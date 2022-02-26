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Киев (24538) диверсия (228)

Комендантский час в Киеве установлен с 17:00 до 8:00. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в этот период, будут считаться членами ДРГ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Комендантский час в Киеве установлен с 17:00 до 8:00. Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в этот период, будут считаться членами ДРГ

В Киеве изменено действие комендантского часа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы.

Читайте также: Диверсанты расставили по Киеву много меток, - КГГА. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Вибачте, ви мабуть не помітили, але в Україні трошки війна.
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26.02.2022 13:42
+12
..самое простое и эффективное средство для ЗСУ и теробороны
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26.02.2022 13:35
+11
Очень правильно. Это война, а не прогулка в парке. С кровожадным и бесчеловечным врагом.
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26.02.2022 13:41
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Ничего себе
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26.02.2022 13:33 Ответить
Очень правильно. Это война, а не прогулка в парке. С кровожадным и бесчеловечным врагом.
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26.02.2022 13:41 Ответить
Да, особенно после новости с метками и рашкиными новостями о большом количестве захваченных пленных. Не надо военных добавлять головной боли из-за безответственности.
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26.02.2022 13:46 Ответить
В Києві вчора дуже м'ягко було у комендантську. Підлітки вершталися з дівчатами, якісь алкаші гульбанілі. А потім ми на всю нічь отримали ******* повний.
Все правильно зробили. Інакше як дрг від бомжів відрізнити?
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26.02.2022 13:58 Ответить
..самое простое и эффективное средство для ЗСУ и теробороны
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26.02.2022 13:35 Ответить
100%. Хорвати так сербську вату вгамовували. Дієва штука.
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26.02.2022 14:01 Ответить
Так в боях загине менше цивільних
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26.02.2022 13:38 Ответить
Що за фігня, я з собакою гуляю
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26.02.2022 13:38 Ответить
Вибачте, ви мабуть не помітили, але в Україні трошки війна.
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26.02.2022 13:42 Ответить
Собаку жалко...😃
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26.02.2022 13:43 Ответить
ничего страшного, на балконе погуляешь
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26.02.2022 13:44 Ответить
С пяти вечера до восьми утра продержиться)
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26.02.2022 14:02 Ответить
Не здохне твоя собака!
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26.02.2022 14:13 Ответить
Усыпи её нах, если сам баобаб!
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26.02.2022 14:48 Ответить
А кто будет кидать коктейли молотова тогда?
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26.02.2022 13:42 Ответить
Пензлюй у ТРО і кидай скільки влізе.
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26.02.2022 14:00 Ответить
Прийома в ТрО нет.
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26.02.2022 17:45 Ответить
Украинский пилот МиГ-29 за вчерашний день одержал шесть воздушных побед над российскими силами: 2хСу-35, 1хСу-27, 1хМиГ-29, 2хСу-25.

https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2909226,Украинский-пилот-над-Киевом-сбил-6-самолетов-оккупантов?fbclid=IwAR0lJcfXVhGIZCcl81W35C7Orp7_LCrtyzIDbPRDBENjdNmKGq5VGDZgR7s
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26.02.2022 13:43 Ответить
СМИ: Путин снял начальника Генштаба РФ за провал операции в Украине!
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26.02.2022 13:44 Ответить
Лучше бы себя снял.......
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26.02.2022 14:02 Ответить
Лучше бьІ ему бошку кто то снял.
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26.02.2022 14:25 Ответить
міг би сам застрелитись...
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26.02.2022 14:33 Ответить
nnn
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26.02.2022 14:04 Ответить
Очень правильная мера. Идёт война.
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26.02.2022 14:10 Ответить
 
 