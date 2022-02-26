РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6515 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Санкции против России
15 009 46
война (46795) санкции (10616) SWIFT (85) Моравецкий Матеуш (285) Виктор Орбан (223)

Орбан заверил в поддержке отключения России от SWIFT, – премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Орбан заверил в поддержке отключения России от SWIFT, – премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил в поддержке далеко идущих санкций против России и отключения РФ от SWIFT.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В частности, о блокировке системы SWIFT", - написал Моравецкий в Twitter в субботу.

Читайте также: Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Додавилигада
показать весь комментарий
26.02.2022 14:14
+21
Наконец то ******** ******* додавили
показать весь комментарий
26.02.2022 14:15
+14
еще фрици-защитники кацапских бабушек остались.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Додавилигада
показать весь комментарий
26.02.2022 14:14 Ответить
Момент истины последний.
Фашистов-рашистов?
показать весь комментарий
26.02.2022 14:14 Ответить
Последнее государство ЕС поддержало отключение России от SWIFT - СМИ.
Немцы уже тоже розчехлились.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:07 Ответить
Наконец то ******** ******* додавили
показать весь комментарий
26.02.2022 14:15 Ответить
У нас коме Польши, и Балтийских стран, нет союзников, в данной ситуации они сами, точнее поляки, задовили любовь к *****, и заставили венгров пойти против своего спонсора
показать весь комментарий
26.02.2022 14:26 Ответить
Ура !!! Джек-пот !!!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:15 Ответить
еще фрици-защитники кацапских бабушек остались.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:17 Ответить
Фрицы уже дали добро
показать весь комментарий
26.02.2022 14:19 Ответить
пруф будь-ласка
показать весь комментарий
26.02.2022 14:21 Ответить
Немцы... Пардон... Німці ще вчора дали згоду, зранку погодився кіпр... Залишались йовбаки... І осьо...
показать весь комментарий
26.02.2022 16:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3319454/germaniya_podderjala_otklyuchenie_rf_ot_swift_yiozvyak
показать весь комментарий
26.02.2022 16:06 Ответить
кто еще не плюнул в ***** ?
показать весь комментарий
26.02.2022 14:16 Ответить
Пальцы-в-двери - и он уже согласен
показать весь комментарий
26.02.2022 14:18 Ответить
То тхто тепер проти відключення?
Раніше було, - Німеччина, угорщина, Кіпр.
Потім Кіпр і Угорщина начебто погодилися.
То тепер тільки німецькі нацисти підтримують кацапських соратників.
То дійсно як на початку 2-ї Світової війни...
показать весь комментарий
26.02.2022 14:19 Ответить
Німеччина ще вчора дала добро. Наскількі розумію,залишився тількі Кіпр.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:49 Ответить
Кипр тоже "за".
показать весь комментарий
26.02.2022 16:12 Ответить
АVE , отключайте! Осталось еще небо закрить, ни да начинется Ночной дозор!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:20 Ответить
подивимось..
показать весь комментарий
26.02.2022 14:21 Ответить
Последний?
показать весь комментарий
26.02.2022 14:23 Ответить
Так в чому затримка? Якщо всі згодні, то чому б не відключити вже😡
показать весь комментарий
26.02.2022 14:23 Ответить
******* кацапню на всех фронтах
показать весь комментарий
26.02.2022 14:23 Ответить
Всі види санкцій які застосовувались 8 років по своєму впливу на ********* усі разом слабші за відключення від СВІФТ. А далі залишається тільки ембарго і програма типу "нєфть в обмєн на продовольствіє". ******* економіці *********у навіть не підкрадався а відкрито декларувався з 2014 року. Кацапи клали на всі санкції і глузували з Заходу. Зараз почнеться таке виття на болотах...
показать весь комментарий
26.02.2022 14:23 Ответить
Додавили таки ************ виродка.Слава Україні!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:24 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:28 Ответить
Кацапи вам п😂издець!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:24 Ответить
Ещё и потому что
показать весь комментарий
26.02.2022 14:26 Ответить
Цього путіноїда було б краще виключити з ЄС бо він всі рішення проти параші торпедує.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:26 Ответить
💯
показать весь комментарий
26.02.2022 14:34 Ответить
Додавили жлоб'яру з дерев'яною мордою , який падкий на кремлівське бабло 😠
показать весь комментарий
26.02.2022 14:27 Ответить
додавили путінську консерву ******
показать весь комментарий
26.02.2022 14:28 Ответить
Ще одна гидотамадярота як білорасєяни...
показать весь комментарий
26.02.2022 14:29 Ответить
додавили циган. теперь вперед!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:31 Ответить
Абдулла, поджигай!
показать весь комментарий
26.02.2022 14:31 Ответить
Из неприятного - Все плохо в Охтирке и Сумах,
показать весь комментарий
26.02.2022 14:32 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
26.02.2022 14:41 Ответить
В проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно
127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
показать весь комментарий
26.02.2022 14:42 Ответить
И эти подтянулись. Один Израиль ничего не делает для Украины. А вымогают от нас .
показать весь комментарий
26.02.2022 16:08 Ответить
блин, столько бабла газпромовского вливали
а все зря
щас еще первым побежит, что вообще он и не против был изначально
показать весь комментарий
26.02.2022 16:09 Ответить
навіть одіозний Орбан не схотів ставати по один бік з ботоксним маніаком-вбивцею
показать весь комментарий
26.02.2022 16:10 Ответить
оно проснулось
показать весь комментарий
26.02.2022 16:12 Ответить
Теперь расеянцам доллары и евро не нужны.. От слова СОВСЕМ
показать весь комментарий
26.02.2022 16:14 Ответить
Клеба вроде заявил , что начали процедуру отключения . Правда инфа не проверена .
показать весь комментарий
26.02.2022 16:17 Ответить
Мабуть усвідомив, що громада закарпаття м'яко кажучи не зрозуміє іншого рішення.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:20 Ответить
После поставленной клизмы Орбан дал согласие
показать весь комментарий
26.02.2022 19:47 Ответить
 
 