки рисуют
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26.02.2022 10:59
+5
Хоть уточняйте что это про Киев!
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26.02.2022 10:50
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Очень надеюсь, что это не означает сдачу левого берега Киева }{уйлу?
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26.02.2022 10:49 Ответить
Думаю, защита от десанта.
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26.02.2022 10:51 Ответить
на лівому березі є дрг, які , можливо, пробують добратися на правий берег з метою попасти в урядовий квартал
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26.02.2022 10:51 Ответить
Хоть уточняйте что это про Киев!
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26.02.2022 10:50 Ответить
В первом предложении же.
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26.02.2022 10:56 Ответить
Цензор уже поправил, вначале не было.
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26.02.2022 11:09 Ответить
Ivan N Ivanov

30 хв. ·

Путин проводит срочное совещание по вопросу объявления всеобщей мобилизации в России и хочет забрать в армию 500 тысяч человек

Путин твёрдо намерен утопить Украину и Россию в крови, он это планировал долгие годы. Пушечного мяса Путину катастрофически не хватает, и он собрал совещание по вопросу объявления мобилизации в России. Если решение о мобилизации будет принято, то планируется призвать в кратчайшие сроки до полумиллиона человек.
ФСБ, МВД и Росгвардия будут задерживать и доставлять призывников. Возможна блокировка банковских счетов "военнообязанным" - финансисты на совещании подтвердили готовность.
Решение о мобилизации ещё не принято - по информации источника, идёт обсуждение.

--
https://t.me/generalsvr/732
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26.02.2022 10:56 Ответить
Готує м'ясо на шашлик...
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26.02.2022 20:11 Ответить
Ребята,вопрос не по этой теме! Шарий третии сутки ведь стримы с чудовищными фейками пол Украину и самое страшное куча промытых там сидят и этому вторят. Нужно что то делать!
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26.02.2022 10:57 Ответить
*ведёт про Украину. Волосы шевелятся от того что он там несет. И его смотрят почти два ляма промытых мозгов. Часть из которых в Украине. А по они бегают и метки рисуют
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26.02.2022 10:59 Ответить
Кидайте все жалобы на канал Шария!
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26.02.2022 11:11 Ответить
дайте ссылку на канал, пожалуйста
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26.02.2022 11:56 Ответить
https://www.youtube.com/user/SuperSharij
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27.02.2022 00:04 Ответить
О чем ты?
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26.02.2022 11:12 Ответить
Этот лаптеголовый пытается вбрасывать, что ватный петушарий "гаварит правду каторую от вас скрывают". В спам петуха и игнор.
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26.02.2022 11:18 Ответить
В Киеве. Ты дальше слушай свою геббельсовскую пропаганду, "у расейских войск патерь нет" (c) XD
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26.02.2022 11:35 Ответить
Не знаю чи деза..Чув що надано наказ про бомбардувальники.бомбардувати міста України і в першу чергу Київ
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26.02.2022 11:04 Ответить
У меня нет сомнений что мордор так и поступит. Мы имеем войну со страной террористом.
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26.02.2022 11:07 Ответить
НЕХЕР шастать
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26.02.2022 11:06 Ответить
 
 