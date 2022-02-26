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ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа. ФОТО

В результате попадания вражеского снаряда в многоэтажку по проспекте Лобоновского 6 А, 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Киев уточнена информация. По состоянию на 11:40 в жилом доме по проспекту Лобоновского 6 А, подразделениями ГСЧС эвакуированы 80 человек. Травмированы 6 человек, они госпитализированы в больницу. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа", - говорится в сообщении.

ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа 01
ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа 02
ГСЧС о попадании вражеского снаряда в дом на Лобановского: 6 человек госпитализированы. Существует угроза разрушения 22 – 23 этажа 03

Читайте также: ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация. ВИДЕО
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Раз по Києву гатять то й по москві вже пора
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26.02.2022 12:15 Ответить
у ДСНС і металевий паркан, пофарбований масляною фарбою, може згоріти.

а та будівля ще постоїть...
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26.02.2022 12:21 Ответить
Нє, ну слів нема , живуть собі люди, дітей ростять --- здрастє ,х@йло в хату... Згний в конвульсіях, московитський біс.
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26.02.2022 12:22 Ответить
Бідні люди!!!
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26.02.2022 12:25 Ответить
армия "вкс" годами сирию утюжила бомбами
вот это они могут, дальней авиацией
ужас, твари

больницы, школы, городские кварталы
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26.02.2022 12:31 Ответить
 
 