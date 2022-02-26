РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6515 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 207 19
Минобороны (8236) Резников (1168)

Резников призвал украинцев сообщать о вражеских корректировщиках и сжигать вражескую бронетехнику

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников призвал украинцев сообщать о вражеских корректировщиках и сжигать вражескую бронетехнику

В Киеве, Харькове и других городах действуют корректировщики, наводящие огонь российских войск или прокладывающие им дорогу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в фейсбуке.

"Свыше 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпораи сдаются сами", - написал он.

Резников отметил, что уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов.

"Враг пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение.

Обращаюсь ко всем.

В Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на ваши дома или проложить дорогу российским войскам. Они глаза врага.

Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации.

Отдельно обращаюсь к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "подзаработать", - написал он.

Также он сообщил, что за двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

"При таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать в живых. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно", - написал он.

"Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящую возможность.

Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", - добавил он. Сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в фейсбуке.

Читайте также: Войска РФ обстреляли два судна возле порта "Пивденный", - Минобороны. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
!!!

показать весь комментарий
26.02.2022 14:03
+7
Талибы намерены эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины - МИД Афганистана.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:05
+6
А зачем сообщать? Корректировщиков надо сразу убивать.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Война обходится в день в 20 млрд $. Путин лютует

https://patrioty.org.ua/blogs/voina-obkhodytsia-
v-den-v-20-mlrd-putyn-liutuet-bl-uveren-chto-
to-budet-lhkaia-********--rosiiskyi-opozytsioner-412068.html
показать весь комментарий
26.02.2022 14:03 Ответить
!!!

показать весь комментарий
26.02.2022 14:03 Ответить
Талибы намерены эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины - МИД Афганистана.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:05 Ответить
Українці сурові а ніж таліби
показать весь комментарий
26.02.2022 14:07 Ответить
Отлично! Пусть все чурки с Украины валят.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:18 Ответить
В Днепре Срочно нужно в Мечникова и в 16.ю 3 и 4 группа крови 1 и 2 пока есть СРОЧНО..... много раненых..
показать весь комментарий
26.02.2022 14:08 Ответить
Спалену техніку потрібно навічно поставити на всіх прикордонних переходах з росією, чи як вона буде називатись, в'їзді в Україну, у вигляді стіни
показать весь комментарий
26.02.2022 14:08 Ответить
Ніт, усю техніку переплавим на ракетні балістичні комплекси і націлимо на Підарашку!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:15 Ответить
Victoriya Zabella, не буде вже ніякої "підерашки". Це розпад імперії, він приходить негаданно і швидко.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:44 Ответить
Азіати поважають лише силу!!! Шоб було!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 15:11 Ответить
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СУБОТА, 26 ЛЮТОГО 2022, 13:52





Угорщина корегує свою позицію щодо необхідності покарання РФ за її агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише польський прем'єр Матеуш Моравецький.

"Сьогодні я знову спілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі - про блокування системи SWIFT",- пише він.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:16 Ответить
А зачем сообщать? Корректировщиков надо сразу убивать.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:17 Ответить
SLAVA UKRAINE!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:18 Ответить
До речі, коригувальників теж можна спалювати
показать весь комментарий
26.02.2022 14:35 Ответить
Хлопці паліть бензовози та тиловиків, це безпечніше і їх панцерники без палива просто гроби.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:41 Ответить
"За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими".
Это можно расценивать как разрешение на самостоятельный отстрел всякой швали, которая пособничает путлеровско-фашистским захватчикам?)
Хотя, нафиг спрашивать.
Все и так это будут делать)
показать весь комментарий
26.02.2022 14:54 Ответить
Корегувальників садіть в бронетехнику і спалюйте разом!
показать весь комментарий
26.02.2022 15:31 Ответить
 
 