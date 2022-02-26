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Армия РФ вероятно будет обстреливать из "Градов" жилые кварталы Чернигова: всем в укрытие, - глава ОГА Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Власти Черниговщины призывают все население Чернигова идти в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Российская армия, вероятно, будет повторять ракетные обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в фейсбуке.

Он подчеркнул:

1. Всему населению Чернигова, не участвующему в отрядах ТрО и обороне города - спрятаться в укрытие, а при невозможности - находиться дома. Силы ВСУ и ТРО защищают город. Не мешайте.

2. Есть информация, что россияне с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы. НЕ БЕРИТЕ СТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ У РУКИ, ИНАЧЕ ПОГИБНЕТЕ.

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3. Российская армия вероятно будет повторять ракетные обстрелы, обстрелы из "градов" города Чернигов, в том числе жилых кварталов.

Армия РФ вероятно будет обстреливать из Градов жилые кварталы Чернигова: всем в укрытие, - глава ОГА Чаус 01
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А потім зловлять мудака - воно скаже - я нє знал, думал мина учєніях.
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26.02.2022 14:12 Ответить
Украинские лидеры мнений выступили против переговоров с Россией - https://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-aktivisty-vystupili-protiv-perehovorov-s-rossiej.html
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26.02.2022 14:36 Ответить
Гореть в аду свинособаки со своими свинощенятами.
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26.02.2022 14:13 Ответить
Це терористи, звичайні терористи, ****😡
Якого хера ця держава терорист ще має право вето в ООН ?
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26.02.2022 14:13 Ответить
А может стоило бы их уничтожить до того,как они нанесут удар и не ждать?
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26.02.2022 14:14 Ответить
Задрали, и так перед этим часа два долбили из своих сраных Градов, ещё и повторять хотят. Расчёты "Градов" в плен не брать, сразу в расход
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26.02.2022 14:18 Ответить
Держитесь и берегите себя.
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26.02.2022 16:49 Ответить
Поширте серед російських солдат, щоб накази на обстріл були у письмовому вигляді.

Уже саме таке звернення рос. солдат за підписов зможе, власне і зірвати такі постріли
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26.02.2022 14:19 Ответить
Вже обстріляли суки, горіти їм в пеклі!
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26.02.2022 14:24 Ответить
А наша авиация и Байрактары где?
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26.02.2022 14:25 Ответить
SLAVA ЧерниговU
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26.02.2022 14:26 Ответить
это часто как раз "мальчики 20летние"
странно что сразу так делать не начали
видимо сначала хотели быстро все завершить
чтобы "красивая картинка" была
как в крыму
типа без потерь, тихо, никто не возникает
все радуются

мечтайте
будете потом еще на донбассе разминировать все
и восстанавливать здания
(хотя вы криворукие, строить не годны)
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26.02.2022 14:30 Ответить
а знищити ті гради з повітря безпілотниками? щоб не ждати поки вони населення почнуть обстрілювати.
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26.02.2022 14:31 Ответить
 
 