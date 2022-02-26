Орбан заверил в поддержке отключения России от SWIFT, – премьер Польши Моравецкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил в поддержке далеко идущих санкций против России и отключения РФ от SWIFT.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. И он еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В частности, о блокировке системы SWIFT", - написал Моравецкий в Twitter в субботу.
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Фашистов-рашистов?
Немцы уже тоже розчехлились.
Раніше було, - Німеччина, угорщина, Кіпр.
Потім Кіпр і Угорщина начебто погодилися.
То тепер тільки німецькі нацисти підтримують кацапських соратників.
То дійсно як на початку 2-ї Світової війни...
127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
а все зря
щас еще первым побежит, что вообще он и не против был изначально