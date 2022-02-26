Армия РФ вероятно будет обстреливать из "Градов" жилые кварталы Чернигова: всем в укрытие, - глава ОГА Чаус

Власти Черниговщины призывают все население Чернигова идти в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в фейсбуке.

Он подчеркнул:

1. Всему населению Чернигова, не участвующему в отрядах ТрО и обороне города - спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Силы ВСУ и ТРО защищают город. Не мешайте.

2. Есть информация, что россияне с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы. НЕ БЕРИТЕ СТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ У РУКИ, ИНАЧЕ ПОГИБНЕТЕ.

Читайте также: Попадание снаряда в киевскую многоэтажку на улице Лобановского. ВИДЕОкамер видеонаблюдения

3. Российская армия вероятно будет повторять ракетные обстрелы, обстрелы из "градов" города Чернигов, в том числе жилых кварталов.