Семилетняя Алиса Гланс, раненная в результате обстрела войсками РФ Ахтырки, умерла, - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Умерла семилетняя девочка, которая была ранена в результате обстрела Ахтырки войсками РФ.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Гланс Алиса, 26.05.2014 - 26.02.2022, время смерти 13.15. Она не дожила 3 месяца до 8 лет.
Девочка из Ахтырки в Сумской области - очередная жертва кровавого агрессора. Сутки назад этот ребенок был тяжело ранен при обстреле дошкольного учебного заведения из "Урагана" и "Града".
За второго раненого ребенка в реанимации борются врачи", - отметила Венедиктова.
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+51 Виталий Харитонов f2132970
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показать весь комментарий26.02.2022 14:37
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Нікого не жаліти!
Прям щас идёт артиллеристская перестрелка. Сюда грады. Отсюда гаубицы.
По гуглу в том районе есть в/ч. Они туда и пытаются попасть. Но она крошечная. И там давно никого нет. Как бы война. Все ушли на фронт. Но логика и кацы это в разных вселенных.
В больнице уже 70 человек
По хер ,что грешно так думать.
Не забудем. Не простим.
смерть пидороссии