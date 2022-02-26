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Семилетняя Алиса Гланс, раненная в результате обстрела войсками РФ Ахтырки, умерла, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Семилетняя Алиса Гланс, раненная в результате обстрела войсками РФ Ахтырки, умерла, - Венедиктова

Умерла семилетняя девочка, которая была ранена в результате обстрела Ахтырки войсками РФ.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Гланс Алиса, 26.05.2014 - 26.02.2022, время смерти 13.15. Она не дожила 3 месяца до 8 лет.

Девочка из Ахтырки в Сумской области - очередная жертва кровавого агрессора. Сутки назад этот ребенок был тяжело ранен при обстреле дошкольного учебного заведения из "Урагана" и "Града".

За второго раненого ребенка в реанимации борются врачи", - отметила Венедиктова.

Читайте также: Россия обстреляла Ворзель из "Градов", попала в детдом с 50 детьми, - Венедиктова
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Топ комментарии
+51
Смерть руснявим окупантам!
Нікого не жаліти!
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26.02.2022 14:36
+45
Суки!!! Реально горіть в пеклі кацапська наволоч.
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26.02.2022 14:36
+41
Не брать пленных, мрази, жечь
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26.02.2022 14:37
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Смерть руснявим окупантам!
Нікого не жаліти!
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26.02.2022 14:36 Ответить
суки кацапские!
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26.02.2022 14:36 Ответить
Суки!!! Реально горіть в пеклі кацапська наволоч.
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26.02.2022 14:36 Ответить
Не брать пленных, мрази, жечь
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26.02.2022 14:37 Ответить
Только так
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26.02.2022 15:58 Ответить
Может все таки нам не брать их в плен?
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26.02.2022 14:37 Ответить
сумно дуже
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26.02.2022 14:37 Ответить
****** варвари, ви будете горіти в Аду!
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26.02.2022 14:38 Ответить
Чи в Пеклі! Як забажаєте.
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26.02.2022 14:40 Ответить
де наші журналісти? зніміть про це репортажі. покажіть всьому світу!
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26.02.2022 14:38 Ответить
ну что следующая партия подсвинков в 122мм по русне за Алину
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26.02.2022 14:38 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
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26.02.2022 14:38 Ответить
Сегодня рашисты сбросили две бомбы. В тот же жилой квартал. В прошлый раз туда прилетел пакет града.
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26.02.2022 14:39 Ответить
После первого случая им прилично наваляли. Белгородская траса завалена их металлоломом и трупами. Видно бесятся со злости.

Прям щас идёт артиллеристская перестрелка. Сюда грады. Отсюда гаубицы.
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26.02.2022 14:44 Ответить
Разведки у них похоже вообще нету. Цели выбираются скорее всего по гугл мап. Как в Сирии.

По гуглу в том районе есть в/ч. Они туда и пытаются попасть. Но она крошечная. И там давно никого нет. Как бы война. Все ушли на фронт. Но логика и кацы это в разных вселенных.
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26.02.2022 14:51 Ответить
Вам кстати это странным не кажется? Я не думал что они настолько тупые
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26.02.2022 15:08 Ответить
Пишут что это были две крылатые ракеты.

В больнице уже 70 человек
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26.02.2022 15:27 Ответить
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26.02.2022 15:59 Ответить
Тварі ********** горіть в пеклі .
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26.02.2022 14:40 Ответить
Желаю,чтобы русские матери плакали о смерти своих детей -"освободителей" и их близких.
По хер ,что грешно так думать.
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26.02.2022 14:40 Ответить
***** сняло нач ГШ за провал операции в Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 14:41 Ответить
Смерть и только смерть кацапам вонючим
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26.02.2022 14:42 Ответить
Это вторая из 3 тяжелых?
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26.02.2022 14:42 Ответить
Ви будете вблагати відправити вас в ад, бо там муки менші за муки для окупантів на нашій землі.
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26.02.2022 14:43 Ответить
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26.02.2022 14:45 Ответить
Дитинко,Царство Небесне тобі янголятко.Господи ти є?!
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26.02.2022 14:45 Ответить
Смерть окупантам!
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26.02.2022 14:47 Ответить
*****.... буду москаляк душиииииииити....
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26.02.2022 15:12 Ответить
Отже варвари вбиваєте дітей горіть в пеклі паскуди.
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26.02.2022 15:13 Ответить
Бідне янголятко... яке горе.
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26.02.2022 15:17 Ответить
Вечная Память..
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26.02.2022 15:59 Ответить
Ловить и УБИВАТЬ скотов!
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26.02.2022 16:00 Ответить
не щадят фашисты кацапские не женщин,ни детей!может УКРАИНЦАМ вспомнить чеченский опыт-как чеченцы в 90е убивали русню в их же городах,высылая специальные отряды в будёновск,москву и т.д?!с этими тварями иначе нельзя-за все их зверства они должны отвечать в их де земле!
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26.02.2022 16:01 Ответить
R.I.P Angel.
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26.02.2022 16:01 Ответить
Светлая память. Госспади как больно….
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26.02.2022 16:03 Ответить
Фото на все первые страницы мировых журналов ! Об этом должны узнать все !
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26.02.2022 16:05 Ответить
Все смерти украинских детей должны быть обязательно отомщены. Руснявая кодла ответит за свои людоедства.
Не забудем. Не простим.
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26.02.2022 16:06 Ответить
Источником власти,всегда и везде,был народ.Я не кровожадный,но,для того что бы настал мир россияне должны жрать и убивать друг друга.В прямом смысле.Пока они хоть как то будут сводить концы с концами, они всегда будут ненавидеть всех вокруг себя,будут ненавидеть свое же начальство и бояться его.Так что это не Путин,это простой народ должен быть покаран раньше своего бесноватого фюрера.
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26.02.2022 16:11 Ответить
Царство небесное (((
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26.02.2022 16:59 Ответить
Слава Украине
смерть пидороссии
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26.02.2022 17:00 Ответить
Упокій Господи р.Т. Алісу !
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26.02.2022 18:07 Ответить
Вбивайте всіх фашиських оккупантів, не жалійте, вони принесли лихо на нашу землю!
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26.02.2022 18:32 Ответить
 
 