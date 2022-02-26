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Около 60 российских десантников высадились у Бродов. Наши войска дали отпор, оккупанты отступают в район Левятина, - воздушное командование "Запад"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром в районе Бродов высадился российский десант. Около 60 человек.
Об этом сообщает в фейсбуке воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле. "Люди, готовьте коктели ручные!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+49 Deodar Revolution
показать весь комментарий26.02.2022 11:26
+41 Андрей Саган
показать весь комментарий26.02.2022 11:26
+34 Все Обманываете
показать весь комментарий26.02.2022 11:27
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Точки, как я вижу - в идеальном состоянии. Аккурат между двумя самолётов попала.
а какие-то крылатые ракеты - от нескольких сотен до нескольких тысяч!!!! хотя тоже 2тонны веса
Как это так? за счет чего, почему?
Хоча їм там і ****..ц
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4985532441500341&id=100001309026753
@Usiaslau_P
Беларусы змагаюцца на баку Ўкраіны. Учора пад Алешкамі нашыя хлопцы разбілі расійскіх акупантаў
Може вони помилково там висадились ?
Українські воїни працюють на випередження!
Це угрупування підлягає локалізації і знищенню...... Населенню треба дати команду що за вбивство диверсанта їм нічого не буде.
Йз завдання забезпечити охорону траси наступ другого ешелону буде з Білорусії.
Так що сябри теж рехтуйте гроби - на 1-2 розрахуйсь і у пекло.
Треба знищувати ворога на його території у місцях скупчення навіть на теренах Білорусії.
Висадилось 60 катів......москалів а не людей.????
І ось ці кати українського народу - москалі повинні знайти своє місце у землі. А інакше усі відчують їх злобу і зухвалість вони кровушки хочуть і шкодувати нікого не будуть
згадайте ГОЛОДОМОР, 1939-1941 р. 1944 р.операцію "Вісла" на теренах України.
Якщо вони окопаються в Україні це усе "Мьі можем повторить" -сказав їх фюрер!!!!!!!
Они что там планировали? Базу партизанского движения создать? Против "проклятых жидобендеровцев"?
Где голова, где ноги?
И каковы умственные способности тех, кто на это дело "подписался"?