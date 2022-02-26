Удалось! Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.
Об этом сообщил в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - написал он.
Топ комментарии
+29 Андрей Саган
показать весь комментарий26.02.2022 11:16
+22 Serg Kosh 39dc3b04
показать весь комментарий26.02.2022 11:19
+20 Anastasiia Ka
показать весь комментарий26.02.2022 11:16
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Казахский сценарий. Он получил успех в военном подавлении революции в Казахстане, и решил реализовать подобное в Украине.
новая власть должна удерживаться на российских штыках. революции уже будут запрещены. если кто будет выходить на улицы - всех будет расстреливать российская армия (как в Казахстане).
выборы уже все будут фальсифицироваться. как в россии.
короче, он хочет откинуть нас в то, что было до первого майдана. 2004 год! на 18 лет назад нас откинуть!
- доллары есть?
- только за евро
- а евро?
- только за доллары
Путлера остановится там где мы его остановим!
Кулеба та Джонсон! Натисніть на Шольца та Аннулєну.
https://hvylya.net/news/247901-avstriya-i-germaniya-uzhe-gotovy-otklyuchit-rossiyu-ot-swift
Ну а самі бешкетливі перекидатимуть каракулі морожинки , конфєт і жувачок.
тем более там вроде венгры в украине остались
им же не безразлична судьба их
чтобы они под бомбы не попадали российские
Украина победит
В 2007 чи 2008 році (точно не пам"ятаю) було підписано договори пу##лом про визнання
України у всіх її кордонах з Кримом звісно. Пригадайте їм і це також.
тогда был бы шок крутой
сейчас может не так сильно
но рядовых "я не интересуюсь" политикой думаю сразу затронет
все банки сразу проблемы ощутят, а не только топовые
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
украинец не бросает свою страну а помогает
(не ведет стримы, а идет в военкомат
луганский 1 день вел стрим, устал сильно
потом все, не ведет
есть более важные дела
другие я думаю тоже)
а рашист с украинским паспортом (или российским)
сидит и поливает грязью свою родину
настоящий русский патриот