Сийярто опроверг информацию о блокировании Венгрией санкций против РФ: предлагаем Будапешт для переговоров Украины и РФ
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Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фейком информацию о том, что Венгрия блокирует введение части санкций против РФ, в том числе отключение России от системы SWIFT.
"Я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной прессы не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые управляют фабриками фейковых новостей. И теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, по системе SWIFT", - заявил Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что эта информация ложна.
"Мы никогда не выступали против какого-либо из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, пусть будет стыдно", - подчеркнул Сийярто.
Глава венгерской дипломатии добавил, что он ведет переговоры с представителями российского и украинского правительства о начале прямых переговоров в Будапеште.
"Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке", - подытожил Сийярто.
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Важлива інформація від джерел з Білорусі 🔥
Кремль через посла Гризлова наполягає на приєднанні Мінська до "військової операції", тобто війни проти України. Лукашенко відповів, що чекає на закінчення референдуму і готовий протягом 72 годин приєднатися.
В якості приводу буде задіяна чергова операція під фальшивим прапором, тобто інсценування нібито "Україна атакувала Білорусь".
Путін мов баласт йде на дно і тягне за собою усіх своїх подільників, хоче максимально замазати в крові цієї агресії всіх, хто поряд з ним. Диктатор Лукашенко боїться і тягне час.
Але фактично коли російські війська використали територію Білорусі як плацдарм для вторгнення, то Білорусь була втягнута у війну.
Закликаємо білорусів чинити опір російським окупантам та випалювати їх тили у Білорусі - так ви покажете, що білоруси не хочуть бути замазані воєнними злочинами Путіна і готові боротись проти рашистів. https://t.me/operativnoZSU/8932
Йому ж пуйло розповідає про сотні тисяч резервів )))
Мабуть, Лукашенко вже підозрює своє майбутнє, але сподівається трішки реабілітуватися денонсацією всіх угод з РФ.
Перегрворы должнв бвть о внетральном статусе,но вентуть нам ядерный статус и ядерное оружие.
Это очень правильно. Пусть у.бывают из Крыма и Донбасса - и сразу за стол переговоров. Обсуждать контрибуцию.
Будапешт неможливий в принципі через меморандум який і привів до цієї війни.
Якісь утиски прав угорців весь час знаходить - нічого не нагадує ?
Нє, не ************* ні разу ...
А місце їм повішеними на крані за зраду батьківщини.
А хоче угорець замінити путіну Мінськ - хоч якось виправдає оплату послуг.
Україна має жорстко віднестися до ЧУЖИХ громадян, кяі невідомо якого ... роблять в Україні.
Вугорщина, то "забуде" та покаже Закарпаття як СВОЮ територію, то куйлу сосе. Пора завязувати з цими сектантами. АБО Україна, або - ездуй в угорщину, а не як зараз по 2 паспорти, по 3.
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/teroborona-v-kyyevi-zatrymala-rosijskyh-okupantiv-u-pidvali-zhytlovogo-budynku-video.html
https://suspilne.media/211292-u-mikolaevi-teroborona-ta-policia-zatrimala-vorozih-diversantiv-voni-perehovuvalis-u-pidvali/
Два повідомлення про одну подію в різних містах.
Це добре що затримали, але де - не зрозуміло.
Про це повідлмило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ссылка есть в тексте статьи на укррепортёре
уже был будапешт
может лучше бухарест?
а то "миротворцы" какие нить нарисуются из макрона или шольца
и давай мирить, какую то ничего не значащую бумажку подписать, чтобы спасти его
нет уж, гаага ждет тебя путлер
Шкода, що стілки років Україна НЕ хотіла прийняти простий закон - про єдине громаданство та автоматичне побзавлення громадянства.
Ось і маємо в Закарпатті 100к+ громадян ІНШОЇ країни. Чому - невідомо. Це, безумовно право людей, яке громадянство вибрати, АЛЕ мати подвійне громадянство для України неприпустимо.
Може хтось з цих громадян України та угорщини звонить свому ******? чи сіятро? НІ. Навіщо.
Незрозуміло, ЧОМУ громадяни ІНШОЇ країни мають ПРАВО хоть щось вирішувати в ЧУЖІЙ країні.
Як бачимо залишилась єдина курва - угорщина. Пора з нею прощатись. хай йде та сосе та лиже дупу ху.лу.
А до цього (15+ років назад ) бігали як дурень з ступою "русини" з своєю автономією.
Просто напрсто треба прийняти ПІСЛЯ війни такий простий закон та дати можливість подвійникам вибрати "З КИМ ти". Ось і все. В гості - будь-ласка. Але НЕ громадяни України повинні мати лише статус ГОСТЕЙ.