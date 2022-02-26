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Сийярто опроверг информацию о блокировании Венгрией санкций против РФ: предлагаем Будапешт для переговоров Украины и РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Сийярто опроверг информацию о блокировании Венгрией санкций против РФ: предлагаем Будапешт для переговоров Украины и РФ

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фейком информацию о том, что Венгрия блокирует введение части санкций против РФ, в том числе отключение России от системы SWIFT.

"Я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной прессы не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые управляют фабриками фейковых новостей. И теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, по системе SWIFT", - заявил Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что эта информация ложна.

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"Мы никогда не выступали против какого-либо из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, пусть будет стыдно", - подчеркнул Сийярто.

Глава венгерской дипломатии добавил, что он ведет переговоры с представителями российского и украинского правительства о начале прямых переговоров в Будапеште.

"Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке", - подытожил Сийярто.
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Топ комментарии
+37
Влад Стар ПЛЕННЫЙ ОФИЦЕР Армии России сказал : У Путина уже Нет Резерва ! Абсолютно! Мобилизуют Полицию ! ) Россияне у вас появляется шанс , удавить крысу
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26.02.2022 14:53
+29
Ніяких перемовин. ХЛО має на колінах просити про мир
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26.02.2022 14:54
+27
Ссыкло. Придали к стенке его по-любому. Сказали либо соглашайся либо с рашистами заодно.
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26.02.2022 14:52
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Ссыкло. Придали к стенке его по-любому. Сказали либо соглашайся либо с рашистами заодно.
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26.02.2022 14:52 Ответить
Влад Стар ПЛЕННЫЙ ОФИЦЕР Армии России сказал : У Путина уже Нет Резерва ! Абсолютно! Мобилизуют Полицию ! ) Россияне у вас появляется шанс , удавить крысу
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26.02.2022 14:53 Ответить
Да им пугал в полицейской одежде расставь на улицах, они не выйдут без лидера.
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26.02.2022 14:57 Ответить
він анексованих сілавікофф і вояк з рб на заріз пустить

Важлива інформація від джерел з Білорусі 🔥

Кремль через посла Гризлова наполягає на приєднанні Мінська до "військової операції", тобто війни проти України. Лукашенко відповів, що чекає на закінчення референдуму і готовий протягом 72 годин приєднатися.
В якості приводу буде задіяна чергова операція під фальшивим прапором, тобто інсценування нібито "Україна атакувала Білорусь".

Путін мов баласт йде на дно і тягне за собою усіх своїх подільників, хоче максимально замазати в крові цієї агресії всіх, хто поряд з ним. Диктатор Лукашенко боїться і тягне час.
Але фактично коли російські війська використали територію Білорусі як плацдарм для вторгнення, то Білорусь була втягнута у війну.

Закликаємо білорусів чинити опір російським окупантам та випалювати їх тили у Білорусі - так ви покажете, що білоруси не хочуть бути замазані воєнними злочинами Путіна і готові боротись проти рашистів. https://t.me/operativnoZSU/8932
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26.02.2022 15:00 Ответить
Соседка наша сестре своей из Беларуси описывает бои ,та долго слушала ,а потом говорит-не может быть!
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26.02.2022 15:09 Ответить
Лукашенко просто ще боїться відмовити. За 72 години вже стане повністю ясно, чи в пуйла ще є резерви...
Йому ж пуйло розповідає про сотні тисяч резервів )))

Мабуть, Лукашенко вже підозрює своє майбутнє, але сподівається трішки реабілітуватися денонсацією всіх угод з РФ.
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26.02.2022 15:11 Ответить
Будапештский меморандум №2 ??
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26.02.2022 14:53 Ответить
Чи Мінськ-3?
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26.02.2022 15:01 Ответить
Буде Гаага-1
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26.02.2022 15:03 Ответить
Ніяких перемовин. ХЛО має на колінах просити про мир
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26.02.2022 14:54 Ответить
***** має здохнути й просити вибачення в Бога, або, навіть, у Діавола. Тому що навіть він вже *****, напевно, від дій цапів та їхнього *************.
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26.02.2022 15:00 Ответить
ne ne ne....vot sdohnutj emu kak raz davatj ne nado.......poka.
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26.02.2022 15:12 Ответить
Ніт. Після вироку в Гаазі його стратять без варіантів.
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26.02.2022 15:14 Ответить
ШО, Путин уже методичку прислал?
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26.02.2022 14:54 Ответить
Боевой венгр Сийярто....пошёл НАХ !!!
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26.02.2022 14:54 Ответить
Да посмотрев как жгут парашу, всралось чмо
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26.02.2022 14:55 Ответить
Пішов *****, під-кацапник
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26.02.2022 14:55 Ответить
Что? Еще один Будапешт?Нам и меморандумов уже хватит.
Перегрворы должнв бвть о внетральном статусе,но вентуть нам ядерный статус и ядерное оружие.
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26.02.2022 14:55 Ответить
Будемо давати Путіну гарантії, що до невступу України в НАТО, як він і вимагав??
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26.02.2022 14:58 Ответить
А Я же о чем,невходим в НАТО,а гарантия нашей безопасности, наш ядерный статус.
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26.02.2022 15:10 Ответить
...веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

Это очень правильно. Пусть у.бывают из Крыма и Донбасса - и сразу за стол переговоров. Обсуждать контрибуцию.
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26.02.2022 14:55 Ответить
Із Криму їх треба вибити. Вже зараз треба засипати військові об'єкти в Криму ракетами та насамперед Керченський міст.
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26.02.2022 16:14 Ответить
До цього паскуди якнайкраще підходить відомий старий анекдот - "Не дысись? А как дысал...?
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26.02.2022 14:55 Ответить
мудило
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26.02.2022 14:55 Ответить
******** *****
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26.02.2022 14:57 Ответить
Боїться замазатись об фуйла ?
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26.02.2022 14:55 Ответить
Йому можна відповісти словами наших Героїв з острова Зміїний
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26.02.2022 14:55 Ответить
йбик идёт накуй ***** твоё снимать порно
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26.02.2022 14:55 Ответить
видно поляки відпустили гарних "лящів " ! подіяв чарівний пендель !
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26.02.2022 14:56 Ответить
Нам одного вистачило, нацист ******...
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26.02.2022 14:56 Ответить
Доречі санції і ********* мають торкатись. Зрадники срані.
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26.02.2022 14:56 Ответить
І цей фрукт дозрів.
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26.02.2022 14:56 Ответить
ну да. якщо об'явить на весь світ, що Угорщина заблокувала санкції, то світ возненавидить Угорщину.
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26.02.2022 14:56 Ответить
Нах с пляжа...капитуляцию паРаши будем подписывать или в Польше или в странах Балтии...
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26.02.2022 14:56 Ответить
Лучше на могиле *****.
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26.02.2022 15:04 Ответить
Это в разы лучше...
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26.02.2022 15:08 Ответить
Обсійарто😀
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26.02.2022 14:57 Ответить
Рузкая Угорщіна, іді *****!
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26.02.2022 14:57 Ответить
Ідеш ти туди. А щонайменше в бан. Турція взагалі не запровадила санкцій. А Угорщина чітко працює з союзниками по НАТО для зупинення агресії, що і підтвердив їх міністр.
Будапешт неможливий в принципі через меморандум який і привів до цієї війни.
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26.02.2022 15:03 Ответить
Сам йди туди. Як вийобувалась Угорщина проти Україния все дуже файно памєятаю.
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26.02.2022 15:09 Ответить
Заблокувала кібер-НАТО і не тільки.
Якісь утиски прав угорців весь час знаходить - нічого не нагадує ?
Нє, не ************* ні разу ...
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26.02.2022 15:16 Ответить
Турція позакривала протоки. Кацапи там більше не пройдуть. Це найкращі санкції, які вона могла вліпити кацапні. Плюс, зараз з усього Світу до нас їдуть добровольці. І з Туреччини також.
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26.02.2022 15:45 Ответить
Будапешт для Украины токсичен. Уже подписали одну бумажку.
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26.02.2022 14:57 Ответить
В курсі, хто порушив Будапешт?
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26.02.2022 14:59 Ответить
ВСІ! Де їхні гарантії = Ми одні захищаємось.
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26.02.2022 15:01 Ответить
Та нема й не було там ніяких гарантій.
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26.02.2022 15:05 Ответить
Значить ніхто і не порушив. І якщо ядерка буде в нас ми теж не порушуємо. Нічого особистого.
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26.02.2022 15:09 Ответить
В курсі, що Будапешт пустишка-бомажка. АЛЕ ні кучма, ні кравчук поки не сидять навіть в сізо.
А місце їм повішеними на крані за зраду батьківщини.
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26.02.2022 15:02 Ответить
Угорщина стане першою країною НАТО яка з тріском звідти вилетить
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26.02.2022 14:58 Ответить
старые мадьяры не забыли 1956)) вон как чехи вспоминают, даже земан после лечения короны встрепенулся и занегодовал
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26.02.2022 14:58 Ответить
************* наволоч !
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26.02.2022 14:58 Ответить
Будапешт не фартове для України місто: там вже меморандум підписали
А хоче угорець замінити путіну Мінськ - хоч якось виправдає оплату послуг.
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26.02.2022 14:59 Ответить
Чую запах гімна. Хтось обісрався
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26.02.2022 15:00 Ответить
Не біда, після війни, ВСІМ з "угорскими пачпортами" покажуть напрям "хунагри" - е...йте туди, на "родину" сруцкую. Ці виродки-********* ВЖе видали десятки тисяч паспортів в Закарпатті, в тому числі і руцьким свиньям.
Україна має жорстко віднестися до ЧУЖИХ громадян, кяі невідомо якого ... роблять в Україні.
Вугорщина, то "забуде" та покаже Закарпаття як СВОЮ територію, то куйлу сосе. Пора завязувати з цими сектантами. АБО Україна, або - ездуй в угорщину, а не як зараз по 2 паспорти, по 3.
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26.02.2022 15:01 Ответить
якщо Будапешт, то там має бути ще США і Великобританія. Всі 3 гаранта.
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26.02.2022 15:01 Ответить
А шо трапилося? То ж угро-фіни мадярські були такими друззями з фіно-уграми мокшанськими і тут тобі на.
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26.02.2022 15:02 Ответить
Трохи не в тему:
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/teroborona-v-kyyevi-zatrymala-rosijskyh-okupantiv-u-pidvali-zhytlovogo-budynku-video.html

https://suspilne.media/211292-u-mikolaevi-teroborona-ta-policia-zatrimala-vorozih-diversantiv-voni-perehovuvalis-u-pidvali/

Два повідомлення про одну подію в різних містах.
Це добре що затримали, але де - не зрозуміло.
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26.02.2022 15:03 Ответить
Это Киев

Про це повідлмило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ссылка есть в тексте статьи на укррепортёре
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26.02.2022 15:15 Ответить
Будапешт для переговоров? Бл#ь, приди в себя,пугало цыганское и учи українську мову на всяк випадок.😡
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26.02.2022 15:05 Ответить
А возможно, что фейк кацапы запустили.
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26.02.2022 15:11 Ответить
Такий він член партії *****.
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26.02.2022 15:13 Ответить
да мадьяры юмористы
уже был будапешт
может лучше бухарест?
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26.02.2022 15:17 Ответить
Були вони в коаліції з гітлером ,тепер з путіним навіть якщо і політично це не приховати ,згадайте постійне блокування нашого прогресу в співпраці з НАТО Угорщина блокувала роками,нехай відповідають!
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26.02.2022 15:27 Ответить
Да шо ты говориш - тварина, просто нет желания остаться в одной обойме с карликовым гондоном.
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26.02.2022 15:29 Ответить
не давать шансов путлеру уйти чистым
а то "миротворцы" какие нить нарисуются из макрона или шольца
и давай мирить, какую то ничего не значащую бумажку подписать, чтобы спасти его
нет уж, гаага ждет тебя путлер
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26.02.2022 15:32 Ответить
Венграм верить нельзя,там наверно кротоферма не хуже нашей.
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26.02.2022 15:34 Ответить
Нахер!!! Перемовини будуть або у Будапешті чи в одразу в Гаазі хай та потвора почина вибирати
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26.02.2022 15:36 Ответить
Скiлькі крові випив у України своїми витребеньками, падло.
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26.02.2022 15:49 Ответить
Угорщину, як країну-паразита давно потрібно викакати з ЄС та НАТО. Це країна-курва. Де вигідно - беруть у ЄС, активно підсмоктують ху.лу (не дивлячись ні на що), паразитують в Закарпатті.
Шкода, що стілки років Україна НЕ хотіла прийняти простий закон - про єдине громаданство та автоматичне побзавлення громадянства.
Ось і маємо в Закарпатті 100к+ громадян ІНШОЇ країни. Чому - невідомо. Це, безумовно право людей, яке громадянство вибрати, АЛЕ мати подвійне громадянство для України неприпустимо.
Може хтось з цих громадян України та угорщини звонить свому ******? чи сіятро? НІ. Навіщо.
Незрозуміло, ЧОМУ громадяни ІНШОЇ країни мають ПРАВО хоть щось вирішувати в ЧУЖІЙ країні.
Як бачимо залишилась єдина курва - угорщина. Пора з нею прощатись. хай йде та сосе та лиже дупу ху.лу.
А до цього (15+ років назад ) бігали як дурень з ступою "русини" з своєю автономією.
Просто напрсто треба прийняти ПІСЛЯ війни такий простий закон та дати можливість подвійникам вибрати "З КИМ ти". Ось і все. В гості - будь-ласка. Але НЕ громадяни України повинні мати лише статус ГОСТЕЙ.
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26.02.2022 15:56 Ответить
В Будапешті вже одну цидулину підписували.... Краще за Ригу де в 1921 році натягнули більшовиків немає нічого.
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26.02.2022 16:25 Ответить
Сіярто ІДИ НА Х,,, із своїми перемовинами. ПЕРЕМОВИНИ ЛИШЕ в ГААЗІ. ПЕРЕМОВИНИ МІЖ ПРОКУРОРАМИ І АДВОКАТАМИ, ЩОДО ПОЖИТТЕВОГО УТРИМАННЯ ПУЙЛОВСЬКОЇ КЛІКИ І БУЛЬБОФЮРЕРА.
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26.02.2022 16:29 Ответить
******, призначені для секса, це аналоги гумових жінок.
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26.02.2022 16:41 Ответить
 
 