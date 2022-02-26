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Около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина, - воздушное командование "Запад"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина, - воздушное командование

Сегодня утром в районе Бродов высадился российский десант. Около 60 человек.

Об этом сообщает в фейсбуке воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле. "Люди, готовьте коктели ручные!" - говорится в сообщении.

Читайте также: В Сумах серьезное сражение. Терроборона начала останавливать колонну вражеских бензовозов, - ОГА
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Топ комментарии
+49
одесские пляжи готовы к приему оккупантов
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26.02.2022 11:26
+41
зря на Запад полезли,ой зря,там бандеровцы на гилляку повесят и вороны будут трупы обьедать только
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26.02.2022 11:26
+34
Там бандеровцы яйца поотрезают им
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26.02.2022 11:27
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зря на Запад полезли,ой зря,там бандеровцы на гилляку повесят и вороны будут трупы обьедать только
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26.02.2022 11:26 Ответить
Птахам теж треба їсти. Зима, холодно.
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26.02.2022 11:28 Ответить
Синички та ворони! Синички плотоядні, сало пооб'їдають.
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26.02.2022 11:42 Ответить
да, буде славне полювання
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26.02.2022 11:32 Ответить
Сафари на дичь
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26.02.2022 11:33 Ответить
иди ***** алень
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26.02.2022 11:46 Ответить
У козлорогового старая методичка,написанная до вторжения.
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26.02.2022 11:49 Ответить
а что не так? Украина и Молдова совместно отъединилось от энергосистемы СНГ. Теперь будут работать по протоколам ЕС
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26.02.2022 12:12 Ответить
Самогубці.
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26.02.2022 11:38 Ответить
Тридцять родин бандерівців нарешті дочекаються по два раба))
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26.02.2022 11:41 Ответить
с военной точки зрения это как если бы наши высадили десант под москвой или амеры под Тегераном
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26.02.2022 13:18 Ответить
Ви праві , наша тероборона вже чекає на "гостей". Тут всі дуже злі ще за 1946-1947 рр.Все пригадаємо катам москальським......
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26.02.2022 13:26 Ответить
одесские пляжи готовы к приему оккупантов
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26.02.2022 11:26 Ответить
PS Еще раз напоминаем: ВСЕ одесские пляжи заминированы - враг не пройдет. Просим не спускаться гулять к морю.
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26.02.2022 11:29 Ответить
Падлюка. Агонія *****
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26.02.2022 11:27 Ответить
Там бандеровцы яйца поотрезают им
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26.02.2022 11:27 Ответить
збулася мрія дебілів ,дійшли до Львова.
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26.02.2022 11:38 Ответить
Якісь ідіоти. Посилати на Західну Україну 60 росіян. Це ж їм на один зуб.
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26.02.2022 11:28 Ответить
розвідка боєм
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26.02.2022 11:30 Ответить
Та ні, це нам для розминки.
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26.02.2022 11:37 Ответить
Нафтопровід. Диверсанти.
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26.02.2022 11:40 Ответить
Для диверсий на аэродромах высаживают
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26.02.2022 11:29 Ответить
Надо "Точкой-У" ударить по керченскому мосту.
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26.02.2022 11:29 Ответить
недокинем
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26.02.2022 11:30 Ответить
Будет. Только не сейчас. Они сейчас не стоят в одном месте, а постоянно маневрируют. Другие задачи.

Точки, как я вижу - в идеальном состоянии. Аккурат между двумя самолётов попала.
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26.02.2022 11:38 Ответить
Провели тех, медосмотр!!!!!!! Молодці!!!!
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26.02.2022 12:35 Ответить
по базах в бульбандії, де розташовані вертольоти
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26.02.2022 11:45 Ответить
jбьясните мне, кто знает - точка -у - по данным - это до 70 км, макс 120.. - 2тонны веса.

а какие-то крылатые ракеты - от нескольких сотен до нескольких тысяч!!!! хотя тоже 2тонны веса

Как это так? за счет чего, почему?
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26.02.2022 12:28 Ответить
Крылья. Летит как самолёт.
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26.02.2022 14:10 Ответить
Не сумніваюсь, місцеві мужики добре знають ті ліси і знають, що робити.
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26.02.2022 11:29 Ответить
Знаємо. Дуже добре знаємо. І собак у нас останнім часом багато безпритульних. Росія напевне гуманітарну допомогу присилає у вигляді корму.
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26.02.2022 11:31 Ответить
не понимаю 60 человек серьезно десант... как утром Коблево катерок с типа десантом... нет я понимаю один десантник сил специальных операция России или иной страны.... равен 10 -20 обычным силам военных и все же...
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26.02.2022 11:30 Ответить
так то нормальной страны а не рашки им до САС или наших мобиков из НГУ ещё расти и расти из земли в деревьях
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26.02.2022 11:31 Ответить
Умом ***** нє понять, аршином общім нє ізмєріть (с)
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26.02.2022 11:40 Ответить
Таваріщ пурєн пріказал, што яво дєсантнікі самиє страшниє в мірє. Каждий равєн тисячє врагов. Поетаму 60 равно 60000. Отакоє вот
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26.02.2022 12:57 Ответить
Возможно диверсанты, против колонн помощи с Запада.
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26.02.2022 11:30 Ответить
надіюсь наші додумаються супроводжувати ці колони а не гнати все це добро без прикриття
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26.02.2022 11:32 Ответить
Скоріш за все так.
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26.02.2022 11:37 Ответить
100%
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26.02.2022 11:47 Ответить
В окружение тот периметр .они буду пытаться выйти маленькими группами .скорее будут ждать темна .ночью .не дайте им расползтись. Знание. разговорного украинского языка их выдаст как минимум.Наши военные должны понимать.знать что там есть и для чего они там.
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26.02.2022 12:01 Ответить
Як у Броди долетіли три гелікоптера, як це пропустили системи ППО. Їх треба знищувати ще в бульбашів
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26.02.2022 11:30 Ответить
Аналогічне питання. Там же купа часу летіти до білораши.
Хоча їм там і ****..ц
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26.02.2022 11:33 Ответить
я так понимаю что у нас пока недостаточно ПЗРК что бы обеспечить всю Украину, но это пока, думаю это скоро исправится.
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26.02.2022 11:42 Ответить
ППО для ракет та літаків тримають, цю шушваль для джевелінів т стінгерів
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26.02.2022 11:41 Ответить
Вертольоти летять дуже низько засікти нереально, візуально тримати 500 км кордону теж
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26.02.2022 11:43 Ответить
Тут над Киевом залетает вражеская авиация а ты спрашиваешь про Броды.
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26.02.2022 11:44 Ответить
Тут все дуже просто, щоб радар побачив гелікоптер він повинен бути постійно ввімкнутий. Такий радар митьєво помічає російска радіорозвідка та визначає його кординати. Далі десь через годину (швидше вони поки не вміють програмувати свои калібри) треба чекати ракету по радару. Як що радар стаціонарний то захистити його може лише гарна ППО.
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26.02.2022 11:54 Ответить
Таки ведь Приднестровье рядом, там все внимание на море. Вполне могли пропустить.
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26.02.2022 11:58 Ответить
То были наши вертолеты
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26.02.2022 12:29 Ответить
Там їм нема куди тікати. Їм *****.
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26.02.2022 11:30 Ответить
в полон не брати наглу сволоту- стріляти скотів на місці
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26.02.2022 11:57 Ответить
Друзі, схоже, що це не відповідає дійсності:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4985532441500341&id=100001309026753
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26.02.2022 11:30 Ответить
Ми давно вже всі бандерівці.
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26.02.2022 11:31 Ответить
Усяслаў Пашкевіч


@Usiaslau_P



Беларусы змагаюцца на баку Ўкраіны. Учора пад Алешкамі нашыя хлопцы разбілі расійскіх акупантаў
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26.02.2022 11:31 Ответить
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26.02.2022 11:32 Ответить
Слава Украине! Живе Беларусь!
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26.02.2022 12:07 Ответить
Сподіваюсь там тероборона є.
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26.02.2022 11:32 Ответить
Є, багато, чекаємо.....
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26.02.2022 13:30 Ответить
це якийсь прикол, що вони там забули?
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26.02.2022 11:33 Ответить
там вертолётная бригада. хотели аэродром захватить.
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26.02.2022 12:26 Ответить
На цих деб"лів там влаштують справжню народну забаву Західної України - "сафарі на москаля"
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26.02.2022 11:33 Ответить
ЗСУ молодцы. Но эти отступившие потом где-то нарисуются с оружием. Неужели не выходит сбивать на подлете или уничтожать при высадке? Я не военный, но по моему отпор - это на границе, а если враг остался внутри территории - это плохо, тут ему нужно давать не отпор, а уничтожать.
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26.02.2022 11:33 Ответить
Физически сложно отследить и сбить небольшие маневренные цели при условии дефицита систем разведки и ПВО в лесах и горах, где между колхозами в десять домов по двадцать километров. Обнаружили на подлёте, х!уй они куда денутся! Не ВСУ так ТО по лесам постреляют! И уверен, что усилится охрана важных объектов. Донт сцать!
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26.02.2022 12:08 Ответить
Близько 60 людей. Людей? Відколи нелюдів називають людьми? Автор і редактор, ви ох-ли?
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26.02.2022 11:34 Ответить
Это они на шашлычок к бандеровцам прилетели!
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26.02.2022 11:34 Ответить
Самогубці якісь.
Може вони помилково там висадились ?
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26.02.2022 11:35 Ответить
ага, заблудились.. збилась навігація!!! ))))))))
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26.02.2022 12:20 Ответить
За даними Варта1, українські воїни отримали підозру про десантування, працювали гелікоптери, було визначено місця десантування і їх опрацьовано. Опісля, з'ясувалося, що ніхто з ворогів не прилітав до Бродів.

Українські воїни працюють на випередження!
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26.02.2022 11:35 Ответить
Побачимо, як справляться на Львівщині. Славний Бандерівський край.
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26.02.2022 11:35 Ответить
Почему не збили в воздухе?
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26.02.2022 11:35 Ответить
Это наши вертолеты были
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26.02.2022 12:31 Ответить
Потрібно людям масово роздавати зброю! Їх би перемочили самі сільські жителі!
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26.02.2022 11:36 Ответить
Непонятно, что за бардак, по телевизору сказали, что солдатам не хватает кариматов. Почему не обеспечили?
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26.02.2022 11:37 Ответить
Сидять тепер в болотах і квакають. Зовсім так, як їх пращури, в часи, коли князь Володимир Русь хрестив...
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26.02.2022 11:39 Ответить
Бейте их мужики,не дайте уйти живыми !
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26.02.2022 11:45 Ответить
Охотники ,тут случай такой ,что шкуру попортить можно не бояться ...
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26.02.2022 11:47 Ответить
мочіть підоросню скрізь
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26.02.2022 11:47 Ответить
Дурашкі, Куди біжать? там ще бандерівці з минулої війни в криївках засиділись, на моцкалів чекають.
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26.02.2022 11:48 Ответить
Вбиваймо кацапську наволоч без жалю
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26.02.2022 11:50 Ответить
Броди це дорога на Луцьк, Рівне.
Це угрупування підлягає локалізації і знищенню...... Населенню треба дати команду що за вбивство диверсанта їм нічого не буде.
Йз завдання забезпечити охорону траси наступ другого ешелону буде з Білорусії.
Так що сябри теж рехтуйте гроби - на 1-2 розрахуйсь і у пекло.
Треба знищувати ворога на його території у місцях скупчення навіть на теренах Білорусії.
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26.02.2022 11:52 Ответить
ВИСАДКА ДЕСАНТА В РАЙОНІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТА БРОДИ НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. ЦЕ ФЕЙК.
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26.02.2022 11:54 Ответить
можливо... бо 60 чоловік - це багато - вже би розбрелись і будуть тероризувати всіх!
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26.02.2022 12:30 Ответить
«В целях своей защиты НАТО подало заявку на членство в Украине». (С)
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26.02.2022 12:03 Ответить
Чому у тексті людей ображають.
Висадилось 60 катів......москалів а не людей.????
І ось ці кати українського народу - москалі повинні знайти своє місце у землі. А інакше усі відчують їх злобу і зухвалість вони кровушки хочуть і шкодувати нікого не будуть
згадайте ГОЛОДОМОР, 1939-1941 р. 1944 р.операцію "Вісла" на теренах України.

Якщо вони окопаються в Україні це усе "Мьі можем повторить" -сказав їх фюрер!!!!!!!
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26.02.2022 12:29 Ответить
Куда они лезут гозломордные кацап
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26.02.2022 12:30 Ответить
Щоб знайти бандерівців, кацапам тепер не треба летіти далеко на захід. Навіть в Маріуполі і Харкові вже знайдуть.
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26.02.2022 12:31 Ответить
Франция Нидерланды отправили оружие, жаль нам нельзя, Германия деньгами помогает,
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26.02.2022 12:32 Ответить
за шлемы отдельное спасибо... в приципе, если как следует размахнуться, то и шлемом можно кацапа прибить
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26.02.2022 12:48 Ответить
Наша краснопузая Меркель нашу армию на нет довела экономщица сранная,
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26.02.2022 12:52 Ответить
Ви плять там розберіться між собою
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26.02.2022 12:45 Ответить
Якщо таке буде правда, то ні один не врятується в лісі - там для них жодного шансу і 100% смерть. Ну, чи не дурні лізти ховатися від смерті до ведмедя в барліг))
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26.02.2022 12:53 Ответить
Они же не самоубийцы.
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26.02.2022 13:18 Ответить
Ну, если это не фейк, то российское командование явно живет в параллельной реальности: если необходимо найти и уничтожить стратегический объект, то высаживать ДРГ надо явно не с вертолетов.
Они что там планировали? Базу партизанского движения создать? Против "проклятых жидобендеровцев"?
Где голова, где ноги?
И каковы умственные способности тех, кто на это дело "подписался"?
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26.02.2022 13:46 Ответить
Проверьте, как поймаете: у них есть такие жетоны?

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26.02.2022 13:49 Ответить
 
 