Удалось! Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT, - Кулеба

Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.

Об этом сообщил в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - написал он.

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