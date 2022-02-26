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В Сумах серьезное сражение. Тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас в Сумах идут ожесточенные бои с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую областную военно-гражданскую администрацию.
"Внимание! Сейчас на улицах Сум враг. Териториальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома. Необходимо закрыть шторы. Быть подальше от окон", - говорится в сообщении.
"На Курской в Сумах серьезное сражение. Наша тероборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов в городе. Местных жителей просят держаться подальше от окон. Не выходите на улицу, не снимайте на телефоны. ЭТО ОПАСНО!!!" - добавили в ОВДА.
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+40 faust7808
показать весь комментарий26.02.2022 11:10
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Пс))))
Суми - тримайтесь! Разом переможемо в бою!
Перекрити і знищувати логістику!
Без забезпечення власне війська - це ніщо! Жива мішень.
Фермери будуть на ньому на поля їздити!
они че без прикрытия что ли едут?
ПИТЕР ДУКИ: "[Байден] говорит, что санкции заработают... около месяца. Как вы думаете, ребята, у людей в Украине есть около месяца?".
ПСАКИ, снисходительно: "Питер, позволь мне сделать шаг назад и объяснить всем, как работает дипломатия".
Дня 2 назад я здесь же писал, что последовательность огневого поражения прорывающегося противника должна быть следующей:
1) машины МТО (по многим причинам они дистанцию не держат, представляя из себя удобную цель, и являются легкой мишенью);
2) КШМ и АСУ (это штабы и управление - цель тяжелая, но компактная);
3) пехота на БМП.
4) танки (в последнюю очередь).
Артиллерия, РСЗО. ПУ ПВО - где-то между 1-3 (по обстановке).
Отрежете обеспечение - противник сам остановится (а в условиях огневого превосходства и превосходства в средствах РЭР и РТР противника бодаться с ним лоб в лоб - занятие не самое умное).